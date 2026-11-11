इस कंपनी को मिला 450 करोड़ का ऑर्डर, रॉकेट बन गए शेयर: आपका है दांव?
मुख्य बातें
- HLE Glascoat की सब्सिडियरी Kinam इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को नॉर्थ अमेरिका की एक एनर्जी स्टोरेज कंपनी से 42-48 मिलियन डॉलर यानी करीब 392-448 करोड़ रुपये का बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है
- इसके बाद कंपनी के शेयर में तेजी देखी गई है
HLE Glascoat के शेयर बुधवार के कारोबारी सत्र में फोकस में रह सकते हैं। कंपनी की सब्सिडियरी Kinam Engineering Industries को नॉर्थ अमेरिका की एक बड़ी एनर्जी स्टोरेज कंपनी से 450 करोड़ रुपये तक का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर हीट एक्सचेंजर और उससे जुड़े प्रोसेस इक्विपमेंट की सप्लाई के लिए दिया गया है। कंपनी ने मंगलवार 10 नवंबर को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी दी। इसके बाद बुधवार को कंपनी के शेयर में तेजी देखी गई।
फाइलिंग के मुताबिक, Kinam Engineering Industries को करीब 42-48 मिलियन डॉलर यानी लगभग 392 करोड़ से 448 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर नॉर्थ अमेरिका में चल रहे एक बड़े एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए है। इसके तहत कंपनी स्पेशलाइज्ड शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स और उससे जुड़े उपकरणों की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और सप्लाई करेगी।
कंपनी ने बताया कि इस ऑर्डर को नवंबर 2028 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। हालांकि, ऑर्डर देने वाली कंपनी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह कंपनी बड़े स्तर पर लंबे समय तक ऊर्जा भंडारण (Long-duration Energy Storage) प्रोजेक्ट विकसित करने का काम करती है।
Kinam इंजीनियरिंग में HLE ग्लासकोट की हिस्सेदारी
दरअसल, HLE Glascoat ने सितंबर में Kinam Engineering Industries के हीट एक्सचेंजर कारोबार में 70 फीसदी नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया था। यह सौदा दो चरणों में पूरा होना है। पहले चरण में 35.56 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 79.97 करोड़ रुपये का नकद भुगतान किया जाना है। इसके बाद बाकी 34.44 फीसदी हिस्सेदारी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के जरिए हासिल की जाएगी।
Kinam Engineering की अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूत मौजूदगी है। कंपनी जर्मनी, नीदरलैंड, इजरायल और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करती है। ऐसे में नॉर्थ अमेरिका से मिला यह बड़ा ऑर्डर कंपनी के अंतरराष्ट्रीय कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।
शेयरों का कैसा रहा प्रदर्शन?
HLE Glascoat के शेयर सोमवार के कारोबारी सत्र में 0.43 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए थे। वहीं, बुधवार को इसमें करीब 5% की तेजी देखी गई।हालांकि, साल 2026 में अब तक शेयर में 4.58 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। शेयर का मौजूदा भाव 421.30 रुपये है, जो इसके 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 605 रुपये से करीब 30 फीसदी नीचे है।
कंपनी की सब्सिडियरी को मिला यह बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर HLE Glascoat के लिए सकारात्मक खबर है। खासकर एनर्जी स्टोरेज सेक्टर में बढ़ती मांग के बीच यह ऑर्डर कंपनी की भविष्य की कारोबारी संभावनाओं को मजबूत कर सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।