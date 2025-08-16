Honda India Power Products Will give 100 rupee per share dividend check record date 1 शेयर पर 100 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Honda India Power Products Will give 100 rupee per share dividend check record date

1 शेयर पर 100 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते

Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। अगले हफ्ते होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Honda India Power Products Ltd) के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 08:17 AM
share Share
Follow Us on
1 शेयर पर 100 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते

Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। अगले हफ्ते होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Honda India Power Products Ltd) के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। कंपनी एक शेयर पर 100 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किय है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस डिविडेंड देने वाली कंपनी के विषय में ...

ये भी पढ़ें:13 साल बाद फिर से बोनस शेयर दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट तय

हर शेयर पर 1000 प्रतिशत का फायदा

होंडा पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 100 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। जिसकी वजह से एक शेयर पर 1000 प्रतिशत का फायदा निवेशकों को होगा। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 21 अगस्त 2025, दिन गुरुवार को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। बता दें, कंपनी योग्य निवेशकों को 11 सितंबर 2025 या उससे पहले डिविडेंड का भुगतान कर देगी।

सितंबर में फिर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी कंपनी

होंडा पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयर 18 सितंबर 2025 को एक बार फिर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। निवेशकों तब एक शेयर पर 21.50 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:26 साल पुरानी कंपनी का आ रहा है IPO, ₹1500 करोड़ जुटाने की तैयारी

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा?

गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर होंडा पावर का शेयर 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 2866.20 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 28 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल पहले इस स्टॉक को खरीदने वाले निवेशकों को अबतक 20 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हो चुका है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 4494 रुपये है। और 52 वीक लो लेवल 1827.20 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2906 करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Dividend Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।