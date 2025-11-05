Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Hitachi Energy India Profit surged over 400 percent company shares jumped 2071 Percent in 5 year
400% से ज्यादा बढ़ा इस दिग्गज कंपनी का मुनाफा, 2071% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

400% से ज्यादा बढ़ा इस दिग्गज कंपनी का मुनाफा, 2071% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

संक्षेप: मल्टीबैगर कंपनी हिताची एनर्जी इंडिया का मुनाफा सितंबर 2025 तिमाही में 405% बढ़ा है। कंपनी को 264.4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। हिताची एनर्जी इंडिया के शेयर पिछले पांच साल में 2071 पर्सेंट उछल गए हैं।

Wed, 5 Nov 2025 04:45 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिग्गज कंपनी हिताची एनर्जी इंडिया को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में तगड़ा मुनाफा हुआ है। हिताची एनर्जी इंडिया का प्रॉफिट जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर 405.6 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को 264.4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में हिताची एनर्जी को 52.3 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी के शेयरों में पिछले पांच साल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। हिताची एनर्जी इंडिया के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी के शेयर पिछले पांच साल में 2000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तिमाही आधार पर 100% बढ़ा हिताची एनर्जी इंडिया का प्रॉफिट
हिताची एनर्जी इंडिया का मुनाफा तिमाही आधार पर 100.9 पर्सेंट बढ़ा है। टैक्स भुगतान के बाद कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में भी तेज उछाल आया है और यह बढ़कर 13.8 पर्सेंट पहुंच गया है। पिछले साल की समान अवधि में यह 3.4 पर्सेंट था। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में हिताची एनर्जी इंडिया का रेवेन्यू 1915.2 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 23.3 पर्सेंट बढ़ा है। पिछले साल की समान अवधि में हिताची एनर्जी इंडिया का रेवेन्यू 1553.8 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 25.2 पर्सेंट बढ़ा है। सालाना आधार पर कंपनी के ऑर्डर 13.6 पर्सेंट बढ़कर 2217.1 करोड़ रुपये पहुंच गए हैं।

ये भी पढ़ें:अनिल अंबानी पर एक और संकट, अब सरकार ने कसा शिकंजा, इस मामले में जांच शुरू

2071% उछल गए हैं हिताची एनर्जी इंडिया के शेयर
हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी हिताची एनर्जी इंडिया (Hitachi Energy India) के शेयर पिछले पांच साल में 2071 पर्सेंट चढ़ गए हैं। हिताची एनर्जी इंडिया के शेयर 6 नवंबर 2020 को 936.95 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 4 नवंबर 2025 को बीएसई में 20529.90 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले चार साल में हिताची एनर्जी इंडिया के शेयरों में 779 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले दो साल में हिताची एनर्जी इंडिया के शेयर 355 पर्सेंट उछले हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 45 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 21,784.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 8,738.05 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।