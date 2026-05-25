LPG, खाद और राशन पर बड़ा संकट! सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, 50% तक बढ़ सकता है खर्च

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी संकट का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो सरकार का सब्सिडी खर्च ₹2 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। फर्टिलाइजर, LPG और खाद्य सब्सिडी पर भारी दबाव बन रहा है।

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज ऑफ स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के बंद होने से भारत सरकार के बजट पर भारी दबाव पड़ने की आशंका है। वित्त मंत्रालय के एक आंतरिक विश्लेषण के अनुसार, अगर यह संकट जल्द ही हल नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजर, फूड और एलपीजी पर सरकार का सब्सिडी खर्च तय बजट अनुमान से लगभग 2 लाख करोड़ रुपये (करीब 50%) तक ज्यादा हो सकता है। हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों से उम्मीद जगी है कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही कोई समझौता हो सकता है। लेकिन, अधिकारियों का मानना है कि समझौता होने के बाद भी जलमार्ग के जरिए माल की आवाजाही को पूरी तरह सामान्य होने में कुछ महीने लग सकते हैं।

उर्वरक और एलपीजी पर सबसे बड़ा असर

अगर कच्चे माल और फर्टिलाइजर की वैश्विक कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं, तो अकेले उर्वरक सब्सिडी में 1 से 1.3 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि बजट में तय 1.71 लाख करोड़ रुपये से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं और 'उज्ज्वला योजना' के तहत सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को 50,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने पड़ सकते हैं।

कीमतों पर एक नजर

वर्तमान में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये है, जबकि उज्ज्वला लाभार्थियों को यह 613 रुपये में मिलता है। लेकिन, तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर करीब 674 रुपये का घाटा (अंडर-रिकवरी) उठाना पड़ रहा है। साथ ही चावल और गेहूं के बड़े स्टॉक को बनाए रखने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि के कारण खाद्य सब्सिडी में भी 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जरूरत पड़ सकती है। सब्सिडी के बढ़ते बोझ को देखते हुए ही सरकार ने इस बार धान की एमएसपी में सिर्फ 3% की बढ़ोतरी की है।

नीति आयोग के पूर्व सदस्य और कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद का कहना है कि अगर यह संकट लंबा खिंचा, तो उर्वरक सब्सिडी का बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस सब्सिडी की कोई निश्चित सीमा नहीं होती।

महंगा आयात और टैक्स पर दबाव

भारत में यूरिया की एक बोरी (45 किलो) की कीमत मार्च 2018 से 266.5 रुपये पर स्थिर है। साल 2018 में इस पर सब्सिडी करीब 2,000-2,500 रुपये थी, जो अब बढ़कर 4,000 रुपये प्रति बोरी से अधिक हो चुकी है। इसी तरह डीएपी (DAP) की बोरी पर भी सब्सिडी 500 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये से ज्यादा हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से यह आयात और भी महंगा हो गया है।

गैस की कमी को पूरा करने के लिए सरकार अब ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका जैसे देशों से महंगे दामों पर स्पॉट-मार्केट से एलएनजी (LNG) खरीद रही है, जो एलएनजी पहले 11-12 डॉलर में मिल रही थी, वह अब 19 डॉलर प्रति MMBtu तक पहुंच गई है।

दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती से सरकार के राजस्व (कमाई) को 1 से 1.4 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी होने की वजह से डायरेक्ट टैक्स (प्रत्यक्ष कर) कलेक्शन पर भी दबाव है।

सरकार के बचाव के रास्ते

इस भारी वित्तीय दबाव से निपटने के लिए सरकार ने कुछ खास रणनीतियां अपनाई हैं।

फंड का सही इस्तेमाल:- सरकार केंद्रीय योजनाओं के कड़े नियमों और सीधे एजेंसियों को पैसा भेजने की तकनीक (Just-in-Time) से करीब 2 लाख करोड़ रुपये की बचत कर सकती है, जिसका इस्तेमाल इस सब्सिडी में किया जाएगा।

इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड:- बजट में सरकार ने संकट के समय के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एक बफर फंड रखा था, जो अब काम आएगा।

RBI से मदद:- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सरकार को ट्रांसफर किए जाने वाले सरप्लस (लाभांश) में 6.7% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये मिले हैं।