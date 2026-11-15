₹10,000, ₹20,000 या ₹30,000 की SIP से ₹1 करोड़ कब बनेंगे? समझें पूरा हिसाब
मुख्य बातें
- हर महीने ₹10,000, ₹20,000 या ₹30,000 की SIP से ₹1 करोड़ का फंड बनाने में कितना समय लगेगा? 12% सालाना रिटर्न के अनुमान पर ₹10,000 की SIP से करीब 21 साल, ₹20,000 से 15 साल और ₹30,000 से करीब 13 साल में यह लक्ष्य हासिल हो सकता है
SIP Calculator: हर महीने छोटी रकम निवेश करके ₹1 करोड़ का फंड तैयार करना कई लोगों का सपना होता है। इसके लिए एकमुश्त बड़ी रकम होना जरूरी नहीं है। अगर आप नियमित रूप से म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करते हैं और लंबे समय तक निवेश बनाए रखते हैं, तो कंपाउंडिंग आपके पैसे को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप हर महीने ₹10,000, ₹20,000 या ₹30,000 की SIP करते हैं तो ₹1 करोड़ का कॉर्पस बनाने में कितना समय लगेगा?
इसका जवाब सिर्फ SIP की रकम पर निर्भर नहीं करता। आपको निवेश से मिलने वाला रिटर्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आइए तीन अलग-अलग संभावित रिटर्न के आधार पर इसे आसान तरीके से समझते हैं।
SIP क्या है और यह कैसे काम करती है?
SIP यानी Systematic Investment Plan म्यूचुअल फंड में नियमित अंतराल पर निवेश करने का तरीका है। आप हर महीने, सप्ताह या किसी तय अवधि पर एक निश्चित रकम निवेश कर सकते हैं।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक साथ बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नियमित निवेश से बचत की आदत बनती है और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच अलग-अलग कीमतों पर यूनिट खरीदने का अवसर मिलता है। हालांकि, SIP से मिलने वाला रिटर्न तय नहीं होता। म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन बाजार और उसके पोर्टफोलियो पर निर्भर करता है।
12% सालाना रिटर्न मानें तो ₹1 करोड़ कब बनेंगे?
मान लीजिए कि किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड से लंबे समय में औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है। इस अनुमान पर ₹1 करोड़ तक पहुंचने का समय कुछ इस तरह हो सकता है:
|मासिक SIP
|₹1 करोड़ बनाने में अनुमानित समय
|₹10,000
|करीब 21 साल
|₹20,000
|करीब 15 साल
|₹30,000
|करीब 13 साल
यहां साफ है कि SIP की रकम बढ़ाने से लक्ष्य तक पहुंचने का समय काफी कम हो सकता है।
10% रिटर्न पर कितना समय लगेगा?
अब मान लें कि निवेश से औसतन 10% सालाना रिटर्न मिलता है। इस तरह का अनुमान हाइब्रिड फंड जैसे निवेश विकल्पों के उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है।
|मासिक SIP
|₹1 करोड़ बनाने में अनुमानित समय
|₹10,000
|करीब 23 साल
|₹20,000
|करीब 17 साल
|₹30,000
|करीब 14 साल
रिटर्न में सिर्फ 2 प्रतिशत अंक की कमी भी लंबे समय में आपके लक्ष्य तक पहुंचने की अवधि बढ़ा सकती है।
8% रिटर्न पर क्या होगा?
अगर निवेश से औसतन 8% सालाना रिटर्न मिलता है, तो ₹1 करोड़ बनाने में और ज्यादा समय लग सकता है।
|मासिक SIP
|₹1 करोड़ बनाने में अनुमानित समय
|₹10,000
|करीब 26 साल
|₹20,000
|करीब 19 साल
|₹30,000
|करीब 15 साल
कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों में आमतौर पर रिटर्न की संभावना भी इक्विटी की तुलना में अलग हो सकती है। हालांकि, हर निवेश विकल्प के अपने जोखिम होते हैं।
₹10,000 से ₹30,000 की SIP में कितना फर्क पड़ता है?
अगर 12% का अनुमानित रिटर्न मानें, तो ₹10,000 की मासिक SIP से ₹1 करोड़ तक पहुंचने में करीब 21 साल लग सकते हैं। वहीं, SIP को बढ़ाकर ₹30,000 करने पर यह समय करीब 13 साल तक कम हो सकता है, यानी सिर्फ बेहतर रिटर्न ही नहीं, बल्कि समय-समय पर अपनी SIP की रकम बढ़ाना भी लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्य को जल्दी हासिल करने में मदद कर सकता है।
निवेश करने से पहले इन बातों को जरूर समझें
₹1 करोड़ का लक्ष्य तय करने से पहले सिर्फ रिटर्न के आंकड़े पर ध्यान न दें। निवेश करते समय इन बातों पर भी विचार करना जरूरी है।
- अपने लक्ष्य की अवधि तय करें: पैसा कब चाहिए, इसके आधार पर निवेश का चुनाव करें।
- जोखिम उठाने की क्षमता समझें: हर व्यक्ति के लिए एक जैसा म्यूचुअल फंड सही नहीं होता।
- रिटर्न की गारंटी नहीं होती: 8%, 10% या 12% केवल अनुमानित रिटर्न हैं।
- महंगाई का ध्यान रखें: आज का ₹1 करोड़ भविष्य में उतनी खरीदारी की ताकत नहीं रख सकता।
- नियमित निवेश बनाए रखें: लंबी अवधि में निवेश की निरंतरता कंपाउंडिंग का फायदा बढ़ा सकती है।
₹1 करोड़ का कॉर्पस बनाना केवल ज्यादा कमाई करने वालों के लिए ही संभव नहीं है। सही लक्ष्य, नियमित निवेश और पर्याप्त समय के साथ छोटी SIP भी बड़ा फंड बनाने में मदद कर सकती है।हालांकि, SIP की रकम और फंड का चुनाव आपकी आय, वित्तीय लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ऊपर दिया गया गणित केवल अनुमानित रिटर्न पर आधारित है और वास्तविक म्यूचुअल फंड रिटर्न इससे अलग हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।