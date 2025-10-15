Hindustan Hindi News
सहारा में जमा है आपका पैसा, कैसे मिलेगा रिफंड, स्टेप बाई स्टेप समझें

संक्षेप: कोऑपरेटिव सोसाइटी- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), सहारायण यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता) और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा है तो ये खबर आपके लिए है।

Wed, 15 Oct 2025 04:42 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपने सहारा इंडिया की योजनाओं में निवेश किया है तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप की चार कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को रिफंड दिया जा रहा है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), सहारायण यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ), हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता) और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैं। मतलब ये कि जिन निवेशकों का पैसा इनमें से किसी भी सोसाइटी में जमा है तो वह अपनी रकम को पाने के हकदार हैं।

लॉन्च हुआ है पोर्टल

निवेशकों को रिफंड दिलाने के लिए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। यह पोर्टल पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे निवेशकों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आपने 22 मार्च 2012 से पहले इन सोसाइटियों में 10,000 रुपये या इससे अधिक जमा किए हैं, तो आप पात्र हैं। पहली किस्त में अधिकतम 10,000 रुपये का रिफंड मिलेगा। क्लेम फाइल करने के लिए आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर और आधार-सीडेड बैंक अकाउंट जरूरी है।

ऐसे कर सकते हैं क्लेम

-सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/ पर जाएं।

-होम पेज पर Registration का विकल्प दिखेगा। यहां आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर और आधार-सीडेड बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें। कैप्चा कोड भरें और 'Get OTP' पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करें। इससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यदि आधार लिंक्ड नहीं है, तो पहले बैंक जाकर सीडिंग करवाएं।

-रजिस्ट्रेशन के बाद Depositor Login का विकल्प आएगा। इसके बाद आधार के आखिरी 4 अंक, मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर OTP वेरीफाई करें। लॉगिन पेज पर आपकी पर्सनल डिटेल्स (नाम, पता, आधार नंबर) ऑटो-फिल हो जाएंगी। अब क्लेम फॉर्म में सोसाइटी का नाम चुनें, जमा राशि, जमा तिथि और पासबुक/सर्टिफिकेट नंबर भरें। सभी चार सोसाइटियों के क्लेम एक ही फॉर्म में भर सकते हैं।

-फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक/स्टेटमेंट, सहारा डिपॉजिट सर्टिफिकेट/पासबुक की स्कैन कॉपी, PAN कार्ड (यदि रिफंड 50,000 से अधिक हो) के अलावा फोटो और सिग्नेचर को फॉर्म पर सब्मिट करें। यदि कोई दस्तावेज मिसिंग हो, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

-इसके बाद 'Submit Claim' पर क्लिक करें। सब्मिशन पर एक क्लेम रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। अब प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सहारा सोसाइटी 30 दिनों में वेरिफिकेशन करेगी, फिर CRCS 15 दिनों में अप्रूवल देगा। कुल 45 दिनों में रिफंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। SMS/ईमेल से अपडेट मिलेगा।

-सबमिशन के बाद क्लेम ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर क्लेम रिक्वेस्ट रिजेक्ट होता है तो दोबारा सब्मिट किया जा सकता है।

