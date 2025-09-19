how to get a personal loan with a low credit score easy ways to get a loan of rs 3 lakh approved कम क्रेडिट स्कोर पर ऐसे मिलेगा पर्सनल लोन, 3 लाख का लोन मंजूर कराने के आसान तरीके, Business Hindi News - Hindustan
कम क्रेडिट स्कोर पर ऐसे मिलेगा पर्सनल लोन, 3 लाख का लोन मंजूर कराने के आसान तरीके

अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 है और आपको तीन लाख रुपये के पर्सनल लोन की जरूरत है, तो यह संभव है, लेकिन यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा। आपको कई पड़ावों से गुजरना पड़ सकता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 01:10 PM
अगर आपका क्रेडिट स्कोर 650 है और आपको तीन लाख रुपये के पर्सनल लोन की जरूरत है, तो यह संभव है, लेकिन यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होगा। आपको कई पड़ावों से गुजरना पड़ सकता है। बैंक या लेंडर आपको थोड़ा जोखिम भरा मान सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लोन मिलने में ज्यादा वक्त लग सकता है, ब्याज दरें ऊँची मिल सकती हैं और चुकौती की शर्तें थोड़ी सख्त हो सकती हैं।

आखिर 650 स्कोर का मतलब क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन के लिए कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर तय नहीं किया है। फिर भी, 750 या उससे ऊपर के स्कोर वाले लोगों के मुकाबले 650 का स्कोर यह दिखाता है कि आपका पैसों का प्रबंधन थोड़ा कमजोर रहा होगा। इसी वजह से लेंडर सतर्क हो जाते हैं और आपकी अर्जी को बहुत गहराई से जांचते हैं।

क्या आप पात्र हैं?

ज्यादातर बड़े बैंक 720 या उससे अधिक स्कोर वाले लोगों को तरजीह देते हैं। 750 को बेहतरीन माना जाता है। हालांकि, कई NBFC और फिनटेक कंपनियां 650 स्कोर वाले लोगों को भी लोन दे देती हैं, अगर उनकी आमदनी और नौकरी की स्थिति ठीक हो।

ऐसे में, अगर आपकी नौकरी स्थिर है, आपकी महीने की सैलरी 25,000 से 30,000 रुपये के आसपास है और आपने पहले कभी लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने में देरी नहीं की है, तो आपके लोन मंजूर होने की संभावना बेहतर हो जाती है। अगर स्कोर 650 से भी नीचे है, तो जांच और भी सख्त हो जाएगी।

लोन मंजूर कराने के आसान तरीके

आप अपनी स्थिति को इन तरीकों से मजबूत कर सकते हैं…

  • सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे सभी जरूरी कागजात जमा करें।
  • यह दिखाएं कि आपकी आमदनी लगातार अच्छी है और आप पर पहले से ज्यादा कर्ज नहीं है।
  • अगर संभव हो तो किसी को अपना सह-आवेदक (co-applicant) बना लें या फिर कोई गिरवी (जमीन/जेवरात) रख दें। इससे लेंडर का जोखिम कम हो जाता है।
  • ऐसी डिजिटल लेंडिंग वेबसाइटों को देखें जो आपके क्रेडिट स्कोर के अलावा दूसरे डेटा (जैसे आपके बिजली के बिल का भुगतान) को भी देखती हैं, लेकिन यह जरूर जांच लें कि वे RBI से मान्यता प्राप्त हों।
  • लोन की अवधि के बारे में बातचीत करें और EMI कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके पहले से ही अपना बजट बना लें।

लोन मिलने पर किन बातों का रखें ध्यान?

  • आपको सामान्य से ऊंची ब्याज दरों पर लोन मिलेगा और लोन की रकम भी आपके मांगे से कम मिल सकती है।
  • अगर आपने पहले कोई लोन सेटल किया है तो आपसे अतिरिक्त कागजात, जैसे आमदनी का प्रमाण या NOC, मांगे जा सकते हैं।
  • बैंकों में प्रोसेसिंग में 1-3 दिन का वक्त लग सकता है, जबकि फिनटेक कंपनियां लोन जल्दी जारी कर देती हैं।
  • बिना किसी सह-आवेदक या गिरवी के, आपको मांगी गई रकम का केवल 60% ही मंजूर हो सकता है।

आखिर में याद रखने वाली बातें

  • 650 का क्रेडिट स्कोर लोन लेने के रास्ते में दीवार नहीं है, लेकिन यह आपके विकल्प कम कर देता है और लोन की लागत बढ़ा देता है।
  • RBI ने कोई न्यूनतम स्कोर जरूरी नहीं किया है, लेकिन लेंडर कम स्कोर वालों की पड़ताल ज्यादा सख्ती से करते हैं।
  • अगर आवेदक की आमदनी स्थिर है, कोई जमानत (collateral) है या फिर किस्त चुकाने की क्षमता मजबूत है, तो संस्थाएं फिर भी लोन मंजूर कर सकती हैं।
  • 750 से ऊपर का स्कोर आज भी आसान लोन मंजूरी और बेहतर ब्याज दरों की गारंटी देता है।

बैंक और वित्तीय संस्थाएं केवल उन्हीं विश्वसनीय लोगों को पैसा उधार देना चाहती हैं, जो अपने पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल या होम लोन की किस्तों को बिना किसी देरी के समय पर चुका सकें। इसलिए वे हमेशा उच्च क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को ही तरजीह देती हैं।

