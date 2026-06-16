ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा यह शेयर, दो दिन में 75 गुना सब्सक्रिप्शन, अब भी है दांव लगाने का मौका

होराइजन रिक्लेम (इंडिया) का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 12 जून को खुला है। कंपनी के आईपीओ को शुरुआती 2 दिन में तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है। होराइजन रिक्लेम (इंडिया) का आईपीओ शुरू के दो दिन में ही 75 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में दांव लगाने का आज आखिरी दिन है। आईपीओ 16 जून तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के शेयर ग्रे मार्केट में भी दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 61 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। होराइजन रिक्लेम के आईपीओ का टोटल साइज 54 करोड़ रुपये तक का है।

IPO में 103 रुपये शेयर का दाम, 63 रुपये जा पहुंचा GMP

होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के आईपीओ में शेयर का दाम 103 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 63 रुपये के फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर इस समय के ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के शेयर 166 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर मिलेंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 61 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के शेयर BSE एसएमई एक्सचेंज पर शुक्रवार 19 जून को लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 17 जून को फाइनल हो सकता है।

2 दिन में IPO पर लगा 75 गुना से ज्यादा दांव

होराइजन रिक्लेम (इंडिया) का आईपीओ शुरुआती दो दिन में 75.17 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 90.39 गुना दांव लगा है। वहीं, होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 139.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 0.08 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की दो लॉट में 2400 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,47,200 रुपये का निवेश करना होगा।