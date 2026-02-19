सोने-चांदी की आज कैसी रहेगी चाल, देखें इंटरनेशनल मार्केट में क्या है हाल

Gold Silver Rate Today: इंटरनेशनल मार्केट में आज सुबह स्पॉट गोल्ड की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई और यह 4,980 डॉलर प्रति औंस के स्तर के आसपास मंडरा रही है, हालांकि यह अभी भी 5,000 डॉलर के स्तर से नीचे बनी हुई है।

अंतराष्ट्रीय मार्केट में लगातार दो दिन की गिरावट के बाद, गुरुवार, 19 फरवरी को सोने की कीमतों में स्थिरता आई है, जबकि चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया है। चीनी नव वर्ष की छुट्टियों के कारण कई एशियाई बाजार बंद रहे, ऐसे में निवेशकों का ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आगामी ब्याज दर निर्णय पर केंद्रित हो गया है।

बता दें बुधवार को घरेलू सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड 151584 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी 236798 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

क्यों आ रहा है सोना-चांदी में उतार-चढ़ाव? फेडरल रिजर्व की नीति बैठक के हालिया जारी मिनट्स से पता चला है कि अधिकारी ब्याज दरों में कटौती को लेकर उम्मीद से कहीं अधिक सतर्क हैं। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनाव की संभावना बढ़ गई है और फेड चेयर के लिए उनके नामित उम्मीदवार के सामने यह एक पेचीदा स्थिति पैदा कर सकता है।

दूसरी ओर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लगातार मजबूत बने रहने के संकेत मिलने के बाद डॉलर में मजबूती देखी गई। पिछले महीने औद्योगिक उत्पादन में एक साल के दौरान सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही, एक अन्य रिपोर्ट ने संकेत दिया कि दिसंबर में मुख्य पूंजीगत वस्तुओं के ऑर्डर में उम्मीद से अधिक वृद्धि हुई है। भू-राजनीतिक मोर्चे पर, ईरान और अमेरिका मंगलवार को हुई वार्ता के दौरान भविष्य की परमाणु वार्ता के लिए 'गाइडिंग सिद्धांतों' के एक सेट पर सहमत हुए।

कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कमोडिटी रिसर्च, कैनात चैनवाला ने कहा, "सट्टेबाज एफओएमसी बैठक के मिनट्स, अमेरिकी कोर पीसीई आंकड़ों और अमेरिकी मौद्रिक नीति के संकेतों के लिए कई फेड अधिकारियों के भाषणों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे स्पॉट गोल्ड और सिल्वर लगातार दो दिन के नुकसान के बाद क्रमशः 4940 डॉलर/औंस और 76 डॉलर/औंस पर लौट आए।"

सोने और चांदी के लिए मुख्य लेवल एनरिच मनी के सीईओ, पोनमुडी आर के अनुसार, सोने की कीमतों में बड़ी तेजी वाला रुझान बरकरार है और हालिया गिरावट स्वस्थ मुनाफावसूली और कीमतों में कंसॉलिडेशन की तरह दिख रही है। कीमतें प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे फिसल गई हैं और वर्तमान में उन स्तरों के पास स्थिर हो रही हैं।

सोने के टेक्निकल आउटलुक पर पोनमुडी ने आगे कहा, "कॉमेक्स गोल्ड 5,500-5,600 डॉलर के हालिया हाई से तेज करेक्शन के बाद 4,850-5,100 डॉलर के जोन के पास कारोबार कर रहा है। 4,500-4,700 डॉलर के सपोर्ट बैंड में मजबूत खरीदारी दिख रही है। इस क्षेत्र के ऊपर स्थिरता नए सिरे से तेजी के लिए नींव रख सकती है। 5,100-5,200 डॉलर के ऊपर का ब्रेकआउट रिकॉर्ड उच्च स्तर के पुन: परीक्षण का मार्ग खोलेगा।"