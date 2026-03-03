Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Holi Pic 2026: जब हर तरफ बिकवाली का माहौल तो इस शेयर को लेकर बुलिश क्यों हैं बगड़िया

Mar 03, 2026 01:49 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Holi Pic 2026: जब पूरा बाजार अमेरिका-ईरान-इजरायल युद्ध के तनाव से घिरा हुआ है और हर तरफ बिकवाली का माहौल है, ऐसे में जाने-माने मार्केट एक्सपर्ट सुमित बगड़िया ने एक ऐसा स्टॉक चुना है, जो निवेशकों को नई उम्मीद दे सकता है।

Holi Pic 2026: जब हर तरफ बिकवाली का माहौल तो इस शेयर को लेकर बुलिश क्यों हैं बगड़िया

जब पूरा बाजार अमेरिका-ईरान-इजरायल युद्ध के तनाव से घिरा हुआ है और हर तरफ बिकवाली का माहौल है, ऐसे में जाने-माने मार्केट एक्सपर्ट सुमित बगड़िया ने एक ऐसा स्टॉक चुना है, जो निवेशकों को नई उम्मीद दे सकता है। उन्होंने दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को अपनी 'होली पिक 2026' के रूप में चुना है। बता दें आज यानी 3 मार्च को शेयर बाजार बंद हैं। यह होली के दिन 4 मार्च को खुला रहेगा।

क्यों खास है भारती एयरटेल?

सुमित बगड़िया का मानना है कि भारती एयरटेल में तेजी के नए संकेत दिख रहे हैं। तकनीकी विश्लेषण के मुताबिक, कंपनी के शेयर में मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है और मोमेंटम इंडिकेटर भी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। बगड़िया के मुताबिक, शेयर में जल्द ही तेजी देखने को मिल सकती है।

निवेश की रणनीति और लक्ष्य

बगड़िया ने निवेशकों को सलाह दी है कि वे भारती एयरटेल को 1880 रुपये के आसपास खरीदें और अगर कीमत गिरकर 1850 तक आती है तो और खरीदारी करें। उन्होंने मध्यम अवधि में 2070 रुपये और 2165 रुपये के भाव तक जाने की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें:भारत के पास 74 दिनों का कच्चे तेल का भंडार, आफत या अभी है राहत
ये भी पढ़ें:क्या आज शेयर मार्केट खुला है या बंद, दलाल स्ट्रीट में कब है होली की छुट्टी
ये भी पढ़ें:FD का जमाना हुआ खत्म? अब 52% ज्यादा कमाई का गणित समझिए

शेयर का हालिया प्रदर्शन

सोमवार, 2 मार्च को भारती एयरटेल का शेयर 0.34 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 1873.35 रुपये पर बंद हुआ, जबकि बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में एक प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई थी। पिछले एक साल में इस शेयर में 19 प्रतिशत, तीन महीने में 11 प्रतिशत और एक महीने में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट आई है।

तकनीकी संकेतों का विश्लेषण

बगड़िया ने बताया कि भारती एयरटेल में सुधार के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। खरीदारी का रुझान बढ़ रहा है और भावना में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। शेयर को 1850 रुपये के स्तर पर मजबूत सपोर्ट मिला हुआ है, जो पिछले कई मौकों पर देखा गया है। 1850 रुपये के स्तर पर बार-बार सपोर्ट मिलना यह दर्शाता है कि इस स्तर पर मजबूत मांग और कीमत स्थिरता है।

आरएसआई और बुलिश डायवर्जेंस के संकेत

तकनीकी नजरिए से देखें तो डेली मोमेंटम इंडिकेटर सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत कर रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 30 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है और बुलिश डायवर्जेंस के संकेत दे रहा है। इसका मतलब है कि शेयर ओवरसोल्ड जोन में है, जहां से आमतौर पर खरीदारी बढ़ती है।

आगे की राह और संभावित लक्ष्य

बगड़िया का मानना है कि अगर यह स्ट्रक्चर बरकरार रहती है, तो भारती एयरटेल मिड से लाॅन्ग टर्म टार्गेट 2070 और 2165 रुपये की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि वे मौजूदा स्तरों के पास लॉन्ग पोजीशन लेने पर विचार करें, जबकि गिरावट पर 1850 रुपये के आसपास और खरीदारी करें ताकि जोखिम और रिटर्न का बेहतर संतुलन बन सके।

जोखिम और सावधानियां

डाउनसाइड की बात करें तो बगड़िया ने 1740 रुपये को महत्वपूर्ण पोजीशनल सपोर्ट बताया है, जो 100-वीक एसएमए के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि जोखिम प्रबंधन के लिए इस स्तर पर नजर रखना जरूरी होगा। अगर बाजार में फिर से अस्थिरता आती है तो इस सपोर्ट लेवल को लेकर अनुशासन बनाए रखना पूंजी सुरक्षित रखने के लिए जरूरी होगा।

डिस्क्लेमर: ये किसी व्यक्तिगत विश्लेषक या ब्रोकिंग कंपनी के विचार हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। निवेशकों को सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से सलाह ले लें।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Bharti Airtel Business Latest News Share Market Tips
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,