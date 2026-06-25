₹1,800 महीने जमा करें और रिटायरमेंट पर पाएं ₹19 लाख! EPF का गणित चौंका देगा
मुख्य बातें
- अगर कोई कर्मचारी हर महीने केवल ₹1,800 EPF में जमा करता है और यह निवेश 25 सालों तक जारी रखता है, तो 8.25% ब्याज दर के आधार पर उसका रिटायरमेंट फंड लगभग ₹19 लाख तक पहुंच सकता है
- कंपाउंडिंग की ताकत छोटी बचत को भी बड़े कॉर्पस में बदल सकती है
- आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं
अधिकतर लोग यह मानते हैं कि रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड बनाने के लिए हर महीने भारी रकम निवेश करनी पड़ती है। लेकिन, सच्चाई यह है कि छोटी-छोटी बचत भी समय के साथ बड़ा धन बना सकती है। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की EPF योजना में नियमित निवेश करते हैं, तो मामूली योगदान भी आपके रिटायरमेंट के समय एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच तैयार कर सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
वर्तमान में EPF पर 8.25% सालाना ब्याज मिल रहा है, जो इसे नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक बनाता है। खास बात यह है कि इसमें मिलने वाला ब्याज कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर बढ़ता है, जिससे लंबे समय में आपकी बचत तेजी से बढ़ती है।
मान लीजिए कोई कर्मचारी हर महीने अपने EPF खाते में ₹1,800 का योगदान करता है। इसका मतलब हुआ कि एक साल में कुल ₹21,600 जमा होंगे। अगर यही निवेश लगातार 25 सालों तक जारी रहता है, तो कर्मचारी कुल ₹5.40 लाख का योगदान करेगा।
लेकिन, यहां असली कमाल कंपाउंडिंग का होता है। हर साल मिलने वाला ब्याज आपके मूल निवेश में जुड़ जाता है और अगले साल उसी बढ़ी हुई राशि पर फिर ब्याज मिलता है। यही प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है और छोटी रकम को भी बड़े फंड में बदल देती है।
अगर 25 सालों तक 8.25% की दर से यही योगदान जारी रहे, तो रिटायरमेंट के समय आपके खाते में लगभग ₹18 से ₹19 लाख तक का फंड तैयार हो सकता है, यानी आपने सिर्फ ₹5.40 लाख जमा किए, लेकिन ब्याज के रूप में आपको करीब ₹13 लाख से ज्यादा का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
एक्सपर्ट का कहना है कि EPF का सबसे बड़ा फायदा इसकी सेफ्टी और गारंटीड रिटर्न है। शेयर बाजार की तरह इसमें उतार-चढ़ाव का जोखिम नहीं होता। यही कारण है कि आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई और वैश्विक संकटों के दौर में भी EPF को एक मजबूत रिटायरमेंट प्लानिंग टूल माना जाता है।
अगर कर्मचारी हर साल अपनी सैलरी बढ़ने के साथ EPF योगदान भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ाता रहे, तो अंतिम रिटायरमेंट कॉर्पस इससे भी कहीं अधिक हो सकता है। यही वजह है कि वित्तीय सलाहकार नौकरी के शुरुआती वर्षों से ही EPF बचत को गंभीरता से लेने की सलाह देते हैं।
इस उदाहरण से साफ है कि बड़ी दौलत बनाने के लिए हमेशा बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। अनुशासित निवेश, लंबा समय और कंपाउंडिंग की ताकत मिलकर छोटी बचत को भी लाखों रुपये के रिटायरमेंट फंड में बदल सकती है। इसलिए अगर आप नौकरी करते हैं और EPF में नियमित योगदान कर रहे हैं, तो यह आपके भविष्य के लिए एक मजबूत निवेश साबित हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।