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‘60 डॉलर पर आएगा कच्चा तेल’, पेट्रोल-डीजल के सस्ता होने की उम्मीद बढ़ी, चेक करें 6 जुलाई के रेट

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • सिटीग्रुप इंक ने साल के अंत तक कीमतों के 60 डॉलर प्रति बैरल पर वापस लौटने की संभावना जताई है
  • इस बीच इंडियन ऑयल, HPCL और भारत पेट्रोलियम ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं
  • दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है
‘60 डॉलर पर आएगा कच्चा तेल’, पेट्रोल-डीजल के सस्ता होने की उम्मीद बढ़ी, चेक करें 6 जुलाई के रेट

Petrol Diesel Rates Today: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल, HPCL और भारत पेट्रोलियम ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। आज 6 जुलाई को सुबह 6 बजे जारी रेट के मुताबिक फ्यूल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, सीएनजी की कीमतें भी स्थिर हैं। दूसरी ओर, ब्रेंट क्रूड 0.55% सस्ता होकर 71.72 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। बता दें सिटीग्रुप इंक ने साल के अंत तक कीमतों के 60 डॉलर प्रति बैरल पर वापस लौटने की संभावना जताई है। ऐसे में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद भी बढ़ गई है।

ओपेक का फैसला: उत्पादन कोटे में मामूली बढ़ोतरी

ब्लूमबर्ग ने खबर दी है कि अपने अलग फैसले में ओपेक सदस्यों ने अगले महीने के लिए सामूहिक उत्पादन कोटे में एक और मामूली बढ़ोतरी का समर्थन किया। सऊदी अरब और रूस के नेतृत्व में सात देशों ने कुछ साल पहले लागू किए गए प्रतिबंधों में और ढील देते हुए 188000 बैरल प्रति दिन का इजाफा करने पर सहमति जताई।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट और वॉल स्ट्रीट का अनुमान

दूसरी तिमाही में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 30% तक लुढ़क गईं, क्योंकि वॉशिंगटन और तेहरान ने एक अंतरिम शांति समझौता कर लिया। इस समझौते ने होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते यातायात को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है, भले ही यह बहाली अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। वॉल स्ट्रीट बैंकों ने अनुमान जताया है कि इस छमाही में कीमतों में और गिरावट आने की पूरी संभावना है। विशेष रूप से, सिटीग्रुप इंक ने साल के अंत तक कीमतों के 60 डॉलर प्रति बैरल पर वापस लौटने की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल और डीजल हुआ 1.79 रुपये सस्ता, इस सरकार ने दी बड़ी राहत

आज क्या हैं सरकारी पंपों पर पेट्रोल-डीजल के रेट?

शहरपेट्रोल प्राइस रुपये प्रति लीटरडीजल प्राइस रुपये प्रति लीटर
दिल्ली102.1295.20
लखनऊ102.0599.28
अयोध्या102.0499.27
भोपाल114.6599.74
इंदौर114.6199.70
कोलकाता113.5199.82
पटना112.7099.87

CNG के 6 जुलाई के रेट

सुबह छह बजे तक सीएनजी के रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। IGL की वेबसाइट पर दिए गए ताजा रेट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर थो। गुरूग्राम में भी सीएनजी के दाम 88.12 पर स्थिर हैं। नोएडा एक किलो सीएनजी की कीमत 91.70, गाजियाबाद में 91.70, मुजफ्फरनगर में 91.58, मेरठ में 91.58, शामली में 91.58 रुपये थी।

CNG Price Hike

रेवाड़ी में सीएनजी कीमत 87.70, करनाल में 87.43, कैथल में 88.43 रुपये प्रति किलो है। जबकि, कानपुर में 1 किलो सीएनजी 94.42 में मिल रही है। वहीं, हमीरपुर में सीएनजी के रेट 94.42, फतेहपुर में 94.42, अजमेर में 92.44 और पाली में 92.44 रुपये किलो है। राजसमंद में सीएनजी की कीमत 92.44, महोबा में 89.42, बांदा में 89.42,चित्रकुट में 89.42 और हापुड में 92.70 रुपये प्रति किलो है। जबकि, ग्रेटर नोएडा में 91.70 रुपये।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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