Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, रॉकेट बने शेयर, एक्सपर्ट बोले-57% और चढ़ेगा शेयर

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

मामाअर्थ के प्रॉडक्ट्स बेचने वाली कंपनी होनासा कंज्यूमर के शेयर 10% से अधिक उछलकर 397.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कंपनी के शेयर 57% और चढ़ सकते हैं।

दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, रॉकेट बने शेयर, एक्सपर्ट बोले-57% और चढ़ेगा शेयर

मामाअर्थ के प्रॉडक्ट्स बेचने वाली कंपनी होनासा कंज्यूमर के शेयरों में शुक्रवार को तूफानी तेजी आई है। होनासा कंज्यूमर के शेयर शुक्रवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 397.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है और इसी के बाद होनासा कंज्यूमर के शेयरों में यह तेज उछाल देखने को मिला है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि होनासा कंज्यूमर के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है, कंपनी के शेयर 57 पर्सेंट और उछल सकते हैं।

177% बढ़ा है होनासा कंज्यूमर का मुनाफा
मामाअर्थ (Mamaearth) के प्रॉडक्ट्स बेचने वाली कंपनी होनासा कंज्यूमर का मुनाफा चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 177 पर्सेंट बढ़ा है। यानी, कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। होनासा कंज्यूमर को चौथी तिमाही में 69 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में होनासा कंज्यूमर को 25 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में होनासा कंज्यूमर का रेवेन्यू सालाना आधार पर 23 पर्सेंट से ज्यादा बढ़कर 657 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 533 करोड़ रुपये था।

ये भी पढ़ें:8% सस्ते में सरकार बेच रही इस बैंक में हिस्सा, बाजार खुलते ही बैंक के शेयर धड़ाम

कंपनी के शेयरों को मिला है 565 रुपये का टारगेट प्राइस
विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने होनासा कंज्यूमर पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। यानी, ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। जेफरीज ने होनासा कंज्यूमर के शेयरों के लिए 565 रुपये का टारगेट दिया है। यानी, कंपनी के शेयरों में 57 पर्सेंट का उछाल देखने को मिल सकता है। होनासा कंज्यूमर को ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए (CLSA) से भी पॉजिटिव आउटलुक मिला है। सीएलएसए ने होनासा कंज्यूमर पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए 434 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है।

ये भी पढ़ें:भारत ने अमेरिका को छोड़ा पीछे, बना बांग्लादेश का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर
ये भी पढ़ें:मस्क बनने वाले हैं खरबपति, एक ही दिन में 45 अरब डॉलर पीटे, $722 अरब पर पहुंचे

43% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
मामाअर्थ (Mamaearth) के प्रॉडक्ट्स बेचने वाली कंपनी होनासा कंज्यूमर के शेयर पिछले एक साल में 43 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 22 मई 2025 को 275.45 रुपये पर थे। होनासा कंज्यूमर के शेयर 22 मई 2026 को 397.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 40 पर्सेंट के करीब तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 397.65 रुपये पर है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 248.55 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,