how many days will banks be closed in february See the list of holidays
फरवरी में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें छुट्टियों की लिस्ट

संक्षेप:

Bank Holiday February: महाशिवरात्रि भारत के कुछ हिस्सों में बैंक हॉलीडे के रूप में मनाई जाती है, लेकिन यह त्योहार 15 फरवरी को पड़ रहा है। इस दिन रविवार है, इसलिए यह पहले से ही बैंक अवकाश है। वैसे फरवरी में महाशिवरात्रि को छोड़ कोई बड़ा त्योहार नहीं है।

Feb 01, 2026 06:53 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Bank Holiday February: महाशिवरात्रि भारत के कुछ हिस्सों में बैंक अवकाश के रूप में मनाई जाती है, लेकिन यह त्योहार 15 फरवरी को पड़ रहा है। इस दिन रविवार है, इसलिए यह पहले से ही बैंक अवकाश है। वैसे फरवरी में महाशिवरात्रि को छोड़ कोई बड़ा त्योहार नहीं है। ऐसे में चार रविवार और दो शनिवार को ही बैंक बंद रहेंगे।

1 फरवरी — रविवार

8 फरवरी— रविवार

14 फरवरी— दूसरा शनिवार

15 फरवरी— रविवार

22 फरवरी— रविवार

28 फरवरी— दूसरा शनिवार

बैंक हॉलीडे पर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शाखाओं के कार्यों से स्वतंत्र, हर दिन पूरी तरह से काम करती रहती हैं। ग्राहक एटीएम से नकद निकाल सकते हैं, यूपीआई का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं और इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रोजाना की डिजिटल लेनदेन बिना किसी रुकावट के जारी रहते हैं।

बजट 2026

आज पेश होने वाले बजट को लेकर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उम्मीदें बढ़ रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट रविवार को पेश करेंगी, जो 1999 के बाद पहला ऐसा बजट भाषण होगा। पिछले साल इसे शनिवार को पेश किया गया था, और बाजार व्यापार के लिए खुले थे।

भारतीय शेयर बाजार बजट डे यानी 1 फरवरी को, एक विशेष ट्रेडिंग सत्र के लिए खुलेगा। यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी सूचनाओं में दी गई है। नियमित व्यापार समय, सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक, ही लागू रहेगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
