एटीएम से बिना कॉर्ड के निकालें कैश, जानें UPI से कितना और कैसे निकाल सकेंगे पैसे

Good News: एटीएम से नकदी निकालने के लिए अब डेबिट कार्ड साथ रखना जरूरी नहीं है। दरअसल, कई बैंकों ने अपने एटीएम में यूपीआई आधारित नकद निकासी की सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत एटीएम मशीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई देता है, जिसे फोन में मौजूद यूपीआई ऐप से स्कैन कर धनराशि निकाली जा सकती हैं।

एटीएम से नकदी निकालने के लिए अब डेबिट कार्ड साथ रखना जरूरी नहीं है। दरअसल, कई बैंकों ने अपने एटीएम में यूपीआई आधारित नकद निकासी की सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत एटीएम मशीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई देता है, जिसे फोन में मौजूद यूपीआई ऐप से स्कैन कर धनराशि निकाली जा सकती हैं। यह प्रक्रिया काफी सरल और सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि इसमें किसी भौतिक कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता।

क्या है यूपीआई से कैश विड्रॉल यूपीआई के माध्यम से एटीएम से कैश निकालने की सुविधा एक नई डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था है। इसमें उपयोगकर्ता एटीएम पर यूपीआई कैश विड्रॉल का विकल्प चुनता है। इसके बाद मशीन एक क्यूआर कोड प्रदर्शित करती है। उपयोगकर्ता अपने फोन की यूपीआई ऐप से इस क्यूआर कोड को स्कैन करता है और फिर यूपीआई पिन दर्ज करके भुगतान की पुष्टि करता है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है एटीएम मशीन से नकदी निकल जाती है।

इसलिए फायदेमंद इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लोगों को हर समय अपने साथ एटीएम कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए, तब भी पैसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होती। साथ ही यह तरीका ठगी से भी काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा बार-बार कार्ड डालने और पिन छिपाकर दर्ज करने की झंझट भी समाप्त हो जाता है।

कैश निकालने की प्रक्रिया सबसे पहले उस एटीएम पर जाएं, जहां यूपीआई नकद निकासी का विकल्प उपलब्ध हो। एटीएम मशीन की स्क्रीन पर दिख रहे दिख रहे यूपीआई नकद निकासी विकल्प को चुनें। जितनी राशि निकाला चाहते हैं, उसे दर्ज करें।

एटीएम स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई देगा, जिसे फोन के यूपीआई एप से स्कैन करें। यूपीआई पिन दर्ज करके लेनदेन की पुष्टि करें, प्रक्रिया पूरी होते ही पैसे मिल जाएंगे।