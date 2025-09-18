Horlicks vicks Diapers daily use products cheaper giant companies release new rate list after gst cut हॉर्लिक्स, विक्स, झंडू बाम, डायपर... सबकुछ सस्ता, दिग्गज कंपनियों ने जारी की नई रेट लिस्ट, Business Hindi News - Hindustan
जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में माल एवं सेवा कर के चार स्लैब की जगह दो स्लैब करने का फैसला किया है। अब कर की दरें पांच और 18 प्रतिशत होंगी जबकि विलासिता वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू होगी।

Deepak Kumar भाषाThu, 18 Sep 2025 10:53 PM
एफएमसीजी कंपनियों ने रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले आइटम के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में प्रॉक्टर एंड गैंबल, इमामी और एचयूएल जैसी कंपनियों ने नई प्राइस लिस्ट जारी की हैं। इसके बारे में कंपनियों की वेबसाइट के माध्यम से उनके संबंधित वितरकों और उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है। बता दें कि 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने वाली हैं। इसी को ध्यान में रखकर कंपनियां कीमतों में कटौती कर रही हैं। आइए जानते हैं किस कंपनी ने क्या लिया है फैसला।

प्रॉक्टर एंड गैंबल

प्रॉक्टर एंड गैंबल ने अपने उत्पादों की एक संशोधित सूची जारी की है। इसमें उसने विक्स, हेड एंड शोल्डर्स, पैंटीन, पैम्पर्स (डायपर), जिलेट, ओल्ड स्पाइस और ओरल-बी आदि ब्रांड के उत्पादों की कीमतों में कमी की है। सूची के अनुसार, विक्स एक्शन 500 एडवांस और विक्स इनहेलर की कीमतें 69 रुपये से घटाकर 64 रुपये कर दी गई हैं, क्योंकि इस पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गई है। इसी तरह, कंपनी ने हेड एंड शोल्डर्स और पैंटीन जैसे अपने शैम्पू उत्पादों कीमतें कम कर दी हैं। इस श्रेणी में जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है।

हेड एंड शोल्डर्स कूल मेंथॉल (300एमएल) की कीमतें 22 सितंबर से 360 रुपये से घटकर 320 रुपये हो जाएंगी। हेड एंड शोल्डर्स स्मूथ एंड सिल्की (72एमएल) की कीमतें 89 रुपये से घटकर 79 रुपये हो जाएंगी। इसी तरह, पैंटीन शैम्पू हेयर फॉल कंट्रोल और पैंटीन शैम्पू डीप रिपेयर (340एमएल) की कीमतें 410 रुपये से घटकर 355 रुपये हो जाएंगी।

पीएंडजी इंडिया

पीएंडजी इंडिया ने बच्चों के देखभाल से जुड़े उत्पादों के दाम भी कम किए हैं। इन उत्पादों में डायपर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत और बेबी वाइप्स पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत हो जाएगा। नई दरें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। कंपनी जिलेट और ओल्ड स्पाइस की कीमतों में भी कमी करने जा रही है। अब जिलेट शेविंग क्रीम रेगुलर (30 ग्राम) की कीमत 45 रुपये से घटकर 40 रुपये, जिलेट शेविंग ब्रश की कीमत 85 रुपये से घटकर 75 रुपये और ओल्ड स्पाइस आफ्टर शेव लोशन ओरिजिनल (150 मिली) की कीमत 320 रुपये से घटकर 284 रुपये हो जाएगी। ओरल-बी एवरीडे केयर टूथब्रश की कीमत 35 रुपये से घटकर 30 रुपये हो गई है।

इमामी

इमामी बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, नवरत्न आयुर्वेदिक तेल और झंडू बाम आदि की कीमतें भी कम हो रही हैं। कंपनी 22 सितंबर से बोरोप्लस आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम (80 मिली) की कीमत 165 रुपये से घटकर 155 रुपये, नवरत्न आयुर्वेदिक ऑयल कूल (180 मिली) की कीमत 155 रुपये से घटकर 145 रुपये, डर्मीकूल प्रिक्ली हीट पाउडर मेन्थॉल रेगुलर (150 ग्राम) की कीमत 159 रुपये से घटकर 149 रुपये करेगी।

इसी तरह, केश किंग गोल्ड आयुर्वेदिक तेल (100 मिली) की कीमत 190 रुपये से घटाकर 178 रुपये कर दी गई है। झंडू बाम (25 मिली) की कीमत 125 रुपये से घटाकर 118 रुपये और झंडू सोना चांदी च्यवनप्लस (900 ग्राम) की कीमत भी 385 रुपये से घटाकर 361 रुपये कर दी गई है। इमामी ने साबुन में बोरोप्लस एंटीसेप्टिक मॉइस्चराइजिंग सैंडल सोप (125 ग्राम, छह का पैक) की कीमत 384 रुपये से घटाकर 342 रुपये कर दी है।

एचयूएल

दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली एक और प्रमुख कंपनी एचयूएल ने भी जीएसटी सुधारों के बाद 22 सितंबर से डव शैम्पू, हॉर्लिक्स, किसान जैम, ब्रू कॉफी, लक्स और लाइफबॉय साबुन सहित अपने उपभोक्ता उत्पाद रेंज की कीमतों में कमी करने की घोषणा की है। कंपनी ने डव हेयर फॉल शैंपू (340 मिली) की कीमत 490 रुपये से घटाकर 435 रुपये और डव सीरम बार (75 ग्राम) की कीमत 45 रुपये से घटाकर 40 रुपये कर दी है। इसके साथ क्लिनिक प्लस स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग शैंपू (355 मिली) की कीमत 393 रुपये से घटाकर 340 रुपये और सनसिल्क ब्लैक शाइन शैंपू (350 मिली) की कीमत 430 रुपये से घटाकर 370 रुपये कर दी गई है।

साबुनों में, लाइफबॉय (75 ग्राम के चार पैक) की कीमत 68 रुपये से घटाकर 60 रुपये और लक्स रेडिएंट ग्लो सोप (75 ग्राम के चार पैक) की कीमत 96 रुपये से घटाकर 85 रुपये कर दी गई है। क्लोजअप टूथपेस्ट (150 ग्राम) की कीमत 145 रुपये से घटाकर 129 रुपये कर दी गई है। हेल्थ ड्रिंक श्रेणी में, हॉर्लिक्स चॉकलेट (200 ग्राम) की कीमत 130 रुपये से घटाकर 110 रुपये और बूस्ट (200 ग्राम) की कीमत 124 रुपये से घटाकर 110 रुपये कर दी गई है। एचयूएल ने किसान केचप (850 ग्राम) की कीमत भी 100 रुपये से घटाकर 93 रुपये और किसान जैम (200 ग्राम) की कीमत 90 रुपये से घटाकर 80 रुपये कर दी है। ब्रू कॉफी (75 ग्राम) की कीमत 300 रुपये से घटाकर 270 रुपये कर दी गई है।

