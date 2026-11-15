₹10,000, ₹20,000 या ₹30,000 की SIP से ₹1 करोड़ कब बनेंगे? समझें पूरा हिसाब

मुख्य बातें

SIP Calculator: हर महीने छोटी रकम निवेश करके ₹1 करोड़ का फंड तैयार करना कई लोगों का सपना होता है। इसके लिए एकमुश्त बड़ी रकम होना जरूरी नहीं है। अगर आप नियमित रूप से म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करते हैं और लंबे समय तक निवेश बनाए रखते हैं, तो कंपाउंडिंग आपके पैसे को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप हर महीने ₹10,000, ₹20,000 या ₹30,000 की SIP करते हैं तो ₹1 करोड़ का कॉर्पस बनाने में कितना समय लगेगा?

इसका जवाब सिर्फ SIP की रकम पर निर्भर नहीं करता। आपको निवेश से मिलने वाला रिटर्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आइए तीन अलग-अलग संभावित रिटर्न के आधार पर इसे आसान तरीके से समझते हैं।

SIP क्या है और यह कैसे काम करती है?

SIP यानी Systematic Investment Plan म्यूचुअल फंड में नियमित अंतराल पर निवेश करने का तरीका है। आप हर महीने, सप्ताह या किसी तय अवधि पर एक निश्चित रकम निवेश कर सकते हैं।

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एक साथ बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नियमित निवेश से बचत की आदत बनती है और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच अलग-अलग कीमतों पर यूनिट खरीदने का अवसर मिलता है। हालांकि, SIP से मिलने वाला रिटर्न तय नहीं होता। म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन बाजार और उसके पोर्टफोलियो पर निर्भर करता है।

12% सालाना रिटर्न मानें तो ₹1 करोड़ कब बनेंगे?

मान लीजिए कि किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड से लंबे समय में औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है। इस अनुमान पर ₹1 करोड़ तक पहुंचने का समय कुछ इस तरह हो सकता है:

मासिक SIP ₹1 करोड़ बनाने में अनुमानित समय ₹10,000 करीब 21 साल ₹20,000 करीब 15 साल ₹30,000 करीब 13 साल

यहां साफ है कि SIP की रकम बढ़ाने से लक्ष्य तक पहुंचने का समय काफी कम हो सकता है।

10% रिटर्न पर कितना समय लगेगा? अब मान लें कि निवेश से औसतन 10% सालाना रिटर्न मिलता है। इस तरह का अनुमान हाइब्रिड फंड जैसे निवेश विकल्पों के उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है।

मासिक SIP ₹1 करोड़ बनाने में अनुमानित समय ₹10,000 करीब 23 साल ₹20,000 करीब 17 साल ₹30,000 करीब 14 साल

रिटर्न में सिर्फ 2 प्रतिशत अंक की कमी भी लंबे समय में आपके लक्ष्य तक पहुंचने की अवधि बढ़ा सकती है।

8% रिटर्न पर क्या होगा?

अगर निवेश से औसतन 8% सालाना रिटर्न मिलता है, तो ₹1 करोड़ बनाने में और ज्यादा समय लग सकता है।

मासिक SIP ₹1 करोड़ बनाने में अनुमानित समय ₹10,000 करीब 26 साल ₹20,000 करीब 19 साल ₹30,000 करीब 15 साल

कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों में आमतौर पर रिटर्न की संभावना भी इक्विटी की तुलना में अलग हो सकती है। हालांकि, हर निवेश विकल्प के अपने जोखिम होते हैं।

₹10,000 से ₹30,000 की SIP में कितना फर्क पड़ता है?

अगर 12% का अनुमानित रिटर्न मानें, तो ₹10,000 की मासिक SIP से ₹1 करोड़ तक पहुंचने में करीब 21 साल लग सकते हैं। वहीं, SIP को बढ़ाकर ₹30,000 करने पर यह समय करीब 13 साल तक कम हो सकता है, यानी सिर्फ बेहतर रिटर्न ही नहीं, बल्कि समय-समय पर अपनी SIP की रकम बढ़ाना भी लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्य को जल्दी हासिल करने में मदद कर सकता है।

निवेश करने से पहले इन बातों को जरूर समझें

₹1 करोड़ का लक्ष्य तय करने से पहले सिर्फ रिटर्न के आंकड़े पर ध्यान न दें। निवेश करते समय इन बातों पर भी विचार करना जरूरी है।

अपने लक्ष्य की अवधि तय करें: पैसा कब चाहिए, इसके आधार पर निवेश का चुनाव करें।

पैसा कब चाहिए, इसके आधार पर निवेश का चुनाव करें। जोखिम उठाने की क्षमता समझें: हर व्यक्ति के लिए एक जैसा म्यूचुअल फंड सही नहीं होता।

हर व्यक्ति के लिए एक जैसा म्यूचुअल फंड सही नहीं होता। रिटर्न की गारंटी नहीं होती: 8%, 10% या 12% केवल अनुमानित रिटर्न हैं।

8%, 10% या 12% केवल अनुमानित रिटर्न हैं। महंगाई का ध्यान रखें: आज का ₹1 करोड़ भविष्य में उतनी खरीदारी की ताकत नहीं रख सकता।

आज का ₹1 करोड़ भविष्य में उतनी खरीदारी की ताकत नहीं रख सकता। नियमित निवेश बनाए रखें: लंबी अवधि में निवेश की निरंतरता कंपाउंडिंग का फायदा बढ़ा सकती है।