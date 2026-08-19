कैसे कम होंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? कच्चा तेल आज फिर $91 के पार
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates Today: पिछले 6 महीने से चल रहे अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान कभी बातचीत तो कभी बमबारी तेल पर भारी पड़ रही है
- पेट्रोल-डीजल और गैस से पूरी दुनिया परेशान है
- आज कच्चे तेल की कीमतें फिर से 100 डॉलर की ओर बढ़ चली हैं
पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं चलने के बयान के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें 91 डॉलर के पार चली गई हैं। आज सुबह 6 बजे WTI 45 सेंट की बढ़त के साथ 85.30 डॉलर प्रति बैरल पर था। जबकि, ब्रेंट क्रूड 38 सेंट चढ़कर 91.40 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। बता दें एक बैरल कच्चे तेल में 10 डॉलर की बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है।
पेट्रोल-डीजल के 19 अगस्त के रेट जारी
भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आज बुधवार 19 अगस्त को पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंपों पर पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर मिल रहा है। इसके साथ ही एक अच्छी खबर यह भी है कि एलपीजी और सीएनजी के रेट भी आज स्थिर हैं।
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दुनिया भर के डीजल मार्केट तंग
दुनिया भर में डीजल मार्केट विशेष रूप से तंग हैं, क्योंकि मध्य पूर्व से सप्लाई बाधित हुई है और मॉस्को ने निर्यात रोक दिया है। अमेरिका में कच्चे तेल से डीजल बनाने का मुनाफा 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक बढ़ गया है, जो अब तक का सबसे हाई लेवल है।
तेल के खेल में बढ़ रही महंगाई
फरवरी के अंत में मध्य पूर्व में संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने भी रिफाइनरियों पर हमलों के बाद ऊर्जा बाजारों को और तंग कर दिया है। उत्पादों की कीमतें, खासतौर पर डीजल, कच्चे तेल से कहीं ज्यादा बढ़ी हैं, जिससे आम ड्राइवरों, ट्रक चालकों और उद्योग पर भारी दबाव पड़ा है।
ट्रंप के तेवर और बयान
ट्रंप के अनुसार, जब कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की योजना बना रहा है, ताकि तेहरान को झुकने पर मजबूर किया जा सके। साथ ही ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी भी जारी रखी जाएगी। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया कि इस सप्ताह कड़े नए प्रतिबंधों का एक पैकेज पेश किया जा सकता है।
इससे पहले, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने कहा कि वह क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण तेहरान के साथ सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन-देन निलंबित कर देगा। UAE अक्सर हमलों का निशाना बना रहा है, खासकर समुद्री जहाजों पर।
अमेरिका में तेल भंडार घटा
अमेरिका में तेल भंडार कम होने के नए संकेत मिले हैं। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट (API) ने देशभर में कच्चे तेल के भंडार में मामूली कमी बताई, जिसमें ओक्लाहोमा के कुशिंग केंद्र पर भी कमी शामिल है। डीजल जैसे ईंधन के भंडार में भी गिरावट देखी गई। आधिकारिक आंकड़े बुधवार को बाद में जारी किए जाएंगे।
इनपुट: ब्लूमबर्ग
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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