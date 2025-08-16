Hospitality majors explore developing eco tourism resorts in andaman islands include tata company ihcl अंडमान-निकोबार के लिए टाटा की कंपनी का तगड़ा प्लान, शेयर में 30% उछाल का अनुमान, Business Hindi News - Hindustan
अंडमान-निकोबार के लिए टाटा की कंपनी का तगड़ा प्लान, शेयर में 30% उछाल का अनुमान

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टाटा समूह की कंपनी- इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का तगड़ा प्लान है। बीते जून में ब्रोकरेज जेफरीज ने शेयर के लिए 980 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया था। 

Sat, 16 Aug 2025
Indian Hotels Company news: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टाटा समूह की कंपनी- इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी आईएचसीएल ने दिलचस्पी दिखाई है। आईएचसीएल के अलावा हयात होटल समेत कई प्रमुख होटल कंपनियों ने चार स्थानों पर 'इको-टूरिज्म' रिसॉर्ट विकसित करने में रुचि दिखाई है। अधिकारियों के मुताबिक ये रिसॉर्ट नील द्वीप, अवास द्वीप, लॉन्ग द्वीप और स्मिथ द्वीप पर बनाए जाएंगे।

पीपीपी मॉडल पर आधारित प्रोजेक्ट

यह प्रोजेक्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित होगी। प्रशासन पोर्ट ब्लेयर स्थित मेगापोड रिसॉर्ट को भी नए स्वरूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (एनआईआईडीसीओ) ने 28 जुलाई को निविदाएं आमंत्रित की थीं। बोली से पहले 14 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित बैठक में द लीला, क्लब महिंद्रा, हयात, अंबुजा नेओटिया हॉस्पिटैलिटी, शैलेट होटल्स, जुनिपर होटल्स, द पार्क, पोलो होटल्स और जीवीके ग्रुप जैसी कंपनियों ने भाग लिया।

एनआईआईडीसीओ की प्रबंध निदेशक चंचल यादव ने बताया कि बैठक में निवेशकों को सुझाव देने और सवाल पूछने का अवसर दिया गया। उन्होंने कहा- हमारा लक्ष्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को प्रकृति-आधारित और टिकाऊ पर्यटन का वैश्विक गंतव्य बनाना है। सितंबर के पहले हफ्ते में निवेशकों को परियोजना स्थलों का दौरा कराया जाएगा।

शेयर का हाल

इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 775 रुपये के स्तर पर है। बीते गुरुवार को शेयर में मामूली बढ़त देखी गई। यह शेयर 895 रुपये के स्तर तक जा चुका है। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 599.45 रुपये है। शेयर का यह भाव अगस्त 2024 में था। बीते जून में ब्रोकरेज जेफरीज ने शेयर के लिए 980 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया था। इस लिहाज से शेयर में अभी 30 पर्सेंट से ज्यादा उछाल की उम्मीद है।

