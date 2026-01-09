Stock Market Today: शेयर बाजार में आज जारी भी रहेगी बिकवाली? GIFT Nifty से क्या मिल रहे संकेत

संक्षेप: Stock Market Today: गुरुवार को शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों की तरफ से हुई बिकवाली की वजह से स्टॉक मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं रही थी। आज शुक्रवार को भी बाजार काफी सतर्कता के साथ खुल सकता है।

Stock Market Today: गुरुवार को शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों की तरफ से हुई बिकवाली की वजह से स्टॉक मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं रही थी। आज शुक्रवार को भी बाजार काफी सतर्कता के साथ खुल सकता है। गिफ्टी निफ्टी भी इसी ओर इशारा कर रहा है। वहीं, एशियन मार्केट्स से मिला-जुला संकेत आया है। जिसकी वजह से बाजार में बहुत तेज रिकवरी की संभावना कम ही नजर आ रही है।

गिफ्टी निफ्टी की पॉजिटिव शुरुआती शुरुआती कारोबार में गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव नजर आ रहा है। शुक्रवार के सत्र में गिफ्ट निफ्टी 35 अंक या फिर 0.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 26002.50 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

Enrich Money के सीईओ कहते हैं, ‘गुरुवार को हुई भारी बिकवाली की वजह से आज शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार काफी सतर्कता के साथ खुल सकता है। हालांकि, वैश्विक बाजार में अनिश्चितता की वजह से निवेशक काफी सतर्क नजर आ सकते हैं। जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में रिस्क बरकरार रह सकता है। रूस से तेल इंपोर्ट करने की वजह से अमेरिकी टैरिफ को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत में भी सुस्ती है। जिसकी वजह से विदेशी निवेशक काफी सतर्कता रख रहे हैं। मौजूदा समय में यह देखना है कि बाजार बिकवाली के दबाव को झेल पाता है कि नहीं।”

कल दिखी थी इस साल की सबसे बड़ी गिरावट गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली थी। बीते चार महीने में पहली बार सेंसेक्स में करीब एक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं, निफ्टी 50 अंक की गिरावट के बाद 25900 के नीचे आ गया था। सेंसेक्स गुरुवार 780 अंक या फिर 0.92 प्रतिशत टूटने के बाद 84180.96 अंक पर आ गया था। जोकि अगस्त 2024 के बाद सेंसेक्स में किसी एक दिन यह सबसे बड़ी गिरावट है।