10 महीने में ₹77700 से ₹130000 के पार कैसे पहुंचा सोना, क्या कभी भाव में कमी आएगी

Gold Price Review: सोने की कीमत रह-रहकर बढ़ रही है और चांदी रखने वाले भी खूब चांदी काटने लगे हैं। सोने का भाव आखिर इतना क्यों बढ़ रहा है? क्यों यह लोगों की पहली पसंद बना हुआ है? दुनिया में आर्थिक तनाव या संघर्ष का इसमें कितना योगदान है? निवेश की दुनिया में क्या चल रहा है और क्या कभी सोने के भाव में कमी आएगी? पेश है, सोने व चांदी पर प्रकाश डालती श्रीदेव कृष्ण कुमार की रिपोर्ट...

बीते कुछ महीनों में सोने की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि यह एक नया इतिहास रच चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार 4,000 डॉलर प्रति औंस के आंकड़े को पार कर गया है। वहीं, भारत में 10 ग्राम शुद्ध सोने (999 प्योरिटी) की कीमत ₹1,30,000 के पार निकल गई है।

इन सबके बीच आंकड़े यह भी बताते हैं कि जब-जब सोने की कीमतों में उछाल आई है, भारतीयों ने जमकर इसकी खरीदारी की है। यानी कीमतें बढ़ने पर भी भारतीय सोना खरीदना बंद नहीं करते, बल्कि इसे निवेश के सबसे अच्छे साधन के तौर पर देखने लगते हैं। तो ऐसे में सोने के भाव में कमी आने की अभी उम्मीद तो नहीं दिख रही।

सोने की कीमतों में तेज उछाल भारत में सोने की कीमत पिछले कुछ ही वर्षों में लगभग दोगुनी हो चुकी है। 2010 के दशक में ज्यादातर समय सोने की घरेलू कीमत 40,000 से 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में बनी रही थी, लेकिन अब कीमतें बढ़कर 1,30,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर चुकी हैं। इस साल ही सोने में सबसे तेज 51 फीसदी से अधिक का उछाल दर्ज किया जा चुका है।

99.9 फीसदी की शुद्धता वाला सोना जनवरी 2025 में 77,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब था, जो 10 अक्टूबर तक उछलकर 1,30,000 के पार पहुंच गया। गौर करने की बात है, सोने में आया यह उछाल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में सोने की मांग और कीमतें एक साथ बढ़ रही हैं।

केंद्रीय बैंकों ने खरीद बढ़ाई दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के केंद्रीय बैंक, जो इस साल की शुरुआत में ऊंची कीमतों के कारण सोना खरीदने से थोड़ा पीछे हट गए थे, अब वास्तविक ब्याज दरों और कर्ज की स्थिति में बदलाव को देखते हुए फिर से सोने की खरीदारी शुरू कर चुके हैं। विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2025 में केंद्रीय बैंकों ने 19 टन सोना खरीदा, जो जुलाई के 11 टन से काफी ज्यादा है। यह दिखाता है कि बड़े संस्थान भी आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोने को अपने भंडार को मजबूत बनाने का जरिया मान रहे हैं।

शेयर बाजार से ज्यादा चमक आमतौर पर वैश्विक बाजारों ने लंबे समय में सोने से कहीं ज्यादा मुनाफा दिया है, लेकिन संकट के समय सोना सबसे ‘सुरक्षित निवेश’ साबित हुआ है। चाहे 2008 की आर्थिक मंदी रही हो, कोविड महामारी व लॉकडाउन का दौर या मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता, हर बार सोना मजबूत बना रहा है।

भारत की बात करें, तो यहां स्थिति अलग है। 2008 से अब तक घरेलू सोने की कीमतों में बढ़ोतरी बीएसई सेंसेक्स की तुलना में कहीं ज्यादा रही है। इस वजह से भारतीय निवेशकों के लिए सोना पिछले 15 वर्षों में शेयर बाजार से ज्यादा भरोसेमंद और स्थिर निवेश साबित हुआ है। इस साल इसमें आई शानदार बढ़त ने तो दुनिया के कई शेयर बाजार सूचकांकों को भी काफी पीछे छोड़ दिया है।

गिरते रुपये से दोहरा फायदा इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना और भारतीय रुपये का लगातार गिरना भी सोने की घरेलू कीमतों में जोरदार तेजी का कारण बना हुआ है। इसका मतलब है कि जो भारतीय पहले से सोने में निवेश कर चुके हैं, उन्हें दोहरा फायदा मिल रहा है। एक तो वैश्विक कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरे रुपया कमजोर होने से उनका निवेश और भी ज्यादा मूल्यवान हो रहा है।

चांदी भी पीछे नहीं सोना लंबे समय से सुर्खियों में रहा है, लेकिन चांदी भी चुपचाप अपनी जगह बना रही है, अपने मजबूत रिटर्न और बढ़ती औद्योगिक मांग से निवेशकों को लुभा रही है। पिछले एक साल में, चांदी के फंड औसतन लगभग 77 प्रतिशत बढ़े हैं और तीन वर्ष में 35 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है, जो सोने के फंड से आगे है। सोने के फंड ने क्रमशः 61 प्रतिशत और 32 प्रतिशत रिटर्न दिया है।

सप्लाई की कमी से चांदी की कीमत में बढ़त औद्योगिक मांग, सुरक्षित निवेश और लगातार सप्लाई की कमी से चांदी की कीमत में बढ़त देखी जा रही है। ध्यान देने की बात है कि इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर पैनलों और इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी के बढ़ते उपयोग और प्रमुख तांबे की खदानों में व्यवधानों के कारण चांदी की आपूर्ति या बाजार में उपलब्धता घटी है। जाहिर है, आपूर्ति की कमी के कारण चांदी के भाव बढ़े हैं। फंड मैनेजर चांदी के कारोबार में ज्यादा लाभ देख रहे हैं।

चांदी की कीमतों को दो मुख्य कारकों से बल मिल रहा है। पहला सुरक्षित निवेश की मांग और दूसरा औद्योगिक उपयोग। ध्यान देने की बात है कि चांदी का उपयोग केवल घरों में ही नहीं होता है। चांदी की लगभग दो-तिहाई मांग इसके औद्योगिक उपयोग से आती है और एक-तिहाई आभूषणों, छोटी छड़ों, सिक्कों या निवेश की मांग से।

दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है, तो चांदी में निवेश को भी सुरक्षित माना जाता है, इसलिए सोने के साथ-साथ चांदी में भी बढ़त देखी जाती है। इधर बड़ा बदलाव है कि चांदी की औद्योगिक मांग तेजी से बढ़ रही है।

चांदी की अनेक खदानें बंद हो रही चांदी तांबे और जस्ता खनन का एक बाईप्रोडक्ट है। अगर ऐसी खदानों में व्यवधान होता है, तो इससे चांदी की कमी होती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह चांदी की कमी का पांचवां वर्ष है।