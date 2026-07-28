पेट्रोल-डीजल के सस्ता होने की बढ़ी उम्मीद, तेल की कीमतों में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट
मुख्य बातें
- Crude Oil Prices: ब्रेंट क्रूड में तीन महीने से अधिक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह करीब 88.36 डॉलर पर बंद हुआ
- एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले रोकने का फैसला किया है ताकि वार्ता को एक और मौका दिया जा सके
मंगलवार बड़ी राहतभरी खबर लेकर आया है। कच्चे तेल के दाम धड़ाम हो गए हैं। इससे पेट्रोल-डीजल के सस्ता होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट जारी रही। सोमवार को 8 प्रतिशत से अधिक टूटने के बाद अमेरिकी मानक कच्चा तेल (WTI) 82 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
वहीं ब्रेंट क्रूड में तीन महीने से अधिक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह करीब 88.36 डॉलर पर बंद हुआ। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले रोकने का फैसला किया है ताकि बातचीत को एक और मौका दिया जा सके। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच कोई ठोस चर्चा हो रही है या नहीं।
होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही अभी सामान्य नहीं
इस महीने कच्चे तेल के दाम में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। शुरू में वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव बढ़ने और युद्ध लाल सागर तक फैलने के कारण कीमतें आसमान छू रही थीं, लेकिन हाल के दिनों में तनाव घटने के साथ ये लुढ़क गईं। फिर भी, कारोबारी सतर्क बने हुए हैं क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों की आवाजाही अभी तक सामान्य नहीं हुई है।
ब्लूमबर्ग की खबर ने टीपी आईसीएपी ग्रुप पीएलसी के ऊर्जा विशेषज्ञ स्कॉट शेल्टन के हवाले से बताया है कि उन्हें नहीं लगता कि मध्य पूर्व का मामला ‘हल’ हो गया है। उनके अनुसार, होर्मुज से तेल की वास्तविक आवाजाही के ठोस सबूत होने चाहिए, जो अभी तक नहीं दिखे हैं।
मध्य पूर्व में ईरान और ओमान के वार्ताकार इस होर्मुज के माध्यम से शिपिंग फिर से शुरू करने के लिए समझौते पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है और शांतिकाल में रोजाना तेल के कुल सप्लाई का 20 प्रतिशत हिस्सा वहां से गुजरता था।
सूत्रों के अनुसार, ईरान और ओमान के अधिकारी सप्ताहांत में तेहरान में मिले थे और उनकी बातचीत जारी है। अगर यह समझौता हो जाता है, तो इससे ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत फिर से शुरू हो सकेगी।
ईरान का बयान
ईरान की सेना ने कहा है कि ट्रंप के हमले रोकने के फैसले के परिणामस्वरूप उसने इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और सैनिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई रोक दी है। गौरतलब है कि अमेरिका द्वारा शुक्रवार को हमले रोकने से पहले के दो हफ्तों में ईरान लगभग रोजाना कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों पर हमले कर रहा था।
सप्लाई में रुकावटें कम हुई
अन्य जगहों पर भी सप्लाई में बाधाएं कम हुई हैं। कजाकिस्तान के मुख्य टर्मिनल ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण निर्यात बाधित होने के बाद फिर से लोडिंग शुरू कर दी है। कजाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि रूस के नोवोरोसिस्क बंदरगाह के पास कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम सुविधा पर दो टैंकरों ने लोडिंग शुरू कर दी है।
मैक्वायर ग्रुप ने चेतावनी दी है कि साल के अंत से पहले तेल का सरप्लस फिर से लौट सकता है, क्योंकि वाशिंगटन पर ईरान संघर्ष समाप्त करने का दबाव बढ़ रहा है। फर्म का कहना है कि जैसे ही कोई समझौता होगा, तेल बाजार में ‘काफी’ अधिशेष आ जाएगा और चौथी तिमाही में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की अतिरिक्त सप्लाई होने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें