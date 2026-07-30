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कच्चा तेल सस्ता या महंगा होने पर पेट्रोल-डीजल के दाम कब और कैसे बदलते हैं?

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Petrol Diesel Price: कच्चा तेल कभी 100 डॉलर के पार जा रहा है तो कभी 90 के नीचे आ जा रहा है
  • ऐसे में पेट्रोल-डीजल के दाम कैसे और कब घटते-बढ़ते हैं? पाकिस्तान तो तुरंत बढ़ा दे रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों?
shortage of petrol and diesel
कच्चा तेल सस्ता या महंगा होने पर पेट्रोल-डीजल के दाम कब बदलते हैं?

कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर हर देश में एक जैसा नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में फ्यूल की कीमतें बाजार तय करता है या सरकार। विशेषज्ञ इसे "पास-थ्रू इफेक्ट " कहते हैं, यानी कच्चे तेल की कीमत में बदलाव का कितना हिस्सा पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों तक पहुंचता है।

1. खुले बाजारों में सबसे तेज असर

जिन देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें पूरी तरह बाजार तय करता है, वहां कच्चे तेल की कीमत बदलने का असर बहुत जल्दी दिखता है। असर पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है। दूसरे सप्ताह में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरे और चौथे सप्ताह तक नई कीमतें पूरी तरह लागू हो जाती हैं। हालांकि इसका असर टैक्स पर भी निर्भर करता है। जहां ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी ज्यादा होती है, वहां कच्चे तेल की कीमत बदलने का असर अपेक्षाकृत कम होता है।

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29 जुलाई, 2026 को श्वर्टे के पास मोटरवे A1 पर स्थित शेल पेट्रोल स्टेशन पर एक डिजिटल डिस्प्ले पेट्रोल की कीमतें दिखा रहा है। होर्मुज के दोबारा बंद होने से जर्मनी में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। (फोटो: इना फासबेंडर / AFP)

उदाहरण से ऐसे समझें, अमेरिका में कच्चे तेल में 10% बदलाव होने पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें करीब 6-7% बदलती हैं। जबकि, जर्मनी में ऊंचे टैक्स की वजह से यही असर केवल 3 से 5% तक सीमित रहता है।

2. सरकार कीमत तय करती है, लेकिन समय-समय पर बदलती भी है

दुनिया के लगभग एक-तिहाई देशों में सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमत तय करती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और डॉलर के एक्सचेंज रेट के आधार पर समय-समय पर बदलाव भी करती है।

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इन देशों में आमतौर पर कीमतें हर महीने अपडेट की जाती हैं। इस श्रेणी में मुख्य रूप से चीन, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और कई अन्य देश शामिल हैं। इन देशों में भी कच्चे तेल की कीमतों का असर काफी हद तक खुदरा कीमतों तक पहुंच जाता है।

3. जहां सरकार कीमतें लंबे समय तक स्थिर रखती है

दुनिया के बाकी लगभग एक-तिहाई देशों में सरकारें पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लंबे समय तक स्थिर रखती हैं। ऐसे देशों में तेल उत्पादक देश हैं, जहां सरकार सब्सिडी देती है। साथ ही गरीब देश, जहां महंगाई रोकने के लिए पेट्रोल-डीजल सस्ता रखा जाता है।

कुछ ऐसे देश हैं, जहां सरकार राजनीतिक कारणों से कीमतें नियंत्रित करती है। ईरान, वेनेजुएला और कई अफ्रीकी देशों में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर या तो बहुत कम पड़ता है या काफी देर से दिखाई देता है।

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भारत में क्या होता है?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी तरह मुक्त बाजार जैसी नहीं हैं और न ही पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में हैं। तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल, रुपये-डॉलर के एक्सचेंज रेट, रिफाइनिंग लागत और टैक्स जैसे कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कीमतें तय करती हैं। इसलिए कच्चे तेल में तेजी या गिरावट का असर तुरंत और पूरी तरह खुदरा कीमतों में दिखाई नहीं देता।

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी तरह मुक्त बाजार जैसी नहीं हैं और न ही पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में हैं।

बड़े झटकों के समय सरकारें करती हैं दखल

रिपोर्ट के अनुसार, जब कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेज उछाल आता है (जैसे 2022 में हुआ था और 2026 में हुआ), तब कई देश चाहे बाजार आधारित हों या सरकारी नियंत्रण वाले, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए टैक्स में बदलाव, सब्सिडी या अन्य उपाय अपनाने को मजबूर हुए।

पेट्रोल और डीजल पर असर लगभग समान

ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत बढ़ने या घटने का प्रभाव पेट्रोल और डीजल दोनों पर लगभग समान समय और समान अनुपात में पड़ता है। कीमतें बढ़ने और घटने, दोनों स्थितियों में यह नियम समान रूप से लागू होता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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