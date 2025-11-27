Hindustan Hindi News
65% उछलेगा इस कंपनी का शेयर? 52 वीक हाई से अभी डिस्काउंट पर कर रहा ट्रेड

संक्षेप:

लगभग चार महीने पहले अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 254.60 रुपये से शेयर में 30 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट आई है। अब शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। एक्सपर्ट ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस भी तय किया है।

Thu, 27 Nov 2025 07:47 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
SAMHI Hotels stock price: बाजार में तूफानी तेजी के बीच होटल कंपनी-SAMHI होटल्स के शेयर गुरुवार को डिमांड में थे। सप्ताह के चौथे दिन इस शेयर में करीब 7 पर्सेंट की तेजी आई। ट्रेडिंग के अंत में शेयर 6.43% बढ़कर 192.85 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, लगभग चार महीने पहले अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 254.60 रुपये से शेयर में 30 प्रतिशत से अधिक की भारी गिरावट आई है। अब शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। एक्सपर्ट ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस भी तय किया है।

क्या कहा ब्रोकरेज फर्म ने?

ब्रोकरेज फर्म YES सिक्योरिटीज SAMHI होटल्स के शेयर पर सकारात्मक बने हुए हैं। इस शेयर पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का मानना ​​है कि SAMHI होटल्स दूसरी छमाही में मजबूत प्रदर्शन के लिए अच्छी स्थिति में है। SAMHI का पोर्टफोलियो प्रीमियम सेगमेंट की ओर बढ़ रहा है जबकि नेट डेब्ट/एबिटा में लगातार कमी से बैलेंस शीट मजबूत हो रही है।

इसके अलावा, घरेलू यात्रा में वृद्धि, विदेशी आगमन में सुधार और अनुशासित मूल्य निर्धारण के साथ-साथ गैर-मेट्रो बाजारों का विस्तार जैसे सेक्टर के अनुकूल कारक भी इस शेयर के लिए बूस्टर का काम करेंगे। YES सिक्योरिटीज के अनुसार, SAMHI में मौजूदा स्तरों से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है। ब्रोकरेज ने कहा- हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 25-28 के दौरान राजस्व, EBITDA और PAT CAGR क्रमशः 13 प्रतिशत, 17 प्रतिशत और 54 प्रतिशत रहेगा। हम SAMHI का मूल्यांकन सितंबर 2027 के EV/एबिटा के 15 गुना पर करते हैं और शेयर का टारगेट प्राइस 300 रुपये तय करते हैं। वर्तमान कीमत से यह करीब 65 पर्सेंट के उछाल को दिखाता है। इस शेयर के लिए एक अन्य ब्रोकरेज शेयरखान का रुख भी पॉजिटिव है। इस ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट 247 रुपये दिया है।

कब हुई लिस्टिंग

बता दें कि SAMHI होटल्स के शेयरों ने सितंबर 2023 में शेयर बाजार में एंट्री ली। इसका पोर्टफोलियो विभिन्न ब्रांडों के तहत उच्च अपस्केल/उच्च स्केल, उच्च मध्यम और मध्यम श्रेणी के खंडों में विविध है, जिनमें रेनेसां, शेरेटन, हयात रीजेंसी, फेयरफील्ड बाय मैरियट और हॉलिडे इन एक्सप्रेस शामिल हैं।

