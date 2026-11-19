₹10 लाख निवेश कर बन सकते हैं करोड़पति? समझिए 15 साल का पूरा गणित
मुख्य बातें
- म्यूचुअल फंड में सही ढंग से 10 लाख रुपये निवेश करते हैं तो 15 साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बना सकते हैं
वैसे तो निवेशकों के पास निवेश के कई ऑप्शन हैं लेकिन इनमें तगड़ा रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड का रुख करना ही बेहतर विकल्प होता है। कई बार लोगों के पास एकमुश्त 10 लाख रुपये होते हैं तो वह निवेश के विकल्पों को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। हालांकि, म्यूचुअल फंड में सही ढंग से 10 लाख रुपये निवेश करते हैं तो 15 साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बना सकते हैं। हालांकि, इसके लिए निवेश पर सालाना रिटर्न काफी मायने रखता है। कैलकुलेशन के मुताबिक, 15 साल में 10 लाख रुपये को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बनाने के लिए करीब 17 फीसदी सालाना रिटर्न की जरूरत होगी।
रिटर्न कम होने पर समय ज्यादा लगेगा
वहीं, अगर निवेश पर 17 फीसदी सालाना रिटर्न नहीं मिलता है तो 1 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल करने में ज्यादा समय लग सकता है। गणना के अनुसार, 10 लाख रुपये के एकमुश्त निवेश को 1 करोड़ रुपये तक पहुंचने में 15 फीसदी सालाना रिटर्न पर करीब 16.5 साल लग सकते हैं।
बता दें कि लंबी अवधि में कुछ मिडकैप और स्मॉलकैप इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 15 फीसदी से ज्यादा सालाना रिटर्न दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर फंड या निवेशक को इतना रिटर्न मिलेगा। कई इक्विटी फंड लंबी अवधि में 10 फीसदी सालाना रिटर्न भी नहीं दे पाए हैं।
12 फीसदी रिटर्न पर कितने साल में बनेंगे एक करोड़ रुपये
अगर आपने 10 लाख रुपये एकमुश्त निवेश किया और उस पर 12 फीसदी रिटर्न मिला तो एक करोड़ का फंड बनने में 20 साल से ज्यादा लग जाएंगे। वहीं, 10 फीसदी रिटर्न पर 24.2 साल और 8 फीसदी रिटर्न पर करीब 29.9 साल का समय लग सकता है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
इक्विटी बाजार में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती और इसमें उतार-चढ़ाव का जोखिम बना रहता है। कोई फंड एक साल में 25 फीसदी रिटर्न दे सकता है तो यह जरूरी नहीं कि अगले साल भी ऐसा ही परफॉर्मेंस रहे। ईटी की एक खबर में विशेषज्ञों ने बताया कि किसी भी तरह के निवेश के जरिए एक बड़ा फंड बनाने का लक्ष्य रखते समय, बिना सोचे-समझे सिर्फ ज्यादा रिटर्न के पीछे भागना एक खराब रणनीति है।
एक निवेशक को अपना पैसा इक्विटी, डेट, सोना और अन्य तरह के निवेश विकल्पों में बांटना चाहिए। इसके साथ ही अलग-अलग एसेट्स के प्रदर्शन के आधार पर अपने पोर्टफोलियो को समय-समय पर रीबैलेंस भी करना चाहिए। इस तरह की रणनीति अपनाकर निवेशक अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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