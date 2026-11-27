सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरियों पर हूती का हमला, कच्चे तेल के दाम में लगी आग, पेट्रोल-डीजल के 27 नवंबर के रेट जारी
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 97 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है
- वहीं, अमेरिकी कच्चे तेल WTI की कीमत भी 85 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है
- इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के 27 नवंबर के रेट जारी कर दी हैं
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरियों पर हूती के हमलों से कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 97 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। वहीं, अमेरिकी कच्चे तेल WTI की कीमत भी 85 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के 27 नवंबर के रेट जारी कर दी हैं। राहत की बात यह है कि दोनों फ्यूल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये पर स्थिर है।
दरअसल, यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से सऊदी अरब की प्रमुख ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाए जाने के दावे के बाद बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। सऊदी अरब की जाजान और रास तानूरा रिफाइनरियों पर हमलों से तेल के दाम चढ़ गए हैं। जाजान रिफाइनरी की क्षमता 4,00,000 बैरल प्रतिदिन है। जबकि, रास तानूरा रिफाइनरी की क्षमता 5,00,000 बैरल प्रतिदिन है। हालांकि, सऊदी प्रशासन ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है।
होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई पर खतरा
ईरान और हूती विद्रोहियों की गतिविधियों के बीच होर्मुज स्ट्रेट में भी तनाव बढ़ा हुआ है। यह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। यहां से तेल की सप्लाई प्रभावित होने पर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आ सकती है। हमलों के बाद ब्रेंट क्रूड 1.2 फीसदी की तेजी के साथ 96.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। जबकि, अमेरिकी WTI क्रूड 2.19 फीसदी बढ़कर 85.51 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है।
भारत पर क्या होगा असर
कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भारत के लिए चिंता बढ़ा सकती है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में तेल महंगा होने से देश का आयात बिल बढ़ेगा। इसका असर रुपये, महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
पेट्रोल-डीजल प्राइस टूडे
दिल्ली में आज 27 नवंबर को एथेनॉल फ्री पेट्रोल 167.35 रुपये लीटर है। जबकि, E20 पेट्रोल 102.12 रुपये लीटर। इंडियन ऑयल का XP95 पेट्रोल, जिसमें केवल 5 प्रतिशत एथेनॉल की मिलावट होती है, उसकी कीमत 109.24 रुपये लीटर है। यहां सामान्य डीजल की कीमत 95.20 रुपये लीटर है।
अन्य शहरों में 20 प्रतिशत एथेनॉल वाले पेट्रोल की बात करें तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये और डीजल की 97.83 रुपये है। चेन्नई में पेट्रोल 107.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.05 रुपये और डीजल की 99.28 रुपये है।
इनपुट: एजेंसी
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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