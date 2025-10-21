दिवाली के बाद कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल, कौन सा सेक्टर करेगा मालामाल

संक्षेप: Stock Market Updates: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती, जीएसटी में सुधार और आयकर में राहत। इन तीन कारकों से खपत को मजबूत गति मिलने की उम्मीद है। भारतीय बाजार के मूल्यांकन उचित हैं, कंपनियों की कमाई के अनुमानों में गिरावट का दौर लगभग खत्म हो गया है।

एक साल में भारतीय शेयर बाजार स्थिरता के दौर से गुजरा, जहां सेंसेक्स और निफ्टी 50 जैसे प्रमुख सूचकांकों के रिटर्न सीमित रहे, लेकिन दिवाली 2025 के त्योहार ने बाजार में नई जान फूंकी है और नए विक्रम संवत 2082 के लिए आउटलुक काफी आशावादी हो गया है। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि मजबूत बनी हुई है। एसएंडपी जैसी वैश्विक एजेंसियों ने भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विकास दर के अपने अनुमान को संशोधित कर ऊपर किया है। साथ ही, भारत की खुदरा महंगाई कई सालों के निचले स्तर पर आ गई है।

घरेलू मोर्चे पर तीन बड़े कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती, जीएसटी में सुधार और आयकर में राहत। इन तीन कारकों से खपत को मजबूत गति मिलने की उम्मीद है। इनसे कंपनियों की कमाई में वृद्धि के फिर से शुरू होने की संभावना है। अनुमान है कि दिसंबर 2025 तिमाही से कंपनियों की कमाई में दोहरे अंकों (10% या ज्यादा) की वृद्धि लौटेगी और वित्त वर्ष 2027 व 2028 में यह और तेज होगी।

विशेषज्ञों की राय: संवत 2082 में मजबूत रिटर्न की उम्मीद सनी अग्रवाल, एसबीआई सिक्योरिटीज: सनी का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार इस साल मजबूत रिटर्न देगा। इसकी वजह कंपनियों की कमाई में दोहरे अंकों की वृद्धि, तेल की स्थिर कीमतें, अमेरिका और भारत के बीच संभावित व्यापार समझौता और विदेशी पूंजी का भारत जैसे बाजारों में आना होगी।

प्रशांत तापसे, मेहता इक्विटीज: तापसे के अनुसार, सरकार के 12 लाख करोड़ रुपये के टैक्स-फ्री बजटीय प्रोत्साहन और जीएसटी 2.0 सुधारों से खपत और कंपनियों की कमाई में तेजी आएगी। अमेरिका और भारत के बीच संभावित व्यापार समझौता भी बाजार के लिए सहायक होगा।

अमीशा वोरा, पीएल कैपिटल: वोरा का कहना है कि भारतीय बाजार के मूल्यांकन उचित हैं, कंपनियों की कमाई के अनुमानों में गिरावट का दौर लगभग खत्म हो गया है और घरेलू निवेशकों का पैसा लगातार बाजार में आ रहा है। इससे शेयरों के बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुकूल माहौल बना है।