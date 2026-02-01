फरवरी में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें छुट्टियों की लिस्ट

संक्षेप: Bank Holiday February: महाशिवरात्रि भारत के कुछ हिस्सों में बैंक हॉलीडे के रूप में मनाई जाती है, लेकिन यह त्योहार 15 फरवरी को पड़ रहा है। इस दिन रविवार है, इसलिए यह पहले से ही बैंक अवकाश है। वैसे फरवरी में महाशिवरात्रि को छोड़ कोई बड़ा त्योहार नहीं है।

Bank Holiday February: महाशिवरात्रि भारत के कुछ हिस्सों में बैंक अवकाश के रूप में मनाई जाती है, लेकिन यह त्योहार 15 फरवरी को पड़ रहा है। इस दिन रविवार है, इसलिए यह पहले से ही बैंक अवकाश है। वैसे फरवरी में महाशिवरात्रि को छोड़ कोई बड़ा त्योहार नहीं है। ऐसे में चार रविवार और दो शनिवार को ही बैंक बंद रहेंगे।

1 फरवरी — रविवार

8 फरवरी— रविवार

14 फरवरी— दूसरा शनिवार

15 फरवरी— रविवार

22 फरवरी— रविवार

28 फरवरी— दूसरा शनिवार

बैंक हॉलीडे पर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शाखाओं के कार्यों से स्वतंत्र, हर दिन पूरी तरह से काम करती रहती हैं। ग्राहक एटीएम से नकद निकाल सकते हैं, यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं और इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रोजाना की डिजिटल लेनदेन बिना किसी रुकावट के जारी रहते हैं।

बजट 2026 आज पेश होने वाले बजट को लेकर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उम्मीदें बढ़ रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट रविवार को पेश करेंगी, जो 1999 के बाद पहला ऐसा बजट भाषण होगा। पिछले साल इसे शनिवार को पेश किया गया था, और बाजार व्यापार के लिए खुले थे।