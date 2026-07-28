पेट्रोल-डीजल के सस्ता होने की बढ़ी उम्मीद, तेल की कीमतों में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट

मंगलवार बड़ी राहतभरी खबर लेकर आया है। कच्चे तेल के दाम धड़ाम हो गए हैं। इससे पेट्रोल-डीजल के सस्ता होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट जारी रही। सोमवार को 8 प्रतिशत से अधिक टूटने के बाद अमेरिकी मानक कच्चा तेल (WTI) 82 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

वहीं ब्रेंट क्रूड में तीन महीने से अधिक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह करीब 88.36 डॉलर पर बंद हुआ। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले रोकने का फैसला किया है ताकि बातचीत को एक और मौका दिया जा सके। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच कोई ठोस चर्चा हो रही है या नहीं।

होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही अभी सामान्य नहीं इस महीने कच्चे तेल के दाम में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। शुरू में वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव बढ़ने और युद्ध लाल सागर तक फैलने के कारण कीमतें आसमान छू रही थीं, लेकिन हाल के दिनों में तनाव घटने के साथ ये लुढ़क गईं। फिर भी, कारोबारी सतर्क बने हुए हैं क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों की आवाजाही अभी तक सामान्य नहीं हुई है।

ब्लूमबर्ग की खबर ने टीपी आईसीएपी ग्रुप पीएलसी के ऊर्जा विशेषज्ञ स्कॉट शेल्टन के हवाले से बताया है कि उन्हें नहीं लगता कि मध्य पूर्व का मामला ‘हल’ हो गया है। उनके अनुसार, होर्मुज से तेल की वास्तविक आवाजाही के ठोस सबूत होने चाहिए, जो अभी तक नहीं दिखे हैं।

मध्य पूर्व में ईरान और ओमान के वार्ताकार इस होर्मुज के माध्यम से शिपिंग फिर से शुरू करने के लिए समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है और शांतिकाल में रोजाना तेल के कुल सप्लाई का 20 प्रतिशत हिस्सा वहां से गुजरता था।

सूत्रों के अनुसार, ईरान और ओमान के अधिकारी सप्ताहांत में तेहरान में मिले थे और उनकी बातचीत जारी है। अगर यह समझौता हो जाता है, तो इससे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत फिर से शुरू हो सकेगी।

ईरान का बयान ईरान की सेना ने कहा है कि ट्रंप के हमले रोकने के फैसले के परिणामस्वरूप उसने इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और सैनिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई रोक दी है। गौरतलब है कि अमेरिका द्वारा शुक्रवार को हमले रोकने से पहले के दो हफ्तों में ईरान लगभग रोजाना कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों पर हमले कर रहा था।

सप्लाई में रुकावटें कम हुई अन्य जगहों पर भी सप्लाई में बाधाएं कम हुई हैं। कजाकिस्तान के मुख्य टर्मिनल ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण निर्यात बाधित होने के बाद फिर से लोडिंग शुरू कर दी है। कजाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि रूस के नोवोरोसिस्क बंदरगाह के पास कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम सुविधा पर दो टैंकरों ने लोडिंग शुरू कर दी है।