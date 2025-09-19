कम क्रेडिट स्कोर पर ऐसे मिलेगा पर्सनल लोन, 3 लाख का लोन मंजूर कराने के आसान तरीके

अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 है और आपको तीन लाख रुपये के पर्सनल लोन की जरूरत है, तो यह संभव है, लेकिन यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा। आपको कई पड़ावों से गुजरना पड़ सकता है।

आखिर 650 स्कोर का मतलब क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन के लिए कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर तय नहीं किया है। फिर भी, 750 या उससे ऊपर के स्कोर वाले लोगों के मुकाबले 650 का स्कोर यह दिखाता है कि आपका पैसों का प्रबंधन थोड़ा कमजोर रहा होगा। इसी वजह से लेंडर सतर्क हो जाते हैं और आपकी अर्जी को बहुत गहराई से जांचते हैं।

क्या आप पात्र हैं? ज्यादातर बड़े बैंक 720 या उससे अधिक स्कोर वाले लोगों को तरजीह देते हैं। 750 को बेहतरीन माना जाता है। हालांकि, कई NBFC और फिनटेक कंपनियां 650 स्कोर वाले लोगों को भी लोन दे देती हैं, अगर उनकी आमदनी और नौकरी की स्थिति ठीक हो।

ऐसे में, अगर आपकी नौकरी स्थिर है, आपकी महीने की सैलरी 25,000 से 30,000 रुपये के आसपास है और आपने पहले कभी लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में देरी नहीं की है, तो आपके लोन मंजूर होने की संभावना बेहतर हो जाती है। अगर स्कोर 650 से भी नीचे है, तो जांच और भी सख्त हो जाएगी।

लोन मंजूर कराने के आसान तरीके आप अपनी स्थिति को इन तरीकों से मजबूत कर सकते हैं…