GST काउंसिल मीटिंग से ऑटो कंपनियों के आंकड़ों तक, 7 बड़ी वजहें जो तय करेंगे स्टॉक मार्केट की दिशा

How Will Stock Market Perform this Week: इस हफ्ते शेयर बाजार क्या बाउंस बैक कर पाएगा? निवेशकों के मन में यह सवाल कौंध रहा है। आइए जानते हैं वो बड़ी वजहें जो इस हफ्ते स्टॉक मार्केट को दिशा देंगी। आइए एक-एक करके जानते हैं इनके विषय में ...

1- ट्रंप सरकार को अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ पर झटका दिया है। शुक्रवार को दिए अपने फैसले में कोर्ट ने टैरिफ को गैरकानूनी बताया था। जोकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि, यह फैसला अभी लागू नहीं होगा। 14 अक्टूबर तक टैरिफ प्रभावी रहेगा। वहीं, ट्रंप प्रशासन के पास इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का टाइम रहेगा।

2- निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में बदलाव हुआ है। एनएसई इंडेक्स डेरिवेटिव अब मंगलवार को एक्सपायर करेगा। वहीं, बीएसई आधारित इंडिसेस गुरुवार को एक्सपायर करेंगे।

3- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। जिस पर शेयर बाजारों की नजर रहेगी। ऐसे में अगर 2 जीएसटी स्लैब पर कोई प्रोग्रेस होता है तो बाजार उस पर जरूर रिएक्ट करेगा। बता दें, उम्मीद है कि मंत्रियों का समूह दो जीएसटी स्लैब पर अपनी मुहर लगा सकता है।

4- सोमवार को ऑटो कंपनियां अपने अगस्त महीने के नंबर को जारी करेंगी। जिसके सामने आने के बाद ऑटो और ऑटो से जुड़े स्टॉक फोकस में रहेंगे। ऐसे में किसी प्रकार के सरप्राइज की स्थिति में बाजार में उसका असर दिखाई दे सकता है।

5- शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। Dow Jones इंडस्ट्रीयल एव्रेज 92.02 अंक या फिर 0.20 प्रतिशत की गिरावट के बाद 45,544.90 अंक पर बंद हुआ था। S&P 500 41.60 अंक या फिर 0.64 प्रतिशत की गिरावट के साथ 6460.26 पर बंद हुआ था।

6- इस हफ्ते करीब 100 कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की लिस्ट में त्रिवेणी टरबाइन, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, दीपक फर्टीलाइजर्स, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं।

7- एफआईआई और डीआईआई के एक्शन पर भी मार्केट की नजर रहेगी। एफआईआई ने शुक्रवार को 8312.66 करोड़ रुपये के शेयरों को बेचा था। वहीं, डीआईआई ने 11,487.64 करोड़ रुपये के शेयरों को खरीदा था। इस साल अबतक एफआईआई ने 1,30,635 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की थी। वहीं, अकेले अगस्त में 34,993 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे।