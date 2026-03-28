Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शेयर बाजार में कैसे पहचानें सही कंपनी? मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने शेयर किए टिप्स

Mar 28, 2026 04:14 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Stock Market Tips: मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के को-फाउंडर और चेयरमैन ने रामदेव अग्रवाल (Ramdeo Agarwal) ने सही कंपनी पहचानने की सलाह निवेशकों के साथ साझा की है। उनका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खूबा देखा जा रहा है।

शेयर बाजार में कैसे पहचानें सही कंपनी? मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने शेयर किए टिप्स

Stock Market Tips: शेयर बाजार में इस समय भारी उथल पुथल का दौर जारी है। ऐसे समय में एक निवेशक कैसे इन्वेस्टमेंट करे जिससे उन्हें अधिक से अधिक फायदा हो सकते। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के को-फाउंडर और चेयरमैन ने रामदेव अग्रवाल (Ramdeo Agarwal) ने सही कंपनी पहचानने की सलाह निवेशकों के साथ साझा की है। उनका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खूबा देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें:31 मार्च से पहले टैक्सपेयर्स ने निपटा लें यह 3 जरूरी काम

सही कंपनी को कैसे पहचानें?

रामदेव अग्रवाल बातचीत में बताते हैं कि किसी नई कंपनी की स्थिति जानने के कई पैरामीटर होते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। वह मार्केट में शानदार प्रदर्शन भी करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले कॉरपोरेट परफॉर्मेंस देखा जाएगा। क्या कंपनी पैसा बना रही है या नहीं? अगर पैसा बना रही तब की स्थिति में रिटर्न इक्विटी कितनी है। रामदेव अग्रवाल कहते हैं कि मुझे ऐसी कंपनियां पसंद नहीं हैं जिनकी रिटर्न इक्विटी 20-25 प्रतिशत तक ना हो। अगर कोई भी कंपनी 20 से 25 प्रतिशत तक रिटर्न इक्विटी जनरेट कर रही है। तब देखा जाएगा कि क्या है स्थिर है या इसमें लगातार इजाफा हो रहा है।

ये भी पढ़ें:8.25% तक का फिक्सड रिटर्न, इन योजनाओं के आगे भूल जाएंगे बैंकों की FD भी

कंपनी पेमेंट किस तरह से ले रही है?

जब एक बार यह पता चल जाए कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है। तब की स्थिति में पेमेंट के तरीकों को पहचाना होगा। रामदेव अग्रवाल कहते हैं कि कंपनी क्या प्रीपेड पेमेंट ले रही या फिर प्रोडक्ट के जाने के बाद पेमेंट ले रही है। पेमेंट कितने दिनों में मिल रहा है। 10 दिन, 20 दिन या फिर 30 का दिन समय लग रहा है। रामदेव अग्रवाल बताते हैं कि इससे उन्हें कंपनी के विषय में ठीक से अंदाजा लग जाता है।

अगला चरण कैश फ्लो है। रामदेव कहते हैं कि अब हम कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो को देखेंगे। एक बार इस तस्वीर के साफ होने के बाद मुझे कंपनी के विषय में दिलचस्पी बढ़ जाती है।

ये भी पढ़ें:17500 रुपये तक महंगा हुआ गोल्ड, क्या आ गया फिर से दांव लगाने का सही समय

कितने दिनों तक चलेगी कंपनी

रामदेव अग्रवाल बताते हैं कि इन सबको जांचने के बाद अब यह देखना जरूरी है कि इसका मार्केट कितने सालों तक बना रहेगा। यह बहुत हद तक अपने निर्णय पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर मैकडॉनल्ड्स को देखते हैं। यह कंपनी बहुत विश्वभर में लोकप्रिय है। अगर ऐसी कंपनी 20 से 25 प्रतिशत तक प्रॉफिट बनाने लगें। तब की स्थिति बहुत शानदार होगी।

इन सबके अलावा सेक्टर में प्रतिद्वंदिता और ग्रोथ की संभावना को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हर एक कंपनी के लिए ग्रोथ काफी जरूरी है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,