अमेरिकी बैंक से लेकर इन घरेलू आंकड़ों पर रहेगी शेयर बाजार की नजर, जान लें एक्सपर्ट की राय

संक्षेप: घरेलू पीएमआई आंकड़े, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का ब्योरा और भारत-अमेरिका व्यापार समझौता वार्ताओं में प्रगति आने वाले सप्ताह में स्थानीय शेयर बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। एक्सपर्ट ने यह राय जताई है।

घरेलू पीएमआई आंकड़े, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का ब्योरा और भारत-अमेरिका व्यापार समझौता वार्ताओं में प्रगति आने वाले सप्ताह में स्थानीय शेयर बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। एक्सपर्ट ने यह राय जताई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसके अलावा विदेशी निवेशकों की व्यापारिक गतिविधियां भी शेयर बाजार के रुझानों को प्रभावित करेंगी।

आर्थिक संकेतों पर रहेगी बाजार की नजर उन्होंने कहा, “बाजार की दिशा कुछ बड़े आर्थिक संकेतकों पर निर्भर करेगी, जैसे भारत के पीएमआई आंकड़े, अमेरिका में बेरोजगारी दावों के आंकड़े, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफएमओसी) की बैठक का ब्योरा, और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं में प्रगति।”

जान लें एक्सपर्ट की राय जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, “एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण मजबूत बुनियादी बातों, स्पष्ट आय दृश्यता और संरचनात्मक अनुकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, वित्त वर्ष 2025- 26 की दूसरी छमाही में संभावित उन्नयन के लिए पोर्टफोलियो की स्थिति बनाना होगा।”

उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय शेयर बाजारों ने सप्ताह का अंत मजबूती के साथ किया, जिसमें अमेरिकी सरकार के ‘शटडाउन’ के समाधान के कारण बेंचमार्क सूचकांकों में बढ़त दर्ज की गई, जिसे मजबूत घरेलू बुनियादी बातों, अपेक्षा से अधिक दूसरी तिमाही की आय और घटती मुद्रास्फीति का समर्थन प्राप्त हुआ।’’

बीते हफ्ते बाजार में दिखी थी तेजी पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 1,346.5 अंक या 1.62 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एनएसई निफ्टी 417.75 अंक या 1.64 प्रतिशत के लाभ में रहा।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड (मनी मैनेजमेंट) सिद्धार्थ खेमका ने कहा, “पूंजी बाजार से जुड़े शेयर भी सक्रिय रहे, जिन्हें मजबूत खुदरा भागीदारी, एसआईपी प्रवाह में वृद्धि और हालिया तथा आगामी आईपीओ के प्रति उत्साह का समर्थन प्राप्त हुआ।” उन्होंने आगे कहा कि इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों में लगातार तेजी जारी रहने की संभावना है, जिसे मजबूत घरेलू वृहद आर्थिक आंकड़े, अच्छे तिमाही नतीजों और बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मिले मजबूत चुनावी जनादेश से समर्थन मिलेगा, जिससे केंद्र में राजनीतिक स्थिरता को बल मिलेगा।’’

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा कि हाल की कमजोरी के बाद, सप्ताह के दौरान बाजारों में जोरदार उछाल आया और अंत में यह बढ़त के साथ बंद हुआ।