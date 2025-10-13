टाटा कैपिटल के आईपीओ की लिस्टिंग आज कैसी होगी, ग्रे मार्केट के ये हैं संकेत

Tata Capital IPO: इस साल के सबसे चर्चित आईपीओ में से एक टाटा कैपिटल का ₹15,512 करोड़ का आईपीओ आज 13 अक्टूबर, 2025 को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) शून्य हो गया है।

इस साल के सबसे चर्चित आईपीओ में से एक टाटा कैपिटल का ₹15,512 करोड़ का आईपीओ आज 13 अक्टूबर, 2025 को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो रहा है। ईटी के मुताबिक ग्रे मार्केट से मिल रहे संकेत फिलहाल मामूली हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) शून्य हो गया है, जिससे संकेत मिलता है कि शेयर अपने इश्यू प्राइस ₹326 प्रति शेयर के आसपास ही लिस्ट हो सकता है।

आईपीओ की 5 मुख्य बातें आईपीओ को निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और यह कुल मिलाकर 1.95 गुना सब्सक्राइब हुआ। अलग-अलग वर्गों में रुझान अलग-अलग देखने को मिले: 2. संस्थागत निवेशक (QIB): इनके हिस्से का 3.42 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जो सबसे अधिक था।

3. गैर-संस्थागत निवेशक (NII): इन्होंने अपने हिस्से को 1.98 गुना सब्सक्राइब किया।

4. छोटे निवेशक (Retail): इन्होंने थोड़ी सतर्कता दिखाई और उनका हिस्सा 1.10 गुना ही सब्सक्राइब हुआ।

5. इसके अलावा, आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों के लिए जारी किए गए शेयरों में ₹4,642 करोड़ जुटाए गए। एलआईसी इस हिस्से में सबसे बड़ा निवेशक रहा, जिसने लगभग ₹700 करोड़ के शेयर खरीदे।

कंपनी की मजबूत स्थिति फाइनेंशियल हेल्थ: कंपनी का ग्रॉस एनपीए (NPA) अनुपात 2.1% है, जो इस उद्योग में सबसे कम में से एक है। वित्त वर्ष 2023 से 2025 के बीच कंपनी की आय में 56% की वृद्धि हुई।

बिजनेस साइज: जून 2025 तक कंपनी का कुल लोन बुक ₹2.33 लाख करोड़ था, जो इसे बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी बनाता है।

तत्काल बड़े मुनाफे की उम्मीद नहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अपर प्राइस बैंड (₹326) पर कंपनी का वैल्यूएशन जोन के औसत से थोड़ा नीचे है, जो एक उचित एंट्री पॉइंट प्रदान करता है। कई ब्रोकरेज फर्मों जैसे आनंद राठी और केनरा बैंक सिक्योरिटीज ने इस आईपीओ को "लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब" की सलाह दी है। हालांकि, उनका यह भी कहना है कि आईपीओ पूरी तरह से प्राइस्ड है, इसलिए तत्काल बड़े मुनाफे की उम्मीद न रखें, बल्कि लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करें।