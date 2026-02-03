Gold Rate Review: सोना पिछले 15 दिन में कितने रंग बदला और अब आगे क्या करेगा

संक्षेप: Gold Rate Review: सोना 2783 रुपये उछलकर 151529 रुपये पर पहुंच गया। चांदी भी अपनी चमक बिखेरती हुई 4465 रुपये महंगी होकर 263965 पर पहुंच गई। सोने के भाव भी जितनी तेजी से उछले, उतनी ही तेजी से गिरे भी। और अब फिर उछलने लगे हैं। आइए देखें कि पिछले 15 कारोबारी दिनों में सोना कितने रंग बदला...

Gold Rate Review: सोने-चांदी के रेट 3 दिन औंधेमुंह गिरने के बाद फिर दौड़ पड़े हैं। आज सर्राफा बाजारों में सोना सोमवार के बंद भाव के मुकाबले 2783 रुपये उछलकर 151529 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी अपनी चमक बिखेरती हुई 4465 रुपये महंगी होकर 263965 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। चांदी की तरह सोने के भाव भी जितनी तेजी से उछले, उतनी ही तेजी से गिरे भी। और अब फिर उछलने लगे हैं। आइए देखें कि पिछले 15 कारोबारी दिनों में सोना कितने रंग बदला...

13 जनवरी: सोना 140284 रुपये पर था। इसमें एक दिन पहले के रेट के मुकाबले 165 रुपये की गिरावट दर्ज की गई।

14 जनवरी: 24 कैरेट सोना एक झटके में 1731 रुपये महंगा होकर 142015 रुपये पर पहुंच गया।

16 जनवरी: सोने के भाव 422 रुपये टूटे और 10 ग्राम सोना 141593 रुपये पर आ गया।

19 जनवरी: सोना एक बार फिर पलटवार किया और इसबार 2353 रुपये की बड़ी उछाल के साथ 143946 पर पहुंच गया।

20 जनवरी: इस दिन सोना और ऊंची उड़ान भरकर 147409 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एक झटके में ही सोना 3463 रुपये महंगा हो गया।

21 जनवरी: इस दिन पहली बार सोना 1.50 लाख के पार पहुंचा। कुल 6818 रुपये की छलांग लगाकर 154227 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

22 जनवरी: इस सोना 3099 रुपये टूटकर 151128 रुपये पर आ गया।

23 जनवरी: सोने की चमक एक बार फिर बढ़ी और भाव 3182 चढ़कर 154310 रुपये पर पहुंच गया।

27 जनवरी: सोना 4591 रुपये उछलकर 158901 पर पहुंचा। 154310

28 जनवरी: सोना इस दिन एक और इतिहास रचते हुए 5734 रुपये उछला और नए शिखर 164635 पर पहुंच गया।

29 जनवरी: इस दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सोना 10705 रुपये महंगा होकर 175340 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया।

30 जनवरी: सोना आसमान से गिरा। भाव 9545 रुपये गिरकर 165795 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए।

1 फरवरी: शुक्रवार के मुकाबले सोना 17098 रुपये टूटकर 148697 पर आ गया।

2 फरवरी: इस दिन सुबह सोना गिरा, लेकिन शाम को 49 रुपये ऊपर 148746 पर बंद हुआ। पिछले 15 दिनों में सबसे कम बढ़त।

3 फरवरी: सोना 2783 रुपये महंगा होकर 151529 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

नोट: सोने के रेट IBJA से लिए गए हैं। इसमें जीएसटी नहीं लगा है।

आगे कैसी रहेगी चाल एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने कहा कि तेजी और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के कारण उतार-चढ़ाव ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन कीमतें अभी भी बड़े स्ट्रक्चरल सपोर्ट से ऊपर बनी हुई हैं।