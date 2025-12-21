शेयर बाजार की इस हफ्ते कैसी रहेगी चाल? FIIs पर रहेगी मार्केट की निगाह

संक्षेप: Stock Market Outlook: विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियां, डॉलर की चाल और वैश्विक व्यापक आर्थिक आंकड़ों से इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय होगी। एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान जताते हुए कहा कि छुट्टियों के कारण छोटे सप्ताह में शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार कर सकते हैं।

Stock Market Outlook: विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियां, डॉलर की चाल और वैश्विक व्यापक आर्थिक आंकड़ों से इस सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय होगी। एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान जताते हुए कहा कि छुट्टियों के कारण छोटे सप्ताह में शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्रिसमस की शेयर बाजार में रहेगी छुट्टी एक एक्सपर्ट ने कहा कि क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के कारण कई वैश्विक बाजारों में सुस्त गतिविधि देखने को मिल सकती है। घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को क्रिसमस के अवसर पर बंद रहेंगे।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय? रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड में सीनियर वाइस प्रेसीडेंट (रिसर्च) अजीत मिश्रा ने कहा, “इस सप्ताह साल के अंत के त्योहारी दौर से कारोबार सीमित रह सकता है। घरेलू स्तर पर बाजार अवसंरचना क्षेत्र के आंकड़ों के साथ ही बैंक ऋण वृद्धि, जमा वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़े आंकड़ों पर नजर रखेंगे। मुद्रा की चाल और कच्चे तेल की कीमतें भी अहम कारक बनी रहेंगी। वैश्विक स्तर पर प्रमुख बाजारों, विशेषकर अमेरिका के प्रदर्शन पर नजर रहेगी।”

ऑनलाइन शेयर कारोबार मंच एनरिच मनी के सीईओ पोनमुदी आर ने कहा कि मजबूत घरेलू नकदी गहरे नकारात्मक जोखिमों से बचाव का काम कर रही है, वहीं अगर विदेशी निवेशकों की वापसी होती है तो बाजार में तेजी का अगला दौर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपेक्षा से कम अमेरिकी महंगाई के बाद बाजार की धारणा अधिक सकारात्मक हुई है, और यह माहौल ऐतिहासिक रूप से भारत सहित उभरते बाजारों के लिए अनुकूल रहा है।

पिछले हफ्ते शेयर बाजार में दिखी थी गिरावट पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 338.3 अंक या 0.39 प्रतिशत गिरा, जबकि निफ्टी 80.55 अंक या 0.30 प्रतिशत फिसला। हालांकि, शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन को 447.55 अंक की तेजी के साथ 84929.55 अंक पर बंद हुआ था।