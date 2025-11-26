4 नए लेबर कोड से कितनों को मिलेगा फायदा, देश में कितने सैलरीड पर्सन

संक्षेप: वेतनभोगियों की संख्या देश में भले ज्यादा न हो, लेकिन उनके वेतन-भत्ते का असर पूरे देश पर पड़ता है। नई श्रम संहिताओं या कानूनों का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब देश के तमाम कामगारों तक इससे लाभ पहुंचेगा। पेश है श्रम व वेतन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब खोजती अभिषेक झा और रोशन किशोर की रिपोर्ट...

अपने देश की नई श्रम संहिताएं श्रम बाजार के साथ कैसे तालमेल बिठा पाएंगी? आज यह एक बड़ा सवाल है। बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा लागू की गईं चार लेबर कोड स्वतंत्र भारत में हुए सबसे बड़े बाजार सुधारों में से एक हैं। नई श्रम संहिताएं मौजूदा श्रम कानूनों को सरल बनाएंगी। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ये संहिताएं व्यवसायों या उद्योगों को अपने कर्मचारियों के रोजगार की शर्तें तय करने में अधिक स्वतंत्रता देकर भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बल प्रदान करेंगी।

हालांकि, नई श्रम संहिताओं के कुछ प्रावधानों का श्रम संगठनों द्वारा इस आधार पर विरोध किया जा रहा है कि वे श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, लेकिन इस बहस का कोई भी पुख्ता मूल्यांकन भारतीय श्रम बाजार के समग्र मूल्यांकन की मांग करता है। केवल आंकड़ों को ध्यान में रखकर ही समग्र अध्ययन संभव है।

देश में बहुत कम वेतनभोगी अपने देश में कुल कामगारों या कार्य करने योग्य आबादी का केवल पांचवां हिस्सा वेतनभोगी है। मतलब, सौ में से करीब बीस लोग नियमित वेतन पाते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) भारत में श्रम बाजार के आंकड़ों का आधिकारिक स्रोत है। कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए पीएलएफएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 22.4 प्रतिशत भारतीय कामगार वेतनभोगी थे। इनमें से 57.5 प्रतिशत स्व-रोजगार में थे और लगभग 20 प्रतिशत अस्थायी कर्मचारी थे।

जैसा कि अपेक्षित था, स्व-रोजगार का बड़ा हिस्सा गांवों (कृषि) में है और वेतनभोगी कामगारों का हिस्सा शहरी क्षेत्रों में अधिक (लगभग 50 प्रतिशत) है। देश में वेतनभोगी महिला कामगारों की हिस्सेदारी और भी कम है। ध्यान रहे, नई श्रम संहिताएं मुख्य रूप से वेतनभोगी कामगारों से संबंधित होंगी और उन्हें लाभ पहुंचाएंगी।

आखिर कितने वेतनभोगी? वैसे, आधिकारिक रूप से देखें, तो आंकड़े कुछ और भी बयान करते हैं। अपने देश में श्रमिकों का केवल दसवां हिस्सा आधिकारिक तौर पर वेतनभोगी है और इनमें भी सम्मानजनक वेतनभोगी तो और भी कम हैं। भारत में सभी वेतनभोगी कामगारों को समान सुविधाएं नहीं मिली हैं।

पीएलएफएस के आंकड़े बताते हैं कि वेतनभोगियों में से आधे से भी कम के पास लिखित अनुबंध होता है और सामाजिक सुरक्षा या सवेतन अवकाश वाले वेतनभोगी कामगारों की हिस्सेदारी भी 60 प्रतिशत से कम है।

अगर इसमें से सरकारी कर्मचारियों का हिस्सा निकाल दिया जाए, तो असली वेतनभाेगियों की संख्या और भी गिर जाएगी। अगर पीएलएफएस के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाए, तो विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति और भी खराब है, लेकिन निजी क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी कर्मचारियों की तुलना करने पर यह कुछ बेहतर लगने लगती है।

वेतनभोगियों की गुणवत्ता यह देखना दिलचस्प है कि साल 2024 में भारत में उद्यम के प्रकार और विनिर्माण क्षेत्र के अनुसार, वेतनभोगी नौकरियों की गुणवत्ता कितनी रही? विनिर्माण क्षेत्र में वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों की हिस्सेदारी ज्यादा है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के आंकड़ों से इसका पता चलता है। यह सर्वेक्षण भारत में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र पर नजर रखता है, जहां श्रम कानून या श्रम संहिताएं शायद सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। बताते हैं कि भारतीय उद्योग में संविदा कर्मचारियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।

