Dhanteras 2026: घर बैठे कैसे चेक करें सोने की शुद्धता? ये 5 तरीके बताएंगे असली-नकली का फर्क

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Gold Purity Test at Home: धनतेरस और दिवाली पर सोने की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, तो सावधान रहें! सोना खरीदने में लोग अपनी बड़ी बचत खर्च करते हैं, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ज्वेलर आपको जिस कैरेट का सोना बेच रहा है, उसकी शुद्धता उतनी ही है या नहीं। अच्छी बात यह है कि घर पर कुछ तरीकों से सोने की शुरुआती जांच की जा सकती है। हालांकि, इनसे सोने के असली होने या उसकी शुद्धता की पूरी गारंटी नहीं मिलती। सोने की सही शुद्धता की पुष्टि के लिए BIS हॉलमार्क, एचयूआईडी नंबर और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल टेस्टिंग जरूरी है।

1. सोने पर BIS हॉलमार्क जरूर देखें सोने की शुद्धता जांचने का सबसे जरूरी तरीका उसकी ज्वेलरी पर BIS हॉलमार्क देखना है। BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो सोने की शुद्धता से जुड़े मानकों की निगरानी करता है। हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर BIS का लोगो, सोने की शुद्धता का निशान और छह अंकों का एचयूआईडी कोड होता है। शुद्धता का निशान बताता है कि ज्वेलरी कितने कैरेट की है। उदाहरण के लिए, 22 कैरेट सोने पर 22K या 916, 18 कैरेट पर 18K या 750 और 14 कैरेट पर 14K या 585 का निशान हो सकता है। सोना खरीदते समय इन निशानों को ध्यान से देखें।

2. BIS केयर ऐप से चेक करें एचयूआईडी नंबर सोने की शुद्धता जांचने के लिए एचयूआईडी नंबर भी महत्वपूर्ण है। एचयूआईडी यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन एक छह अंकों का कोड है, जिसमें अक्षर और नंबर दोनों होते हैं। हर हॉलमार्क वाली ज्वेलरी को अलग पहचान देने के लिए यह कोड दिया जाता है। ग्राहक BIS केयर ऐप के जरिए इस नंबर की जांच कर सकते हैं। इससे ज्वेलरी की हॉलमार्किंग से जुड़ी जानकारी को वैरिफाई करने में मदद मिलती है। सोना खरीदते समय पक्का बिल जरूर लें और उसमें ज्वेलरी का वजन और शुद्धता दर्ज करवाएं।

3. सिरेमिक टेस्ट से कैसे पहचानें सोना? घर पर सोने की शुरुआती जांच के लिए सिरेमिक टेस्ट का तरीका भी चलन में है। इसमें बिना चमक वाली खुरदरी सिरेमिक सतह पर ज्वेलरी को हल्के से रगड़कर निशान देखा जाता है। सुनहरे रंग की लकीर सोने के होने का संकेत हो सकती है, जबकि काली या गहरे रंग की लकीर दूसरे मेटल की मौजूदगी की ओर इशारा कर सकती है। हालांकि, यह तरीका पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है और इससे ज्वेलरी पर खरोंच भी आ सकती है। इसलिए महंगी ज्वेलरी पर यह प्रयोग करने से बचें।

4. सिरके से करें सोने की जांच? सोने की जांच के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया जाता है। इसमें ज्वेलरी पर सिरके की कुछ बूंदें डालकर रंग में बदलाव देखा जाता है। अगर मेटल का रंग बदलता है, तो उसमें दूसरे मेटल या कोटिंग की संभावना हो सकती है। लेकिन रंग नहीं बदलने का मतलब यह नहीं है कि सोना पूरी तरह शुद्ध है। इस टेस्ट से यह भी पता नहीं चलता कि सोना 18, 22 या 24 कैरेट का है। ज्वेलरी में लगे स्टोन या दूसरी सजावटी चीजों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी हो सकता है।

5. त्वचा पर निशान देखकर पता करें सोने की शुद्धता? कुछ लोग मानते हैं कि सोने की ज्वेलरी पहनने के बाद त्वचा पर हरे या काले निशान पड़ें, तो सोना नकली है। लेकिन यह जरूरी नहीं है। ऐसे निशान पसीने, कॉस्मेटिक्स या ज्वेलरी में मिले दूसरे मेटल की वजह से भी पड़ सकते हैं। इसी तरह, त्वचा पर कोई निशान न पड़ने का मतलब यह नहीं है कि सोना शुद्ध है। इसलिए त्वचा पर निशान देखकर सोने की शुद्धता का फैसला नहीं करना चाहिए।