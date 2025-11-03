Hindustan Hindi News
5 गुना बढ़ गया एनर्जी कंपनी का मुनाफा, कंपनी ने बताया तगड़ा प्लान, अब शेयर पर रहेगी नजर

5 गुना बढ़ गया एनर्जी कंपनी का मुनाफा, कंपनी ने बताया तगड़ा प्लान, अब शेयर पर रहेगी नजर

संक्षेप: यह उछाल कंपनी की बेहतर ऑर्डर एग्जिक्यूशन, मजबूत मार्जिन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बढ़ती मांग की वजह से आया है। अब कल मंगलवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Mon, 3 Nov 2025 06:59 PM
Hitachi Energy India Ltd Q2: एनर्जी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजों में शानदार प्रदर्शन करते हुए निवेशकों को खुश कर दिया है। कंपनी का नेट मुनाफा साल-दर-साल आधार पर 5 गुना से अधिक बढ़कर ₹264 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹52 करोड़ था। यह उछाल कंपनी की बेहतर ऑर्डर एग्जिक्यूशन, मजबूत मार्जिन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बढ़ती मांग की वजह से आया है। सोमवार को कंपनी के शेयर मामूली तेजी के साथ ₹17,850 पर बंद हुआ। अब कल मंगलवार को कंपनी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

रेवेन्यू और मार्जिन में मजबूत तेजी

सितंबर तिमाही में हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड की कुल रेवेन्यू 18% बढ़कर ₹1,832.5 करोड़ हो गई। वहीं, कंपनी का EBITDA (ब्याज, कर और मूल्यह्रास से पहले की आय) ₹108.8 करोड़ से बढ़कर ₹299.3 करोड़ हो गया। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी 7% से बढ़कर 16.3% पर पहुंच गया — जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और हाई-मार्जिन प्रोजेक्ट्स के बेहतर निष्पादन को दर्शाता है। कंपनी ने कहा कि इन शानदार परिणामों के पीछे मुख्य रूप से रेन्यूएबल एनर्जी और औद्योगिक क्षेत्रों से आए बड़े ऑर्डर्स का योगदान रहा।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एन. वेणु ने कहा, 'भारत में तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अब अधिक स्मार्ट, लचीले और विश्वसनीय पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग कर रही है। हमें पूरे ऊर्जा तंत्र की लचीलापन, विश्वसनीयता और स्मार्टनेस को बढ़ाना होगा ताकि ऊर्जा की बढ़ती मांग को कुशलतापूर्वक संभाला जा सके। यही वजह है कि कंपनी अब एडवांस ग्रिड टेक्नोलॉजी, डिजिटलीकरण और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस पर ज्यादा फोकस कर रही है, जिसका असर हमारे वित्तीय प्रदर्शन में साफ नजर आ रहा है।'

ऑर्डर बुक और निर्यात में मजबूती

कंपनी ने बताया कि उसकी ऑर्डर बुक में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इंडस्ट्रियल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की रही। वहीं, निर्यात का योगदान कुल ऑर्डर बुक का 30% से अधिक रहा। साथ ही, कंपनी के सर्विस बिजनेस में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें एक्सटेंशन और रिट्रोफिटिंग ऑर्डर्स और भारत की पहली इकोनीक्यू – एसएफ6- फ्री सस्टेनेबल स्विचगियर टेक्नोलॉजी की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं।

भारत की आर्थिक स्थिरता पर भरोसा

कंपनी ने कहा कि वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, जिसका श्रेय स्थिर निवेश प्रवाह और सकारात्मक नीतिगत माहौल को जाता है।