एएसआई में अब संविदा कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों का 42 प्रतिशत है, जो पिछले ढाई दशकों में 20 प्रतिशत अंकों से ज्यादा की वृद्धि है। हालांकि, इसका एक कारण कारखानों द्वारा लागत कम करने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को अक्सर अपने स्थायी साथियों की तरह सामूहिक सौदेबाजी का लाभ नहीं मिलता है।

हालांकि, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह उन्हें काम में उतार-चढ़ाव से निपटने की आजादी देता है, जिसे नई श्रम संहिताएं संबोधित करना चाहती हैं। भविष्य में संविदा कर्मचारियों पर नई श्रम संहिताओं के प्रभाव को देखना दिलचस्प होगा।

कैसे बढ़े वेतन और समानता? क्या नए नियम भारत के (असमान) वेतनभोगी आय क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं? कुछ सरकारी आंकड़े भारतीय श्रम बाजार में एक बुनियादी विषमता की ओर इशारा करते हैं। वास्तव में, श्रम संबंधी बुनियादी अधिकारों का आनंद लेने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी बहुत कम है।

केवल पूंजी ही नए या बड़े व्यवसायों के माध्यम से वेतनभोगी श्रमिकों के दायरे का विस्तार करने के लिए कदम बढ़ा सकती है और यह तर्क दिया जाता रहा है कि मौजूदा श्रम नियम, जो श्रमिकों के एक छोटे से हिस्से को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हैं। नए निवेश करने की दिशा में इससे ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा।

विडंबना यह है कि इन दमघोंटू नियमों ने वास्तव में श्रमिकों को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जरूरतमंद कामगार अधिक ठेकाकरण जैसे रुझानों के कारण इन सीमित लाभों को भी प्राप्त करने में असमर्थ होते रहे हैं।

नई श्रम संहिताओं को जब इस पृष्ठभूमि में देखा जाए, तो विश्वास की एक छलांग नजर आती है। यह इस आशा पर आधारित है कि कंपनियां अब अधिक निवेश करेंगी और अधिक नियुक्तियां करेंगी। एक और पहलू यह है कि श्रमिकों के दायरे में, भारतीय अर्थव्यवस्था अभी काफी असमान है।

आकलन वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए नवीनतम उपलब्ध आयकर रिटर्न से पता चलता है कि वेतनभोगी श्रमिकों द्वारा दाखिल किए गए लगभग दो-तिहाई व्यक्तिगत आयकर रिटर्न की कुल रिपोर्ट की गई वेतनभोगी आय में संचयी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम थी।

इस असमानता के और बिगड़ने की अधिक गुंजाइश नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये नए श्रम कोड या संहिताएं भारत के सकल मूल्य संवर्धन में विनिर्माण की हिस्सेदारी जैसी चीजों को बढ़ावा देंगी, जो उदार आर्थिक सुधारों की अवधि के दौरान काफी हद तक स्थिर ही रही है। अनेक विशेषज्ञों को विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद है।

कैसे तय होगी मजदूरी? भारत की राज्य सरकारें ऐतिहासिक रूप से जीवन-यापन की लागत, भौगोलिक क्षेत्र और कार्य की प्रकृति (अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल) जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए मजदूरी की दरें तय करती रही हैं। एक राज्य में गैर-कृषि मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी 350 रुपये प्रतिदिन हो सकती है, जबकि दूसरे राज्य के उच्च-जीवन-यापन लागत वाले महानगरीय क्षेत्र में ठीक उसी श्रेणी के मजदूर के लिए मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन से अधिक भी हो सकती है।

इस बेतरतीब व्यवस्था ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की हैं और असंगठित कार्यबल के एक बड़े हिस्से को न्यूनतम मजदूरी संरक्षण के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया है। कुछ राज्य में श्रमिक ज्यादा फायदे में हैं, तो कुछ राज्यों में श्रमिकों को नुकसान हो रहा है और उन्हें पलायन के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है।

जटिलताओं को दूर कीजिए यह समझना होगा कि यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी के वेतन में मूल वेतन घटक को सीटीसी के 50 प्रतिशत से कम रखता है, तो भत्तों की अतिरिक्त राशि को वैधानिक अंशदान की गणना के लिए मजदूरी का हिस्सा माना जाएगा।

