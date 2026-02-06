कंपनी का नेट प्रॉफिट में 90% बढ़ा, शेयरों में 14% की तेजी, 2-2 एक्सपर्ट्स बुलिश
हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड (Hitachi Energy India Ltd) ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस इजाफे की वजह से कंपनी के शेयरों की कीमतों में आज तगड़ी तेजी देखने को मिली है। जिसकी वजह से शेयरों का भाव 14 प्रतिशत चढ़ गया।
बीएसई में आज शुक्रवार को हिताजी एनर्जी इंडिया लिमिटेड का शेयर 20800.10 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 21900 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।
कितना हुआ है नेट प्रॉफिट
कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 261.40 करोड़ रुपये रहा है। हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड का रेवन्यू मार्च तिमाही में 2168 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 29.60 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का EBITDA दिसंबर तिमाही में 338.40 करोड़ रुपये रहा है।
एक्सपर्ट्स बुलिश
ब्रोकरेज हाउस Emkay Global की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस स्टॉक की कीमतों में उछाल की संभावना है। ब्रोकरेज हाउस ने 20 प्रतिशत की तेजी के साथ 20825 रुपये का टारगेट प्राइस सेट कर दिया है। नुवामा ने भी इस स्टॉक पर दांव लगाने की सलाह दी है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 24500 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।
शेयरों का प्रदर्शन लॉन्ग टर्म में कैसा?
बीते दो हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 30 प्रतिशत की तेजी आई है। एक साल में यह स्टॉक 75 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, दो साल में हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड के शेयरों में 248 प्रतिशत और 5 साल में 1567.51 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
