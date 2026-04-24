Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टाटा और बजाज के इन IPO से निवेशकों को भारी नुकसान, 50% वैल्यू खत्म; एक्सपर्ट दे रहे बेचने की सलाह

Apr 24, 2026 01:00 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

हाल के सालों के दो सबसे बड़े IPO साल 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज और साल 2024 में बजाज हाउसिंग फाइनेंस से उम्मीद थी कि वे भारत के टॉप ग्रुप्स में निवेशकों का भरोसा और मजबूत करेंगे। दोनों ही मजबूत पैरेंटेज, क्लियर बिजनेस मॉडल और बड़े इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के साथ आए थे।

टाटा और बजाज के इन IPO से निवेशकों को भारी नुकसान, 50% वैल्यू खत्म; एक्सपर्ट दे रहे बेचने की सलाह

शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव होना आम बात है, लेकिन जब इस उतार-चढ़ाव का असर बड़ी कंपनियों पर होता है तब निवेशकों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। दरअसल, हाल के सालों के दो सबसे बड़े IPO साल 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज (Tata Technologies) और साल 2024 में बजाज हाउसिंग फाइनेंस (Bajaj Housing Finance) से उम्मीद थी कि वे भारत के टॉप ग्रुप्स में निवेशकों का भरोसा और मजबूत करेंगे। दोनों ही मजबूत पैरेंटेज, क्लियर बिजनेस मॉडल और बड़े इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के साथ आए थे। दोनों ने लिस्टिंग पर जबरदस्त फायदा दिया। इसके बाद भी कम समय में ही इन्होंने लिस्टिंग लेवल से निवेशकों की लगभग आधी वैल्यू खत्म कर दी है।

टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर में गिरावट की वजह
टाटा टेक्नोलॉजीज को टाटा ग्रुप के लिए एक ऐतिहासिक लिस्टिंग के तौर पर देखा गया था। जब नवंबर 2023 में यह स्टॉक बाजार में आया, तो यह तेजी से बढ़कर लगभग 1,200 रुपए पर पहुंच गया। इसकी वजह जबरदस्त सब्सक्रिप्शन डिमांड और इंजीनियरिंग और रिसर्च सर्विसेज में लगातार ग्रोथ की उम्मीदें थीं। शुरुआती तेजी से यह राय बन गई कि भारत के ER&D सेक्टर को ग्लोबल आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स और डिजिटल इंजीनियरिंग की बढ़ती डिमांड से फायदा मिलेगा। हालांकि, यह उम्मीद लंबे समय तक नहीं टिक पाई। तब से यह स्टॉक गिरकर लगभग 562 रुपए पर आ गया है, जिससे इसकी वैल्यू में काफी गिरावट आई है। यह गिरावट धीरे-धीरे लेकिन लगातार हुई है।

ये भी पढ़ें:₹30 से कम कीमत वाले इस शेयर का मल्टीबैगर रिटर्न, 52-हफ्ते के हाई पर पहुंचा

एनालिस्ट्स के मुताबिक, इसकी मुख्य वजह साइक्लिकल नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल है। टाटा टेक्नोलॉजीज को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर से मिलता है। इन दोनों ही क्लाइंट्स को डिमांड और मुनाफे के मामले में दबाव का सामना करना पड़ा है, जिसका असर कंपनी की ग्रोथ पर भी पड़ा है। इस निर्भरता की वजह से एक कंसंट्रेशन रिस्क पैदा हो गया है, जिसे बाजार अब धीरे-धीरे अपने प्राइसिंग मॉडल में शामिल करने लगा है।

ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल ने इस मामले में कहा कि डाइवर्सिफिकेशन की कोशिशों के बावजूद, एंकर क्लाइंट्स का योगदान अभी भी 50% है, और यह सेगमेंट आगे भी कमजोर बना रह सकता है। फर्म ने स्टॉक को बेचने की रेटिंग पर ही बनाए रखा। उसका तर्क है कि स्टॉक की वैल्यू में कोई बड़ा सुधार तभी होगा, जब या तो ये क्लाइंट्स अपना खर्च बढ़ाएं, या फिर नॉन-ऑटोमोटिव सेगमेंट्स में तेजी से ग्रोथ हो। टाटा टेक्नोलॉजीज की तारीफ इस बात के लिए की जानी चाहिए कि वह एयरोस्पेस और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रही है, जहां ग्रोथ काफी स्थिर रही है। हालाँकि, ये सेगमेंट अभी भी कंपनी की कुल कमाई का एक छोटा सा हिस्सा ही हैं।

ये भी पढ़ें:यूएस की एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबर से फिसले सोलर कंपनी के शेयर, 5% तक आई गिरावट

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में गिरावट की वजह
इसके विपरीत, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में आई गिरावट की मुख्य वजह कोई ऑपरेशनल कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी वैल्यूएशन में हुआ सुधार है। बजाज ग्रुप का हिस्सा यह कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में अपनी मजबूत पकड़ के साथ बाजार में उतरी और प्राइम होम लोन और लीज रेंटल डिस्काउंटिंग जैसे अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित किया। इसका शेयर लगभग 163 रुपए पर लिस्टेड हुआ और शुरुआत में निवेशकों की दिलचस्पी बनाए रखी, लेकिन बाद में गिरकर लगभग 90 रुपए पर आ गया।

ये भी पढ़ें:कच्चे तेल की कीमत $110 के करीब पहुंची, लगातार 5वें दिन कीमतों में इजाफा

ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि लिस्टिंग के समय ही स्टॉक में मजबूत ग्रोथ की उम्मीदें शामिल हो गई थीं, जिससे निराशा की गुंजाइश बहुत कम रह गई थी। जैसे-जैसे मैक्रो आर्थिक हालात कड़े हुए, वैल्यूएशन सिकुड़ने लगे। HDFC सिक्योरिटीज ने कहा कि बेस्ट-इन-क्लास फंडामेंटल्स के बावजूद, स्टॉक को भारी करेक्शन के बाद वैल्यूएशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब ग्रोथ को धीमा करते हुए इक्विटी पर रिटर्न बनाए रखने की कंपनी की क्षमता फ्यूचर की री-रेटिंग के लिए एक अहम फैक्टर होगी।

डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,