इससे वैधानिक कटौतियों (पीएफ, ग्रेच्युटी) और भुगतानों (बोनस) की गणना का आधार प्रभावी रूप से बढ़ जाता है, जिससे संभावित रूप से लंबी अवधि की बचत (पीएफ/ग्रेच्युटी) बढ़ सकती है। हालांकि, यदि नियोक्ता कुल सीटीसी में वृद्धि नहीं करना चाहता है, तो संभवतः मासिक टेक-होम वेतन कम हो सकता है।

वास्तव में, तमाम श्रमिकों को इन संहिताओं के बारे में शिक्षित या जागरूक करना होगा। संहिताओं को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। ठीक इसी तरह से बोनस के नए नियमों को भी अपर्याप्त माना जा रहा है, आने वाले समय में जब इन संहिताओं को जमीनी आधार पर लागू किया जाएगा, तब वस्तुस्थिति सामने आएगी। श्रम संहिताओं को शायद ज्यादा सहज बनाने की जरूरत है। उसकी असली परख तभी होगी, जब वेतनभोगी वर्ग के साथ ही तमाम रोजगार-धंधे में लगे लोगों को लाभ होगा।

केवल 20 प्रतिशत भारतीय कामगार ही वेतनभोगी हैं, स्वरोजगार की संख्या सबसे ज्यादा भारत में रोजगार एक बड़ा विषय है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग देखे जाते हैं, जिन्हें रोजगार चाहिए। हमारे शहरों में वेतनभोगी कामगार ज्यादा हैं, जबकि गांवों में स्वरोजगार करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं सक्रिय हैं।

साल 2024 में नियमित वेतन वाले रोजगारों या नौकरियों का हाल सरकारी नौकरियों में अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षा है। हालांकि, वहां भी धीरे-धीरे सुरक्षा घट रही है। निजी क्षेत्र में तो आधी से ज्यादा नौकरियों में ज्यादा सुरक्षा या सुविधा का अभाव है। आधे लोग अगर अवकाश लेते हैं, तो कमाई घट जाती है।

देश में न्यूनतम वेतन में सुधार करना आसान हुआ नई वेतन संहिता, 2019 से पहले, न्यूनतम वेतन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरत से ज्यादा अलग-अलग या भिन्न थे। इनमें एकरूपता नहीं थी, जिसका नुकसान श्रमिकों के साथ ही, उद्योगों को भी होता था। अब तक मजदूरी तय करने के मामले में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत ही फैसले लिए जाते थे। जाहिर है, बदलते समय में इतने पुराने कानून को बदलना जरूरी हो गया था।

21 नवंबर को भारत में बदल गए श्रम संबंधी कानून नई श्रम संहिताओं को 21 नवंबर 2025 को लागू कर दिया गया है और उसके बाद से ही इन पर चर्चा बहुत तेज है। भारत का हर कामगार यह सोच रहा है कि नई संहिताओं से उसे क्या लाभ होगा? यह बताते चलें कि मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता 2020 की समीक्षा पूरे देश में चल रही है। लोग इसकी तरह-तरह से व्याख्या कर रहे हैं। कुल 29 जटिल केंद्रीय कानूनों को चार सुव्यवस्थित श्रम संबंधी संहिताओं में समेकित करते हुए इन्हें लागू किया गया है।

भारतीय श्रम बाजार में तत्काल सुधारों की जरूरत भारत की नई श्रम संहिताएं गौर करने लायक हैं। यह ध्यान देने की बात है कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कार्यशील आबादी रहती है और उसकी बेहतरी के लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है। उद्योग जगत में भी नई श्रम संहिताओं को ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। भारत की नई श्रम संहिताओं का उद्देश्य कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, व्यापक कार्यबल तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना और सार्वभौमिक वेतन सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि केवल वेतनभोगी वर्ग ही नहीं, तमाम काम-धंधे करने वालों को भी इससे लाभ होना चाहिए।

देश में तेज विकास के लिए संतुलन बनाना होगा

देश के विकास का मतलब औद्योगिक विकास भी है और कामगारों का विकास भी। खासकर यह ध्यान रखना होगा कि श्रम कानून केवल अमीरों के पक्ष में नहीं होने चाहिए, इससे देश में आर्थिक असमानता और बढ़ेगी। मिसाल के लिए, यह देखने वाली बात है कि साल 2017 में देश में जो संपत्ति या धन में वृद्धि हुई, उसका 73 प्रतिशत हिस्सा देश के महज एक प्रतिशत अमीरों की जेब में चला गया।