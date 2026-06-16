ग्रे मार्केट में दहाड़ रहा यह शेयर, दो दिन में 75 गुना सब्सक्रिप्शन, अब भी है दांव लगाने का मौका
मुख्य बातें
- होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के आईपीओ पर दांव लगाने का आज आखिरी दिन है
- शुरुआती दो दिन में कंपनी के आईपीओ 75 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है
- ग्रे मार्केट में होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के शेयर दहाड़ रहे हैं
- आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 103 रुपये है
होराइजन रिक्लेम (इंडिया) का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 12 जून को खुला है। कंपनी के आईपीओ को शुरुआती 2 दिन में तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है। होराइजन रिक्लेम (इंडिया) का आईपीओ शुरू के दो दिन में ही 75 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में दांव लगाने का आज आखिरी दिन है। आईपीओ 16 जून तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के शेयर ग्रे मार्केट में भी दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 61 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। होराइजन रिक्लेम के आईपीओ का टोटल साइज 54 करोड़ रुपये तक का है।
IPO में 103 रुपये शेयर का दाम, 63 रुपये जा पहुंचा GMP
होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के आईपीओ में शेयर का दाम 103 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 63 रुपये के फायदे के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर इस समय के ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के शेयर 166 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर मिलेंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 61 पर्सेंट से अधिक के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के शेयर BSE एसएमई एक्सचेंज पर शुक्रवार 19 जून को लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 17 जून को फाइनल हो सकता है।
2 दिन में IPO पर लगा 75 गुना से ज्यादा दांव
होराइजन रिक्लेम (इंडिया) का आईपीओ शुरुआती दो दिन में 75.17 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 90.39 गुना दांव लगा है। वहीं, होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 139.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 0.08 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की दो लॉट में 2400 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,47,200 रुपये का निवेश करना होगा।
क्या करती है होराइजन रिक्लेम?
होराइजन रिक्लेम (इंडिया) की शुरुआत साल 2006 में हुई है। कंपनी रिक्लेम्ड रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। यह रिसाइकल्ड रबड़ पुराने टायरों, रबड़ ट्यूब्स और इंडस्ट्रियल स्क्रैप जैसे यूज्ड रबड़ मैटीरियल्स से निकाली जाती है। कंपनी की सेल्स प्राथमिक रूप से बिजनेस-टू-बिजनेस है। कंपनी मुख्य रूप से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को टारगेट कर रही है। कंपनी आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने, उधारी चुकाने और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।