MSCI में एंट्री के बाद कैसे हैं स्विगी, विशाल मेगा मार्ट, वारी एनर्जीज के हाल

स्विगी, विशाल मेगा मार्ट, वारी एनर्जीज इंडिया जैसे बड़े नाम अब इस प्रतिष्ठित इंडेक्स का हिस्सा बन गए हैं। इस अच्छी खबर का फायदा इन स्टॉक्स को अभी नहीं मिल रहा। इनको लेकर निवेशकों में कोई उत्साह नहीं दिख रहा।

स्विगी, विशाल मेगा मार्ट और वारी एनर्जीज इंडिया जैसे बड़े नाम अब इस प्रतिष्ठित इंडेक्स का हिस्सा बन गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि इन कंपनियों में अब विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी और इनके शेयरों में बड़े पैमाने पर पैसा आएगा, लेकिन इस अच्छी खबर का फायदा इन स्टॉक्स को अभी नहीं मिल रहा। इनको लेकर निवेशकों में कोई उत्साह नहीं दिख रहा। ये तीनों स्टॉक्स आज शुरुआती कारोबार में ही लाल निशान पर आ गए हैं।

स्विगी शेयर प्राइस टूडे एमएससीआई में एंट्री से स्विगी में करीब 289 मिलियन डॉलर का निवेश आ सकता है। इस गुड न्यूज का असर इस स्टॉक पर नहीं दिख रहा। स्विगी सुबह पौने 10 बजे के करीब 0.75 पर्सेंट नीचे 395.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

आज यह 402.90 रुपये पर खुला और 395.50 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। इसका 52 हफ्ते का हाई 617.30 रुपये है और लो 297 रुपये।

विशाल मेगा मार्ट शेयर प्राइस टूडे इस बदलाव से विशाल मेगा मार्ट में भी 258 मिलियन डॉलर का निवेश आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विशाल मेगा मार्ट में 258 मिलियन डॉलर का निवेश आ सकता है। हालांकि, अभी इसका असर शेयर पर नहीं देखने को मिल रहा।

सुबह पौने दस बजे के करीब स्टॉक 0.66 पर्सेंट नीचे 143.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। आज यह 145.25 रुपये पर खुला और 142.20 के डे लो को टच कर गया। इसका 52 हफ्ते का हाई 149.17 रुपये और लो 95.99 रुपये है।

वारी एनर्जीज शेयर प्राइस टूडे 26 अगस्त, 2025 को मार्केट बंद होने के बाद प्रभावी होने वाले इन बदलावों से को भी क्रमशः 233 मिलियन डॉलर का बड़ा निवेश मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अभी इस खबर का असर स्टॉक्स पर नहीं दिख रहा। वारी एनर्जीज अभी 0.51 पर्सेंट नीचे 3146.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

गुरुवार को यह 3162.90 रुपये पर बंद हुआ था। आज 3180 रुपये पर खुलने के बाद 3190 रुपये पर पहुंच गया था। बाद में 3127 रुपये तक नीचे आ गया। इसका 52 हफ्ते का हाई 3,743 रुपये और इसका निचला स्तर 1,863 रुपये है, जो इसने 7अप्रैल 2025 को बनाया था।