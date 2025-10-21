Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़how will the stock market fare after diwali which sector will make you rich
दिवाली के बाद कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल, कौन सा सेक्टर करेगा मालामाल

दिवाली के बाद कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल, कौन सा सेक्टर करेगा मालामाल

संक्षेप: Stock Market Updates: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती, जीएसटी में सुधार और आयकर में राहत। इन तीन कारकों से खपत को मजबूत गति मिलने की उम्मीद है। भारतीय बाजार के मूल्यांकन उचित हैं, कंपनियों की कमाई के अनुमानों में गिरावट का दौर लगभग खत्म हो गया है।

Tue, 21 Oct 2025 11:59 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक साल में भारतीय शेयर बाजार स्थिरता के दौर से गुजरा, जहां सेंसेक्स और निफ्टी 50 जैसे प्रमुख सूचकांकों के रिटर्न सीमित रहे, लेकिन दिवाली 2025 के त्योहार ने बाजार में नई जान फूंकी है और नए विक्रम संवत 2082 के लिए आउटलुक काफी आशावादी हो गया है। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि मजबूत बनी हुई है। एसएंडपी जैसी वैश्विक एजेंसियों ने भारत की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विकास दर के अपने अनुमान को संशोधित कर ऊपर किया है। साथ ही, भारत की खुदरा महंगाई कई सालों के निचले स्तर पर आ गई है।

घरेलू मोर्चे पर तीन बड़े कदम

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती, जीएसटी में सुधार और आयकर में राहत। इन तीन कारकों से खपत को मजबूत गति मिलने की उम्मीद है। इनसे कंपनियों की कमाई में वृद्धि के फिर से शुरू होने की संभावना है। अनुमान है कि दिसंबर 2025 तिमाही से कंपनियों की कमाई में दोहरे अंकों (10% या ज्यादा) की वृद्धि लौटेगी और वित्त वर्ष 2027 व 2028 में यह और तेज होगी।

विशेषज्ञों की राय: संवत 2082 में मजबूत रिटर्न की उम्मीद

सनी अग्रवाल, एसबीआई सिक्योरिटीज: सनी का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार इस साल मजबूत रिटर्न देगा। इसकी वजह कंपनियों की कमाई में दोहरे अंकों की वृद्धि, तेल की स्थिर कीमतें, अमेरिका और भारत के बीच संभावित व्यापार समझौता और विदेशी पूंजी का भारत जैसे बाजारों में आना होगी।

प्रशांत तापसे, मेहता इक्विटीज: तापसे के अनुसार, सरकार के 12 लाख करोड़ रुपये के टैक्स-फ्री बजटीय प्रोत्साहन और जीएसटी 2.0 सुधारों से खपत और कंपनियों की कमाई में तेजी आएगी। अमेरिका और भारत के बीच संभावित व्यापार समझौता भी बाजार के लिए सहायक होगा।

अमीशा वोरा, पीएल कैपिटल: वोरा का कहना है कि भारतीय बाजार के मूल्यांकन उचित हैं, कंपनियों की कमाई के अनुमानों में गिरावट का दौर लगभग खत्म हो गया है और घरेलू निवेशकों का पैसा लगातार बाजार में आ रहा है। इससे शेयरों के बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुकूल माहौल बना है।

संवत 2082 में इन सेक्टर्स पर रहेगी नजर

सनी अग्रवाल ने ऑटो और उसके सहायक उद्योग, सीमेंट, वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), म्यूचुअल फंड और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां, कुछ प्राइवेट बैंक, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण जैसे सेक्टर को अच्छा प्रदर्शन करने वाला बताया है। वहीं, प्रशांत तापसे का मानना है कि ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्त कंपनियों जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में कमाई की मजबूत वृद्धि देखने को मिलेगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Sensex Auto News Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।