1 शेयर पर 100 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते

Dividend Stock: डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। अगले हफ्ते होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Honda India Power Products Ltd) के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। कंपनी एक शेयर पर 100 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किय है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस डिविडेंड देने वाली कंपनी के विषय में ...

हर शेयर पर 1000 प्रतिशत का फायदा होंडा पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 100 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। जिसकी वजह से एक शेयर पर 1000 प्रतिशत का फायदा निवेशकों को होगा। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 21 अगस्त 2025, दिन गुरुवार को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। बता दें, कंपनी योग्य निवेशकों को 11 सितंबर 2025 या उससे पहले डिविडेंड का भुगतान कर देगी।

सितंबर में फिर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी कंपनी होंडा पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयर 18 सितंबर 2025 को एक बार फिर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। निवेशकों तब एक शेयर पर 21.50 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर होंडा पावर का शेयर 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 2866.20 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 28 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल पहले इस स्टॉक को खरीदने वाले निवेशकों को अबतक 20 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हो चुका है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 4494 रुपये है। और 52 वीक लो लेवल 1827.20 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2906 करोड़ रुपये का है।