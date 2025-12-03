मीशो IPO में पैसा लगाना कितना फायदेमंद, चेक करें GMP और देखें पूरी डिटेल्स
Meesho IPO: मीशो लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आज भारतीय प्राइमरी मार्केट में खुल गया है। यह पब्लिक इश्यू 5 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। जीरो-कमीशन बिजनेस मॉडल पर चलने वाली इस ई-कॉमर्स कंपनी ने शेयरों की प्राइस बैंड 105 से 111 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय की है। आज का मीशो आईपीओ जीएमपी 47 रुपये है। यह निवेशकों के बीच उत्साह दिखाता है।
यह फ्रेश कैपिटल और ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) का मिश्रण है। कंपनी कुल 5,421.20 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखे हुए है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपये फ्रेश शेयर्स जारी करके आएंगे। बाकी 1,171.20 करोड़ रुपये ओएफएस के जरिए जुटाए जाएंगे।
यह मेनबोर्ड आईपीओ बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगा।ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी)मार्केट ऑब्जर्वर्स के अनुसार, मीशो के शेयर ग्रे मार्केट में आज 47 रुपये के प्रीमियम पर उपलब्ध हैं, जो कल के 42 रुपये से 5 रुपये ज्यादा है।
महत्वपूर्ण आईपीओ डिटेल्स
आईपीओ तारीख: आज से 5 दिसंबर 2025 तक।
लॉट साइज: एक लॉट में 135 शेयर।
अलॉटमेंट डेट: 6 दिसंबर 2025 (अगर देरी हुई तो 8 दिसंबर)।
रजिस्ट्रार: केफिन टेक्नोलॉजीज।
लीड मैनेजर्स: कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली, एक्सिस कैपिटल, सिटिग्रुप।
लिस्टिंग डेट: 10 दिसंबर 2025।
क्या आवेदन करें?
लॉन्ग-टर्म के लिए मास्टर कैपिटल सर्विसेज ने 'सब्सक्राइब' टैग दिया है। कंपनी टियर-2/3 शहरों में मजबूत है, जहां अमेजन-फ्लिपकार्ट कम पहुंच पाते हैं। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट ने 'बाय' कहा, क्योंकि यह फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो गई है और 5.5 गुना प्राइस-टू-सेल्स रेशियो आकर्षक है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट, मारवाड़ी शेयर्स, एसबीआई सिक्योरिटीज और वेंचुरा सिक्योरिटीज ने भी 'सब्सक्राइब' की सलाह दी है।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)