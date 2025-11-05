400% से ज्यादा बढ़ा इस दिग्गज कंपनी का मुनाफा, 2071% चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर

संक्षेप: मल्टीबैगर कंपनी हिताची एनर्जी इंडिया का मुनाफा सितंबर 2025 तिमाही में 405% बढ़ा है। कंपनी को 264.4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। हिताची एनर्जी इंडिया के शेयर पिछले पांच साल में 2071 पर्सेंट उछल गए हैं।

दिग्गज कंपनी हिताची एनर्जी इंडिया को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में तगड़ा मुनाफा हुआ है। हिताची एनर्जी इंडिया का प्रॉफिट जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर 405.6 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को 264.4 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में हिताची एनर्जी को 52.3 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी के शेयरों में पिछले पांच साल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। हिताची एनर्जी इंडिया के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी के शेयर पिछले पांच साल में 2000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तिमाही आधार पर 100% बढ़ा हिताची एनर्जी इंडिया का प्रॉफिट

हिताची एनर्जी इंडिया का मुनाफा तिमाही आधार पर 100.9 पर्सेंट बढ़ा है। टैक्स भुगतान के बाद कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में भी तेज उछाल आया है और यह बढ़कर 13.8 पर्सेंट पहुंच गया है। पिछले साल की समान अवधि में यह 3.4 पर्सेंट था। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में हिताची एनर्जी इंडिया का रेवेन्यू 1915.2 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 23.3 पर्सेंट बढ़ा है। पिछले साल की समान अवधि में हिताची एनर्जी इंडिया का रेवेन्यू 1553.8 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 25.2 पर्सेंट बढ़ा है। सालाना आधार पर कंपनी के ऑर्डर 13.6 पर्सेंट बढ़कर 2217.1 करोड़ रुपये पहुंच गए हैं।