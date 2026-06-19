बाजार में उतरते ही 150 रुपये के पार पहुंचा यह शेयर, फिर लगा 5% का झटका
मुख्य बातें
- होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के शेयर 46% से ज्यादा के फायदे के साथ 151 रुपये पर लिस्ट हुए हैं
- IPO में कंपनी के शेयर का दाम 103 रुपये था
- लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5% टूटकर 143.45 रुपये पर पहुंच गए हैं
- कंपनी के आईपीओ पर 304 गुना से ज्यादा दांव लगा था
रबर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी होराइजन रिक्लेम (इंडिया) की शेयर बाजार में शानदार शुरुआत हुई है। कंपनी के शेयर 46.6 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 151 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 103 रुपये था। हालांकि, लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयरों में मुनाफावसूली का दबाव देखने को मिला। होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के शेयर शुक्रवार को 5 पर्सेंट लुढ़ककर 143.45 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 54 करोड़ रुपये तक का था।
IPO के पैसों का क्या करेगी कंपनी?
होराइजन रिक्लेम (इंडिया) आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी की वर्किंग कैपिटल से जुड़ी जरूरतों की फंडिंग, अपनी उधारी का कुछ हिस्सा चुकाने, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर होने वाले खर्च की फंडिंग और जनरल कॉरपोरेट पर्पज में करेगी।
क्या करती है होराइजन रिक्लेम?
होराइजन रिक्लेम (इंडिया) की शुरुआत साल 2006 में हुई है। कंपनी रिक्लेम्ड रबर की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। रिक्लेम्ड रबर, रिसाइकल्ड रबर होती है जिसे पुराने टायरों, रबर ट्यूब्स और इंडस्ट्रियल स्क्रैप जैसे यूज्ड रबर मैटीरियल्स से निकाला जाता है। कंपनी की सेल्स मुख्य रूप से बिजनेस-टू-बिजनेस है। कंपनी देश के उत्तरी पश्चिमी रीजन में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को टारगेट करती है।
होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के आईपीओ के डीटेल्स
होराइजन रिक्लेम (इंडिया) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 12 जून को खुला था और यह 16 जून तक ओपन रहा। मोहित बजाज और मल्लिका बजाज कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 95.84 पर्सेंट थी। होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं। होराइजन रिक्लेम (इंडिया) के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 17 जून को फाइनल हुआ है। कंपनी के आईपीओ से ठीक पहले एंकर इनवेस्टर्स से 15.46 करोड़ रुपये जुटाए थे।
होराइजन रिक्लेम के IPO पर लगा 304 गुना से ज्यादा दांव
होराइजन रिक्लेम (इंडिया) का आईपीओ टोटल 304.11 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों या रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 308.30 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) की कैटेगरी में 450.74 गुना दांव लगा है। होराइजन रिक्लेम के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 186.72 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 2400 शेयर थे।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी
विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।