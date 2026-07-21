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HCL के विजयकुमार कैसे बने IT सेक्टर के सबसे महंगे CEO, सैलरी हो गई ₹176 करोड़

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • कंपनी के कर्मचारियों के औसत वेतन की तुलना में विजयकुमार का वेतन अनुपात लगभग 291.9 गुना है
  • 30 जून तक एचसीएलटेक का कुल वर्क फोर्स लगभग 2,27,181 था
HCL के विजयकुमार कैसे बने IT सेक्टर के सबसे महंगे CEO, सैलरी हो गई ₹176 करोड़

HCL Tech के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सी विजयकुमार लगातार तीसरे साल भारतीय आईटी सर्विस कंपनियों के सीईओ में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले बने हुए हैं। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने लगभग 18.3 मिलियन डॉलर (मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से करीब 176.53 करोड़ रुपये) का सैलरी पैकेज हासिल किया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 67 प्रतिशत अधिक है।

कंपनी के कर्मचारियों के औसत वेतन की तुलना में विजयकुमार का वेतन अनुपात लगभग 291.9 गुना है। 30 जून तक एचसीएलटेक का कुल वर्क फोर्स लगभग 2,27,181 था।

भारत के टॉप आईटी कंपनियों के CEO की कितनी है सैलरी

भारत की टॉप आईटी सर्विस कंपनियों केसीईओ की सैलरी की तुलना करें तो टीसीएस के सीईओ के कृतिवासन को वित्त वर्ष 2026 में 28 करोड़ रुपये ही मिले। यह रकम विजयकुमार को मिलने वाले सैलरी से करीब 6 गुना कम है। इंफोसिस के सीईओ सलील पारेख को 82.6 करोड़ सैलरी मिली। यह रकम भी विजयकुमार केपैकेज से करीब आधी है। वहीं टेक महिंद्रा के सीईओ मोहित जोशी को करीब 67.5 करोड़ रुपये मिले। विप्रो के श्रीनिवास पल्लिया ने 49.6 करोड़ रुपये उठाए। जबकि, एलटीएम के वेणु लम्बू ने 27.26 करोड़ रुपये वेतन लिया।

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कंपनीसीईओसैलरी करोड़ रुपये में
HCL Techसी. विजय कुमार176.53
Infosysसलील पारेख82.6
Tech Mahindraमोहित जोशी67.5
Wiproश्रीनिवास पल्लिया49.6
TCSकृतिवासन28

सैलरी पैकेज में क्या-क्या है

विजयकुमार के सालाना सैलरी पैकेज में 2.48 मिलियन डॉलर का मूल वेतन, 2 मिलियन डॉलर का परफार्मेंस लिंक्ड बोनस, 3.94 मिलियन डॉलर का कैश लॉन्ग टर्म इंसेंटिव, वित्त वर्ष 2026 के दौरान भुनाए गए रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स के मूल्य के रूप में 9.4 मिलियन डॉलर का लाभ, तथा लगभग 0.31 मिलियन डॉलर के अन्य लाभ, भत्ते और सुविधाएं शामिल हैं।

कर्मचारियों के औसत वेतन से 291.9 गुना है CEO की सैलरी

गौरतलब है कि विजयकुमार अमेरिका में रहते हैं और उन्हें HCL अमेरिका इंक. से सैलरी मिलती है। यह कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी है और कैलिफोर्निया, अमेरिका के कानूनों के तहत रजिस्टर्ड है।

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कंपनी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि उसका वर्कफोर्स कई देशों में फैला हुआ है, इसलिए कर्मचारियों का औसत वेतन सभी वैश्विक कर्मचारियों के वेतन को 31 मार्च, 2026 तक भारतीय रुपये के बराबर राशि में बदलने के बाद तय किया गया है।

बता दें वित्त वर्ष 2026 के लिए, HCLTech ने 16,642 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 17,390 करोड़ रुपये से 4.30 प्रतिशत कम है। FY26 का राजस्व 11.18 प्रतिशत बढ़कर 130,144 करोड़ रुपये रहा।

इनपुट: PTI

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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