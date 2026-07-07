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सिर्फ 1,000 रुपये महीने जमा कर बन सकते हैं 70 लाख रुपये! छोटी सी सेविंग बदल सकती है जिंदगी

Sheetal लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • क्या आपको लगता है कि करोड़पति बनने या बड़ा फंड तैयार करने के लिए हर महीने हजारों-लाखों रुपये निवेश करना जरूरी है? ऐसा नहीं है, सिर्फ 1,000 रुपये महीने की SIP आपको रिटायरमेंट या भविष्य के लिए करीब 70 लाख रुपये का फंड बनाने में मदद कर सकती है
  • जानिये पूरा कैलकुलेशन
सिर्फ 1,000 रुपये महीने जमा कर बन सकते हैं 70 लाख रुपये! छोटी सी सेविंग बदल सकती है जिंदगी

ज्यादातर लोगों को लगता है कि निवेश की शुरुआत तभी की जा सकती है, जब अच्छी-खासी कमाई होने लगे। अगर आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) शुरू करते हैं। तो आप 70 लाख रुपये का बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इसमें असली कमाल कंपाउंडिंग का होता है। यानी आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर रिटर्न कमाने लगता है। यही वजह है कि छोटी-छोटी सेविंग लंबे समय में बड़ी रकम में बदल सकती है।

1000 रुपये के निवेश से बनाए 70 लाख

अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी रकम निवेश करने से ही अच्छा फंड बन सकता है, तो यह सोच गलत है। हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये की SIP भी लंबे पीरियड में बड़ा फंड तैयार कर सकती है। 30 साल तक लगातार निवेश करने पर कुल निवेश केवल 3.6 लाख रुपये होगा, लेकिन अगर औसतन 10 फीसदी सालाना रिटर्न मिलता है तो यह रकम करीब 22.6 लाख रुपये हो सकती है। वहीं 12 फीसदी रिटर्न पर यह लगभग 35 लाख रुपये और 15 फीसदी रिटर्न मिलने पर करीब 70 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

निवेश में सबसे बड़ा फायदा जल्दी शुरुआत करने वालों को मिलता है। यदि आप निवेश की शुरुआत 10 साल देर से करते हैं, तो अंतिम कॉर्पस में बड़ा अंतर आ सकता है, भले ही हर महीने निवेश का अमाउंट समान रहे। इसलिए मार्केट में सही समय खोजने से ज्यादा जरूरी है कि आप जल्दी निवेश शुरू करें और लंबे समय तक बने रहें।

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SIP आज रिटेल निवेशकों के बीच इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें हर महीने एक तय रकम निवेश होती है। मार्केट गिरने पर उसी रकम में ज्यादा यूनिट और मार्केट चढ़ने पर कम यूनिट मिलती हैं। इससे समय के साथ खरीदने की औसत लागत बैलेंस हो जाती है। मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर कम हो सकता है। यदि आपकी इनकम बढ़ती है, तो SIP का अमाउंट भी समय-समय पर बढ़ानी चाहिए। ताकि, लंबे समय में बड़ा फंड खड़ा हो सके।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन हैं। यहां दिए गए आंकड़े अनुमानित रिटर्न के आधार पर हैं और भविष्य में इतना रिटर्न मिलने की कोई गारंटी नहीं है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल टारगेट और जोखिम उठाने की क्षमता का ध्यान रखना होगा।

Sheetal

लेखक के बारे में

Sheetal
शीतल को पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है। पर्सलन फाइनेंस, गोल्ड, सिल्वर, कारोबारी सफर और स्टार्टअप की खबरें लिखती हैं। अमर उजाला से अपने करियर की शुरुआत की। अब तक इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी, भास्कर, लाइव हिन्दुस्तान और मनीकंट्रोल हिंदी (Network18) में काम किया है। अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट एडिटर खबरें आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। और पढ़ें
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