3 दिन में 1900 अंक चढ़ा सेंसेक्स, दिवाली में जारी रहेगी शेयर बाजार की आतिशबाजी?

संक्षेप: Stock Market News: शेयर बाजार में इस समय खुशियां छाई हुई हैं। सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। महज 3 कारोबारी दिन में सेंसेक्स में 1900 अंक की तेजी देखने को मिली है।

Sun, 19 Oct 2025 02:28 PM
how will stock market perform in diwali week: शेयर बाजार में इस समय खुशियां छाई हुई हैं। सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। महज 3 कारोबारी दिन में सेंसेक्स में 1900 अंक की तेजी देखने को मिली है। लेकिन अब छुट्टियां सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शेयर बाजार में तेजी जारी रहेगी। या महज यह दिवाली का प्रभाव था। आइए जानते हैं इसके विषय में ...

अक्टूबर का महीना अब तक शेयर बाजार के लिए इस साल सबसे मजबूत महीनों में से एक रहा है। सेंसेक्स में इस साल अबतक 4.6 प्रतिशत तक की उछाल देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे बैंकिंग स्टॉक का रफ्तार पकड़ना है। वहीं, विदेशी निवेशकों का घरेलू बाजार में वापसी ने भी भरोसा बढ़ाया है। पिछले सेंसेक्स और निफ्टी में क्रमशः 1.8 प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद सेंसेक्स 83,952 अंक और सेंसेक्स 25710 अंक पर बंद हुआ था।

आईपीओ की रही धूम

इस फेस्टिव सीजन आईपीओ की भी धूम रही। एलजी और टाटा कैपिटल जैसी दिग्गज कंपनियों ने प्राइमरी मार्केट से पैसा जुटाया। एलजी ने तो शेयर बाजार में 50 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। बीते हफ्ते घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 556 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट किया था।

क्यों दिखी तेजी

बीते हफ्ते शेयर बाजार में तेजी खपत आधारित रही। वहीं, रिएल्टी, हेल्थकेयर, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में रिकवरी देखने को मिली। इसके अलावा बाजार भारत और अमेरिकी रिस्तों के साफ पता चलने पर भी रिएक्ट किया है। दोनों देश नवंबर के पहले हफ्ते तक ट्रेड डील के पहले चरण को पूरा करने की सहमति जताई है। इसके अलावा भारतीय रुपये का मजबूत होना और लिक्विडिटी का बेहतर होना भी शेयर बाजार को मजबूती प्रदान किया है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार साप्ताहिक चार्ट पर लॉन्ग बुलिश कैलेंडर बना रहा है। लेकिन मौजूदा समय में अधिक खरीदारी होने की वजह से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी शेयर बाजारों की रफ्तार को प्रभावित करेंगे।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

