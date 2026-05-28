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आज शेयर बाजार और बैंक बंद, बकरीद के कारण ट्रेडिंग पर ब्रेक, शाम को खुलेगा MCX

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Bank Stock Market Holiday: बकरीद के चलते आज बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजों पर आज किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी। गजटेड हॉलिडे होने की वजह से देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई कार्यालयों में भी अवकाश रहेगा।

आज शेयर बाजार और बैंक बंद, बकरीद के कारण ट्रेडिंग पर ब्रेक, शाम को खुलेगा MCX

बकरीद (ईद-उल-अजहा) के मौके पर गुरुवार, 28 मई 2026 को भारतीय शेयर मार्केट बंद रहेंगे। बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजों पर आज किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी। इसके चलते निवेशक आज शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे।केंद्र सरकार ने भी 28 मई को सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया है। इसी वजह से देश के अधिकांश राज्यों में बैंक और सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे।

आज बैंक भी रहेंगे बंद

बकरीद गजटेड हॉलिडे होने की वजह से देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में भी अवकाश रहेगा। हालांकि, कुछ राज्यों में चांद दिखने और स्थानीय प्रशासन के फैसले के आधार पर छुट्टी की तारीख अलग हो सकती है।

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किन-किन सेगमेंट्स में ट्रेडिंग बंद रहेगी

BSE और NSE के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार आज इक्विटी मार्केट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, NDS-RST और ट्राइ पार्टी रेपो सेगमेंट्स में कारोबार बंद रहेगा। यानी इस दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग गतिविधि नहीं होगी।

MCX पर शाम को खुलेगा बाजार

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में कमोडिटी ट्रेडिंग सुबह के सत्र में बंद रहेगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार नहीं होगा। हालांकि, शाम का सत्र सामान्य रूप से खुलेगा। शाम 5 बजे के बाद कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग फिर शुरू हो जाएगी और रात 11:30 बजे/11:55 बजे तक जारी रहेगी।

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मई में दूसरी बार बंद हुआ बाजार

मई 2026 में यह दूसरा बड़ा ट्रेडिंग हॉलिडे है। इससे पहले 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के कारण शेयर बाजार बंद रहा था। अब 28 मई को बकरीद की छुट्टी के चलते कारोबार नहीं हो रहा है।

साल 2026 में आगे कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार

26 जून — मुहर्रम

14 सितंबर — गणेश चतुर्थी

2 अक्टूबर — गांधी जयंती

20 अक्टूबर — दशहरा

10 नवंबर — दिवाली / बलिप्रतिपदा

26 नवंबर — गुरु नानक जयंती

25 दिसंबर — क्रिसमस

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बुधवार को कैसा रहा बाजार का हाल

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 142 अंक गिरकर 75,867 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 7 अंक टूटकर 23,907 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि, मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में मजबूती देखने को मिली। बाजार पर अमेरिका-ईरान तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दबाव बना रहा।

क्या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी?

बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। ग्राहक UPI ट्रांजैक्शन, NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लोन सर्विसेज जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे।

क्या ATM खुले रहेंगे: ATM सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी। ग्राहक कैश निकालने, जमा करने और अन्य बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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