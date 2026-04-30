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मार्केट में गिरावट के तूफान के बीच यह शेयर कैसे भर रहा उड़ान? डिविडेंड का किया है ऐलान

Apr 30, 2026 10:30 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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बजाज फाइनेंस ने Q4 में 22% मुनाफा बढ़ाया। AUM ₹5 लाख करोड़ पार हो गया है। इस अपडेट से शेयर में तेजी है। ब्रोकरेज ने ₹1080 टार्गेट दिया है और कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है।

मार्केट में गिरावट के तूफान के बीच यह शेयर कैसे भर रहा उड़ान? डिविडेंड का किया है ऐलान

आज शेयर मार्केट में गिरावट का तूफान आया है। सेंसेक्स-निफ्टी 1.30 प्रतिशत से अधिक का गोता लगा चुके हैं। जबकि, सेंसेक्स में शामिल बजाज फाइनेंस के शेयर इस तूफान में उड़ान भर रहे हैं। मजबूत तिमाही नतीजों के दम पर बजाज फाइनेंस के शेयर गुरुवार को 4% से ज्यादा उछल गए। बीएसई पर स्टॉक ₹975.50 तक पहुंच गया। निवेशकों ने कंपनी के बेहतर ग्रोथ और स्थिर एसेट क्वालिटी को सकारात्मक संकेत के रूप में लिया।

चौथी तिमाही में मुनाफा 22% बढ़ा, AUM ₹5 लाख करोड़ के पार

कंपनी ने मार्च 2026 तिमाही में 22% सालाना बढ़ोतरी के साथ ₹5,553 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। एक साल पहले इसी तिमाही में यह ₹4,546 करोड़ था। कंपनी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) ₹5.09 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 22% की बढ़त है। सिर्फ एक तिमाही में AUM में ₹25,498 करोड़ का इजाफा हुआ।

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ग्राहक और लोन ग्रोथ में मजबूत तेजी

बजाज फाइनेंस की ग्रोथ का बड़ा कारण लगातार बढ़ता ग्राहक आधार और लोन बुक है। कंपनी ने Q4 में 1.28 करोड़ नए लोन जारी किए, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। कुल ग्राहक संख्या भी 17% बढ़कर 11.93 करोड़ हो गई, जिसमें सिर्फ एक तिमाही में 39 लाख नए ग्राहक जुड़े।

एसेट क्वालिटी मजबूत, NPA नियंत्रण में

कंपनी की एसेट क्वालिटी स्थिर बनी हुई है। ग्रॉस NPA 1.01% और नेट NPA 0.41% पर रहा। क्रेडिट कॉस्ट घटकर 1.65% रह गई, जो पिछले साल 2.17% थी। इसका मतलब है कि कंपनी की रिकवरी बेहतर हो रही है और जोखिम कम हो रहा है।

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डिविडेंड का ऐलान

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए ₹6 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। इसमें ₹0.60 का स्पेशल डिविडेंड भी शामिल है, जो BHFL हिस्सेदारी बेचने से मिले लाभ से दिया जा रहा है।

ब्रोकरेज की राय: खरीदारी का मौका?

ब्रोकरेज जेएम फाइेंशियल ने स्टॉक पर “Buy” रेटिंग बरकरार रखते हुए टार्गेट प्राइस ₹1,080 तय किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक 20% से ज्यादा AUM ग्रोथ जारी है। मजबूत RoA और RoE कम क्रेडिट कॉस्ट, AI आधारित ऑपरेशन से बेहतर एफिशिएंसी समेत ये सभी फैक्टर आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं।

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निवेशकों के लिए क्या संकेत?

बजाज फाइनेंस का प्रदर्शन दिखाता है कि NBFC सेक्टर में यह अभी भी सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक है। हालांकि, तेजी के बाद वैल्यूएशन ऊंचे हो सकते हैं, इसलिए नए निवेश से पहले स्तरों पर नजर रखना जरूरी है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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