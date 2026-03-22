3 महीने में 432% चढ़ गया यह पेनी शेयर, लगातार तेजी, ₹5 का है शेयर

कंपनी के शेयर ने पिछले 3 महीनों में करीब 432% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि इसका पिछला बंद भाव मात्र ₹5.91 रहा। पिछले पांच दिन में यह शेयर 20% तक चढ़ गया है।

Hit Kit Global Solutions Share: मुंबई मुख्यालय वाली हिट किट ग्लोबल सॉल्यूशन ने हाल के महीनों में निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कंपनी के शेयर ने पिछले 3 महीनों में करीब 432% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि इसका पिछला बंद भाव मात्र ₹5.91 रहा। पिछले पांच दिन में यह शेयर 20% तक चढ़ गया है। महीनेभर में यह शेयर 90 पर्सेंट तक चढ़ गया।

कंपनी का कारोबार बता दें कि 1988 में स्थापित यह कंपनी पहले आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में सक्रिय थी, लेकिन अब इसने अपने बिजनेस मॉडल को बदलते हुए एग्री-बिजनेस रिटेल की ओर रुख किया है। कंपनी सीधे किसानों से ताजी सब्जियां खरीदकर बाजार में सप्लाई करने के साथ-साथ डिजिटल ई-होरस्कोप सेवाएं भी प्रदान कर रही है। हालांकि, इतनी तेज बढ़त के बावजूद यह समझना जरूरी है कि हिट किट ग्लोबल सॉल्यूशन जैसी कंपनियां अक्सर “पेनी स्टॉक” की श्रेणी में आती हैं।

क्या होता है पेनी स्टॉक? पेनी स्टॉक वे शेयर होते हैं जिनकी कीमत बहुत कम होती है, आमतौर पर ₹10 या ₹20 से नीचे। ये कंपनियां अधिकतर माइक्रो-कैप या स्मॉल-कैप होती हैं, जिनका बाजार पूंजीकरण भी कम होता है। इन शेयरों में निवेश करना आसान लगता है क्योंकि कम पैसे में ज्यादा शेयर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इनके साथ जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है।

पेनी स्टॉक के फायदे और जोखिम पेनी स्टॉक में सबसे बड़ा आकर्षण होता है तेज रिटर्न की संभावना। अगर कंपनी का बिजनेस सुधरता है या उसमें कोई बड़ा बदलाव आता है, तो शेयर की कीमत तेजी से बढ़ सकती है—जैसा कि हिट किट ग्लोबल सॉल्यूशन के मामले में देखा गया। लेकिन दूसरी ओर, इन शेयरों में पारदर्शिता की कमी, कम ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाजार में उतार-चढ़ाव का खतरा अधिक रहता है। कई बार इनमें कीमतें कृत्रिम रूप से भी बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं, जिससे छोटे निवेशकों को नुकसान हो सकता है।