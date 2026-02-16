5 टुकड़ों में बंटेगा यह शेयर, रिकॉर्ड डेट के ऐलान के साथ बना रॉकेट, 3093% बढ़ा है मुनाफा

हिन्दुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर सोमवार को 20% की तूफानी तेजी के साथ 2353.50 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटने जा रही है। कंपनी ने शेयरों के बंटवारे की रिकॉर्ड डेट 27 फरवरी फिक्स की है।

माइक्रो कैप कंपनी हिन्दुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। हिन्दुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर सोमवार को BSE में 20 पर्सेंट की तूफानी तेजी के साथ 2353.50 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी अपने शेयरों का बंटवारा कर रही है। हिन्दुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ने शेयरों के बंटवारे (स्टॉक स्प्लिट) की रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। कंपनी पहली बार अपने शेयर का बंटवारा कर रही है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी के मुनाफे में बंपर उछाल देखने को मिला है।

5 टुकड़ों में शेयर बांट रही है कंपनी

हिन्दुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटने जा रही है। हिन्दुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांट रही है। कंपनी ने शेयरों के बंटवारे (स्टॉक स्प्लिट) की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 27 फरवरी 2026 फिक्स की है। पिछले 6 साल में कंपनी के शेयरों में करीब 240 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 20 फरवरी 2020 को 692.50 रुपये पर थे। हिन्दुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर 16 फरवरी 2026 को 2353.50 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2970 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1651.30 रुपये है।

3093% उछला है कंपनी का मुनाफा

हिन्दुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 3093.48 पर्सेंट बढ़ गया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी को 14.69 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 0.46 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी की सेल्स 40.95 पर्सेंट बढ़कर 93.93 करोड़ रुपये रही है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 66.64 करोड़ रुपये थी।