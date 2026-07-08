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होर्मुज में हमले: कच्चे तेल की कीमतों लगी आग, ब्रेंट क्रूड 76 डॉलर के पार

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर जंग का मैदान बन गया है
  • कतर के एक एलएनजी टैंकर और सऊदी अरब के एक क्रूड ऑयल टैंकर पर हमले हुए
  • इससे ब्रेंट क्रूड 76 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है
  • दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने ईरान को तेल बेचने पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है
होर्मुज में हमले: कच्चे तेल की कीमतों लगी आग, ब्रेंट क्रूड 76 डॉलर के पार

होर्मुज में स्थित एक बार फिर नाजुक हो गई है। मंगलवार को कतर के एक एलएनजी टैंकर और सऊदी अरब के एक क्रूड ऑयल टैंकर पर हमले हुए। ब्रेंट क्रूड पौने तीन प्रतिशत बढ़कर अब 76.22 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। हमलों से नाराज अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले मंगलवार को ही तेल की कीमतें 3% उछल गई थीं। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 72 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 74 डॉलर के पार बंद हुआ था। आज बुधवार सुबह कीमतों में एक बार फिर उछाल आया है।

कतर और सऊदी अरब का ईरान पर आरोप

ब्लूमबर्ग के एक सूत्र के अनुसार, एलएनजी से भरा एल रेकायत टैंकर पर उसके बाईं तरफ हमला हुआ। एक अन्य सूत्र ने बताया कि इंजन केबिन में आग लगने से टैंकर में विस्फोट का खतरा था। चालक दल सुरक्षित था और उसे निकाला जा रहा था। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेहरान इस हमले के लिए पूरी कानूनी जिम्मेदारी रखता है, और उन्होंने ईरानी उप राजदूत को बुलाकर टैंकर पर हमले का विरोध दर्ज कराया।

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अमेरिका-ईरान की नाजुक बातचीत पर असर

इन हमलों ने वाशिंगटन और तेहरान के बीच जून के अंत से चली आ रही नाजुक सहमति को तोड़ दिया। उस समय दोनों सरकारें तीन महीने के युद्ध के बाद इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से खोलने पर सहमत हुई थीं, क्योंकि युद्ध ने दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित किया था।

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अमेरिका की चेतावनी और रियायत वापसी

व्हाइट हाउस ने इजाजत वापस लेते हुए ईरान को चेतावनी दी कि होर्मुज स्ट्रेट में उसके कदम "पूरी तरह अस्वीकार्य" हैं और उनके नतीजे भुगतने होंगे। जून में यह इजाजत दशकों पुराने प्रतिबंधों में ढील देते हुए दी गई थी, ताकि जलमार्ग फिर से खोला जा सके।

ईरान परमाणु वार्ता और होर्मुज का मुद्दा: अमेरिका और ईरान अभी भी ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और हार्मुज पर उसके नियंत्रण की इच्छा को लेकर व्यापक बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना चाहता है। दोनों देशों ने पिछले हफ्ते बातचीत का एक दौर पूरा किया, लेकिन कोई स्थायी समझौता नहीं हुआ।

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खतरे का स्तर बढ़ा: अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले संयुक्त समुद्री सूचना केंद्र (JMIC) ने मंगलवार को हमलों के बाद खतरे के स्तर को "महत्वपूर्ण" से बढ़ाकर "गंभीर" कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जानबूझकर दुश्मनाना कार्रवाई हो सकती है। 15 जून के बाद पहली बार खतरे का स्तर इतना ऊंचा किया गया है।

क्या यातायात फिर से रुकेगा: यह स्पष्ट नहीं है कि इन हमलों से जलमार्ग पर मालवाहक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो जाएगी या नहीं। 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के ईरान पर हमलों से पहले इस रास्ते से दुनिया की लगभग पांचवीं तेल और गैस सप्लाई गुजरती थी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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