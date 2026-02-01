Hindustan Hindi News
कितना और गिरेंगे सोने-चांदी के दाम, ऑल टाइम हाई से ₹1.29 लाख टूट चुकी है चांदी

संक्षेप:

Gold Silver Rate Today: क्या सोने-चांदी के दाम और गिरेंगे? चांदी 30 जनवरी को 27% टूटी, जो MCX पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है और इससे निवेशकों को एक ही दिन में 1 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। सोने में भी 13 साल में सबसे तेज 12% की गिरावट दर्ज की गई। 

Feb 01, 2026 07:47 am ISTDrigraj Madheshia
Gold Silver Rate Today: क्या सोने-चांदी के दाम और गिरेंगे? चांदी 30 जनवरी को 27% टूटी, जो MCX पर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है और इससे निवेशकों को एक ही दिन में 1 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। सोने में भी 13 साल में सबसे तेज 12% की गिरावट दर्ज की गई। इससे बाजार का मनोबल गिरा है और निवेशक अगली दिशा तलाश रहे हैं।

बजट के मद्देनजर MCX पर रविवार को विशेष सत्र

1 फरवरी, रविवार यानी आज केंद्रीय बजट 2026 पेश पेश होगा। इसके मद्देनजर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) रविवार को विशेष व्यापार सत्र के लिए खुलेगा। एक्सचेंज मानक बाजार समय के अनुसार लाइव ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेगा।

विशेषज्ञों की राय: गिरावट चिंता की बात नहीं

वित्तीय कंपनी एनरिच मनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोन्मुदि आर का कहना है कि सोने-चांदी में यह तेज गिरावट बड़े रुझान के उलट होने के बजाय, कर्जे पर चलने वाली बिकवाली और बाजार के मिजाज में बदलाव को दिखाती है। उनका मानना है कि डॉलर के चाल से अल्पकाल में उतार-चढ़ाव बने रह सकते हैं, लेकिन निचले स्तरों पर अनुशासित खरीदारी, जो महत्वपूर्ण सहायक स्तरों और व्यापक चैनल रुझान से मार्गदर्शित हो, 2026 तक चल रहे तेजी के बाजार के अगले चरण को आकार देगी।

सोने का तकनीकी नजरिया

30 जनवरी को घरेलू सोना वैश्विक बिकवाली की राह पर चलते हुए लगभग 1,80,000 रुपये के हाई से गिरकर 1,49,500-1,49,653 रुपये के आसपास स्थिर हुआ। अभी यह 20-दिन की औसत (EMA) के पास कारोबार कर रहा है, हालांकि लंबी अवधि का ऊपरी चैनल बरकरार है। प्रमुख सपोर्ट 1,40,000-1,45,000 रुपये के क्षेत्र में है। 1,40,000 रुपये से ऊपर बने रहने पर मध्यम अवधि का सकारात्मक रुख कायम रहेगा। वहीं, अगर यह 1,55,000 रुपये के स्तर को पार कर लेता है, तो अगले कुछ महीनों में घरेलू अनुकूल परिस्थितियों और संरचनात्मक मांग के सहारे यह 1,65,000 से 1,80,000 रुपये या उससे ऊपर तक जा सकता है।

चांदी का तकनीकी नजरिया

घरेलू चांदी रिकॉर्ड हाई 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम से गिरकर 2,91,000-2,91,925 रुपये के दायरे में आ गई। हालांकि अस्थिरता अभी भी ज्यादा है, लेकिन प्रमुख सपोर्ट 2,91,000 रुपये के आसपास दिख रहा है। इससे मजबूत सपोर्ट 2,51,000-2,52,000 रुपये के क्षेत्र में है, जो 50-दिन की औसत (EMA) से मेल खाता है।

औद्योगिक मांग इसे अपेक्षाकृत मजबूती दे रही है। अगर यह 3,00,000-3,10,000 रुपये के स्तर से ऊपर स्थिर हो जाती है, तो खरीदारी में फिर से दिलचस्पी के संकेत मिल सकते हैं, जो आपूर्ति की कमी के बीच कीमतों को 3,40,000-3,50,000 रुपये या उससे ऊपर तक ले जा सकते हैं।

CME द्वारा मार्जिन बढ़ाने का फैसला

CME समूह ने Comex सोने और चांदी के भविष्य कारोबार पर मार्जिन आवश्यकताएं बढ़ा दी हैं, ताकि बढ़ी हुई अस्थिरता के बीच बाजार की स्थिरता बरकरार रहे। मार्जिन बढ़ने से व्यापार महंगा हो जाता है, क्योंकि व्यापारियों को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए अधिक कोलैटरल जमा करना पड़ता है। इससे अक्सर अत्यधिक लिवरेज वाले व्यापारी अपनी एक्सपोजर कम कर देते हैं या व्यापार से बाहर हो जाते हैं।

सोने के भविष्य कारोबार के लिए, सामान्य जोखिम प्रोफाइल वाली पोजीशन पर मार्जिन मौजूदा 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाएगा। हाई रिस्क वाली श्रेणी के लिए यह 6.6% से बढ़ाकर 8.8% कर दिया जाएगा। चांदी के लिए मार्जिन में और अधिक वृद्धि की गई है। सामान्य जोखिम वाली पोजीशन पर मार्जिन 11% से बढ़ाकर 15% किया गया है, जबकि हाई रिस्क वाली श्रेणी के लिए यह 12.1% से बढ़ाकर 16.5% कर दिया गया है। प्लेटिनम और पैलेडियम के लिए भी मार्जिन बढ़ाए गए हैं। यह संशोधित मार्जिन आवश्यकताएं सोमवार के बाजार बंद होने से प्रभावी होंगी।

लंबी अवधि में तेजी का रुख बरकरार

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तेज गिरावट के बावजूद, सोने और चांदी के लिए 2026 की ओर बढ़ते हुए व्यापक तेजी का नजरिया बरकरार है। कई प्रमुख संरचनात्मक कारक इस रुझान का समर्थन कर रहे हैं। इनमें केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीदारी, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, AI, इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से बढ़ती औद्योगिक मांग के बीच चांदी की आपूर्ति में कमी शामिल है। साथ ही, जारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं और फिएट मुद्राओं से दूर विविधीकरण की कोशिश भी बाजार के मिजाज को सपोर्ट दे रही है।

इस ताजा गिरावट को व्यापक रूप से एक स्वस्थ बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसने अतिरिक्त लिवरेज, सट्टेबाजी और ओवरबॉट स्थितियों को साफ करने में मदद की है। इससे एक बार बाजार का मिजाज स्थिर होने और निचले स्तरों पर खरीदारी में दिलचस्पी लौटने पर अधिक टिकाऊ तेजी के लिए जगह बनी है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
