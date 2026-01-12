Hindustan Hindi News
इस हफ्ते कैसी रहेगी सोने-चांदी की चाल, कीमतें छुएंगी नई ऊंचाई या होंगी धड़ाम

इस हफ्ते कैसी रहेगी सोने-चांदी की चाल, कीमतें छुएंगी नई ऊंचाई या होंगी धड़ाम

संक्षेप:

Gold Silver Outlook: इस हफ्ते सोना और चांदी की कीमतों में सकारात्मक रुझान बने रहने की उम्मीद है। अगर चांदी की कीमतें 2,53,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को तोड़ती हैं, तो आने वाले हफ्तों में यह बढ़त 2,60,000 से 2,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे तक जा सकती है।

Jan 12, 2026 07:21 am IST Drigraj Madheshia
इस हफ्ते सोना और चांदी की कीमतों में सकारात्मक रुझान बने रहने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को लेकर अनिश्चितता, सर्राफा बाजार को समर्थन देती रहेगी। इसके अलावा अमेरिका, भारत और जर्मनी से आने वाले महंगाई के आंकड़े, चीन के व्यापार और निवेश से जुड़े डेटा और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बयान भी अहम भूमिका निभाएंगे।

आज क्या गुल खिला सकती हैं चांदी

एक सेबी-पंजीकृत कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता ने कहा कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों को लेकर तनाव और संघर्ष में अमेरिका की भूमिका से जुड़े नवीनतम विकास कीमती धातुओं की कीमतों को बढ़ा सकते हैं।

गुप्ता ने कहा, "चांदी की कीमतें तेजी के साथ खुल सकती हैं और 82 से 85 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं, जबकि एमसीएक्स में यह 2,56,000 और 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक जा सकती हैं।"

एमसीएक्स पर चांदी के प्रमुख स्तर

तकनीकी पहलू पर, सेबी-पंजीकृत ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थटेक फर्म एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों को 2,40,000 से 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में एक मजबूत सहायता मिलने वाली है।

अगर चांदी की कीमतें 2,53,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को तोड़ती हैं, तो सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों से बढ़ती मांग के कारण, मूल्य में गिरावट के दौरान आक्रामक संचय के चलते, आने वाले हफ्तों में यह बढ़त 2,60,000 से 2,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे तक जा सकती है।

इस हफ्ते क्या होगा

जानकारों के मुताबिक, तकनीकी तौर पर सोना इस हफ्ते 1,41,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर की ओर बढ़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने ने मजबूती दिखाई और कीमतें करीब 4 फीसदी उछलकर 4,500 डॉलर प्रति औंस के आसपास बंद हुईं।

वहीं चांदी ने भी जबरदस्त तेजी दिखाई। एमसीएक्स पर चांदी करीब 6.94 फीसदी उछलकर 2,52,725 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई, जबकि हफ्ते के दौरान यह रिकॉर्ड स्तर 2,59,692 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी।

गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में लगातार निवेश बढ़ रहा है। जानकारों का कहना है कि चांदी की तेजी बरकरार रही तो इसके दाम 2,80,000 से 3,00,000 रुपये प्रति किलो तक भी जा सकते हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
