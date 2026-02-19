Hindustan Hindi News
सोने-चांदी की आज कैसी रहेगी चाल, देखें इंटरनेशनल मार्केट में क्या है हाल

Feb 19, 2026 08:06 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Rate Today: इंटरनेशनल मार्केट में आज सुबह स्पॉट गोल्ड की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई और यह 4,980 डॉलर प्रति औंस के स्तर के आसपास मंडरा रही है, हालांकि यह अभी भी 5,000 डॉलर के स्तर से नीचे बनी हुई है।

सोने-चांदी की आज कैसी रहेगी चाल, देखें इंटरनेशनल मार्केट में क्या है हाल

अंतराष्ट्रीय मार्केट में लगातार दो दिन की गिरावट के बाद, गुरुवार, 19 फरवरी को सोने की कीमतों में स्थिरता आई है, जबकि चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया है। चीनी नव वर्ष की छुट्टियों के कारण कई एशियाई बाजार बंद रहे, ऐसे में निवेशकों का ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आगामी ब्याज दर निर्णय पर केंद्रित हो गया है।

5000 डॉलर के नीचे है सोना

इंटरनेशनल मार्केट में आज सुबह स्पॉट गोल्ड की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई और यह 4,980 डॉलर प्रति औंस के स्तर के आसपास मंडरा रही है, हालांकि यह अभी भी 5,000 डॉलर के स्तर से नीचे बनी हुई है। वहीं, एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार में आज स्पॉट सिल्वर की कीमतें उछलकर 76 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गईं। बता दें बुधवार को घरेलू सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड 151584 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी 236798 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

क्यों आ रहा है सोना-चांदी में उतार-चढ़ाव?

फेडरल रिजर्व की नीति बैठक के हालिया जारी मिनट्स से पता चला है कि अधिकारी ब्याज दरों में कटौती को लेकर उम्मीद से कहीं अधिक सतर्क हैं। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनाव की संभावना बढ़ गई है और फेड चेयर के लिए उनके नामित उम्मीदवार के सामने यह एक पेचीदा स्थिति पैदा कर सकता है।

दूसरी ओर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लगातार मजबूत बने रहने के संकेत मिलने के बाद डॉलर में मजबूती देखी गई। पिछले महीने औद्योगिक उत्पादन में एक साल के दौरान सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही, एक अन्य रिपोर्ट ने संकेत दिया कि दिसंबर में मुख्य पूंजीगत वस्तुओं के ऑर्डर में उम्मीद से अधिक वृद्धि हुई है। भू-राजनीतिक मोर्चे पर, ईरान और अमेरिका मंगलवार को हुई वार्ता के दौरान भविष्य की परमाणु वार्ता के लिए 'गाइडिंग सिद्धांतों' के एक सेट पर सहमत हुए।

कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कमोडिटी रिसर्च, कैनात चैनवाला ने कहा, "सट्टेबाज एफओएमसी बैठक के मिनट्स, अमेरिकी कोर पीसीई आंकड़ों और अमेरिकी मौद्रिक नीति के संकेतों के लिए कई फेड अधिकारियों के भाषणों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे स्पॉट गोल्ड और सिल्वर लगातार दो दिन के नुकसान के बाद क्रमशः 4940 डॉलर/औंस और 76 डॉलर/औंस पर लौट आए।"

सोने और चांदी के लिए मुख्य लेवल

एनरिच मनी के सीईओ, पोनमुडी आर के अनुसार, सोने की कीमतों में बड़ी तेजी वाला रुझान बरकरार है और हालिया गिरावट स्वस्थ मुनाफावसूली और कीमतों में कंसॉलिडेशन की तरह दिख रही है। कीमतें प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे फिसल गई हैं और वर्तमान में उन स्तरों के पास स्थिर हो रही हैं।

सोने के टेक्निकल आउटलुक पर पोनमुडी ने आगे कहा, "कॉमेक्स गोल्ड 5,500-5,600 डॉलर के हालिया हाई से तेज करेक्शन के बाद 4,850-5,100 डॉलर के जोन के पास कारोबार कर रहा है। 4,500-4,700 डॉलर के सपोर्ट बैंड में मजबूत खरीदारी दिख रही है। इस क्षेत्र के ऊपर स्थिरता नए सिरे से तेजी के लिए नींव रख सकती है। 5,100-5,200 डॉलर के ऊपर का ब्रेकआउट रिकॉर्ड उच्च स्तर के पुन: परीक्षण का मार्ग खोलेगा।"

चांदी की कीमतों पर राय

वहीं, चांदी की कीमतों के बारे में उन्होंने कहा कि बड़ी तेजी वाली संरचना बरकरार है, लेकिन तेज गिरावट ने कीमतों को प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे धकेल दिया है, जो शॉर्ट टर्म मंदी के दबाव का संकेत देता है। "कॉमेक्स सिल्वर 121 डॉलर के रिकॉर्ड हाई से भारी करेक्शन के बाद 73-80 डॉलर के जोन के पास कारोबार कर रहा है। 65-70 डॉलर के सपोर्ट बैंड में मजबूत खरीदारी दिख रही है। इस आधार पर टिके रहने और 85-92 डॉलर के ऊपर वापसी 95-105 डॉलर की ओर तेजी ला सकती है। स्थिर औद्योगिक मांग और सप्लाई में रुकावटों के कारण मिड से लॉन्ग टर्म आउटलुक सकारात्मक बना हुआ है।"

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

