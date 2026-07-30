कच्चा तेल सस्ता या महंगा होने पर पेट्रोल-डीजल के दाम कब और कैसे बदलते हैं?

कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर हर देश में एक जैसा नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में फ्यूल की कीमतें बाजार तय करता है या सरकार। विशेषज्ञ इसे "पास-थ्रू इफेक्ट " कहते हैं, यानी कच्चे तेल की कीमत में बदलाव का कितना हिस्सा पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों तक पहुंचता है।

1. खुले बाजारों में सबसे तेज असर जिन देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें पूरी तरह बाजार तय करता है, वहां कच्चे तेल की कीमत बदलने का असर बहुत जल्दी दिखता है। असर पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है। दूसरे सप्ताह में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरे और चौथे सप्ताह तक नई कीमतें पूरी तरह लागू हो जाती हैं। हालांकि इसका असर टैक्स पर भी निर्भर करता है। जहां ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी ज्यादा होती है, वहां कच्चे तेल की कीमत बदलने का असर अपेक्षाकृत कम होता है।

उदाहरण से ऐसे समझें, अमेरिका में कच्चे तेल में 10% बदलाव होने पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें करीब 6-7% बदलती हैं। जबकि, जर्मनी में ऊंचे टैक्स की वजह से यही असर केवल 3 से 5% तक सीमित रहता है।

2. सरकार कीमत तय करती है, लेकिन समय-समय पर बदलती भी है दुनिया के लगभग एक-तिहाई देशों में सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमत तय करती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और डॉलर के एक्सचेंज रेट के आधार पर समय-समय पर बदलाव भी करती है।

इन देशों में आमतौर पर कीमतें हर महीने अपडेट की जाती हैं। इस श्रेणी में मुख्य रूप से चीन, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और कई अन्य देश शामिल हैं। इन देशों में भी कच्चे तेल की कीमतों का असर काफी हद तक खुदरा कीमतों तक पहुंच जाता है।

3. जहां सरकार कीमतें लंबे समय तक स्थिर रखती है दुनिया के बाकी लगभग एक-तिहाई देशों में सरकारें पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लंबे समय तक स्थिर रखती हैं। ऐसे देशों में तेल उत्पादक देश हैं, जहां सरकार सब्सिडी देती है। साथ ही गरीब देश, जहां महंगाई रोकने के लिए पेट्रोल-डीजल सस्ता रखा जाता है।

कुछ ऐसे देश हैं, जहां सरकार राजनीतिक कारणों से कीमतें नियंत्रित करती है। ईरान, वेनेजुएला और कई अफ्रीकी देशों में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर या तो बहुत कम पड़ता है या काफी देर से दिखाई देता है।

भारत में क्या होता है? भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी तरह मुक्त बाजार जैसी नहीं हैं और न ही पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में हैं। तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल, रुपये-डॉलर के एक्सचेंज रेट, रिफाइनिंग लागत और टैक्स जैसे कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कीमतें तय करती हैं। इसलिए कच्चे तेल में तेजी या गिरावट का असर तुरंत और पूरी तरह खुदरा कीमतों में दिखाई नहीं देता।

बड़े झटकों के समय सरकारें करती हैं दखल रिपोर्ट के अनुसार, जब कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेज उछाल आता है (जैसे 2022 में हुआ था और 2026 में हुआ), तब कई देश चाहे बाजार आधारित हों या सरकारी नियंत्रण वाले, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए टैक्स में बदलाव, सब्सिडी या अन्य उपाय अपनाने को मजबूर हुए।